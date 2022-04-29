Собрали в одном месте все, что известно о Google Pixel 7: цены, даты, спеки

Pixel 6 и Pixel 6 Pro завоевали наши сердца, когда Google выпустила их примерно полгода назад. Несмотря на то, что они являются одними из лучших телефонов Android, которые вы можете купить, они не лишены недостатков. Перейдя на свой новый чипсет Tensor, компания смогла максимизировать производительность всех функций, связанных с искусственным интеллектом. Это привело к появлению некоторых серьезных ошибок. Часть из них исправили быстро, но некоторые тянулись за новинками довольно долго. Но теперь, имея за плечами опыт флагманов 2021 года, Google готова сделать шаг вперед с серией Pixel 7. Он даже важнее прошлогодней модели, так как именно он покажет, сможет ли компания развиваться или так и ограничится выпуском ”шестерки”. Вот все, что мы знаем о готовящейся новинке.

Будет ли Pixel 7 выглядеть так же, как Pixel 6

В прошлом году Google добилась больших успехов в дизайне для Pixel 6, полностью переработав серию. От спорного датчика отпечатков пальцев под дисплеем — первого в серии — до массивной панели камеры на задней панели телефона — похоже, что компания наконец-то закрепила новый дизайн для своих собственных смартфонов. Поэтому неудивительно, что ранние утечки указывают на нежелание Google сильно менять внешний вид, сохранив его еще на год.

Возможно, младшая модель может уменьшить размер экрана — с 6,4 дюйма до 6,3 дюйма — в то время, как большой телефон останется точно таким же, но это изменение незначительно. Возможно так же увеличение линз в камере. Об этом тоже говорили некоторые рендеры, но пока считать их полностью достоверными нельзя. Хотя, без сомнения, Google продолжает работать в этом направлении.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Характеристики Google Pixel 7

Может быть еще рано говорить об этом, но у нас есть довольно хорошее представление о том, как будут выглядеть внутренности Pixel 7. Google работает над чипсетом Tensor второго поколения — в конце концов, я не думаю, что кто-то ожидал, что все закончится одним поколением процессора. Это чип GS201, известный как Cloudripper, работает в паре с невыпущенным модемом Samsung g5300b. В новом поколении будет немного улучшена производительность и работа камеры, но прорыва ждать не стоит, он и так довольно хорош.

Камера обычно является одним из главных достоинств Pixel, а в прошлом году мы увидели еще один шаг вперед. Ранние слухи предполагают, что Pixel 7 будет использовать те же 50-мегапиксельные первичные сенсоры f/1,85 GN1 и 12,5-мегапиксельные сверхширокоугольные датчики f/2,2, что и устройство 2021 года. Это не значит, что мы не увидим улучшений в качестве фото или видео. Именно обработка изображений делает Google таким сильным игроком. Компания нередко годами придерживается своего аппаратного обеспечения камеры. Например, от Pixel 2 до Pixel 5 Google выбирала один и тот же сенсор Sony.

Google не может обеспечить нашу безопасность. Надо ей помочь.

Какой Android будет в новом Pixel

Ежегодный запуск Google Pixel часто служил идеальным временем для выпуска крупного обновления Android для пользователей, но не ясно, произойдет ли это в этом году. Мы все еще находимся на ранней стадии публичного бета-тестирования Android 13, но график разработки, похоже, предполагает более раннюю дату выпуска, чем обычно.

Даже если все так и пойдет дальше, то это будет не первый раз, когда Google запускает обновление летом. Анонс Android 8.0 Oreo был приурочен к солнечному затмению в августе 2018 года.

Конечно, появление Android 13 вместе с Pixel 7 не имеет большого значения для потенциальных покупателей. Так или иначе, когда эти телефоны поступят на прилавки магазинов, они будут работать с самой последней версией ОС.

Android 12 принес с собой огромный редизайн с Material You, поэтому мы не ожидаем много визуальных изменений с обновлением этого года. Зато разработчики точно поработают над стабильностью. А о новых функциях мы узнаем уже 10 мая на конференции Google I/O, где и представят Android 13.

Qualcomm нашла способ изменить мир аудио. Но о нем никто не знает.

Когда выйдет Google Pixel 7

Флагманы Pixel всегда выпускаются в октябре. Сейчас мы ждем Pixel 6a, но есть еще один телефон, который может появиться в ближайшее время — складной Google Pixel, о котором многие уже начали забывать. Он может сместить сроки запуска ”семерки”, но пока нет серьезных поводов рассчитывать на это.

Цена Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Что касается того, сколько будут стоить телефоны, то на данный момент это только предположения. Pixel 6 дебютировал по цене 599 долларов, а Pixel 6 Pro — по цене 899 долларов. Учитывая инфляцию в США, в этом году цена может увеличиться примерно на 30-50 долларов для каждой модели. Говорить о том, сколько смартфон будет стоить в России, точно преждевременно. Он точно не будет продаваться у нас официально. А значит, все будет зависеть от аппетитов перекупщиков и курса доллара. В любом случае, сначала цена будет выше, а потом постепенно снизится, но не очень сильно.