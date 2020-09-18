Утечка страницы Samsung Galaxy S20 FE спалила все его характеристики и внешний вид

Уже ни для кого не секрет, что запуск Samsung Galaxy S20 FE все же состоится. Сама компания уже официально заявила об этом, назвав дату презентации — 23 сентября. Некоторые утечки были, но мы все равно пока мало что знаем о смартфоне. Хотя правильнее будет сказать ”мало что знали”. Сейчас смартфон появился буквально на блюдечке и рассказать о нем можно многое. Непонятно, является утечка запланированной или кто-то действительно ”увел” материалы, которые оказались в распоряжении журналистов, но факт остается фактом. Теперь мы знаем об этом смартфоне почти все чуть меньше, чем за неделю до презентации.

Когда выйдет Samsung Galaxy S20 FE

Запуск Samsung Galaxy S20 FE, который многие очень ждали, запланирован на 23 сентября, но уже сейчас Эван Бласс обнародовал всю страницу предварительного заказа нового флагмана Samsung. На официальной странице продукта перечислены все характеристики и функции Samsung Galaxy S20 FE 5G.

С одной стороны, такие утечки интересны, но они лишают нас того, что раньше заставляло ждать каждую презентацию и следить за тем, что говорят со сцены. Теперь мы все знаем заранее и ждем по сути только объявления цене и даты поступления в продажу. Поэтому, если вы не готовы знать лишнего и хотите все увидеть 23 сентября, внимание, впереди мощный спойлер.

Почему лучше купить смартфон Samsung, чем Google Pixel

Каким будет Galaxy S20 FE 5G

Согласно информации, приведенной на просочившейся странице продукта Galaxy S20 FE 5G, телефон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ Infinity-O с тонкими рамками и тем, что Samsung, по-видимому, называет «сверхмалым» отверстием для камеры. Экран имеет частоту обновления 120 Гц, и это больше, чем у обычного Galaxy Note 20.

Как и все флагманы Samsung на данный момент, Galaxy S20 FE 5G также обладает степенью защиты от воды и пыли IP68. Что немаловажно, так как это требование уже стало одним из основных, ведь пользователи привыкли к определенному обращению с телефонами и они не хотят переживать за попадание на него воды.

Какие Samsung получат Android 11. Полный список

Под задней крышкой находится чипсет Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Значение не такое большое для современного устройства, но зато есть возможность расширить хранилище при помощи карт памяти microSD до 1 ТБ.

Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4 500 мАч, а страница продукта обещает, что он прослужит целый день. Для того, чтобы быстро его зарядить, предусмотрена 25 Вт зарядка, но быстрое зарядное устройство в комплект поставки включаться не будет. Его можно будет докупить отдельно. Штатный адаптер питания будет иметь мощность всего 15 Вт. Также смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку и реверсивную беспроводную зарядку. То есть от него можно будет заряжать другие гаджеты. Особенно актуально это для наушников, но при желании можно зарядить и другие телефоны.

Камера нового Samsung

Кроме того, просочившаяся страница продукта раскрывает некоторую ранее неизвестную информацию о функциях камеры Galaxy S20 FE 5G. Ранее слухи говорили о том, что в телефоне будет тройная камера: 12-мегапиксельная широкоугольная, 12-мегапиксельная сверхширокая камера и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Просочившаяся страница продукта подтверждает эту информацию, а также дает понять, что фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп.

Также упоминается 30-кратный зум сверхвысокого разрешения. Это цифровой зум, аналогичный 100-кратному пространственному зуму Galaxy S20 Ultra, поэтому вы можете ожидать некоторого (мягко говоря) ухудшения качества изображения. 100-кратный зум S20 Ultra действительно был функцией ради функции. С одной стороны, увеличение и правда было огромным, вот только на качество таких фотографий рассчитывать не приходилось. Что-то разглядеть в далеке можно было, но и то не всегда. А о желании сделать такое фото на память говорить не приходилось. Поэтому вполне возможно, что 30-кратный зум на предстоящем телефоне также не будет впечатлять.

Другие примечательные особенности камеры Galaxy S20 FE 5G включают ночной режим, режим Single Take и Super Steady Mode. Все они дополнят обычную съемку в уже привычных режимах.

Версия программного обеспечения не упоминается на странице просочившегося продукта, но, скорее всего, телефон из коробки будет работать на фирменной оболочке One UI 2.5. Конечно, через некоторое время он получит обновление программного обеспечения до самой новой версии. Если не забыли, то Samsung обещала обновлять свои продукты в течение трех лет с моменты выпуска модели. Не стоит сомневаться, что это распространяется и на Galaxy S20 FE 5G.

Выпускаться новинка будет сразу в шести цветах, которые как обычно получат красивые маркетинговые названия, а именно: Cloud Navy, Cloud White, Cloud Pink, Cloud Red, Cloud Blue и Cloud Gold.

Выход модели логичен и закономерен, вот только какое место она займет среди фанатов марки, пока говорить рано. Если вы из их числа и хотите высказаться, то двери нашего теплого и уютного Telegram-чата всегда открыты. А еще интересно, подойдут ли для нового смартфона чехлы от обычного Galaxy S20, например, такой? Скорее всего, нет, но было бы интересно.