Samsung без анонса опубликовала на своих сайтах в Сербии и Боснии страницу Galaxy A08 — нового смартфона самой дешёвой серии A0x. Главное изменение по сравнению с прошлогодним Galaxy A07, который компания умудрилась испортить обновлениями, — батарея на 6000 мАч. Старт продаж ожидается в ближайшее время. В России сейчас продают Galaxy A07, так что A08 логично ждать и у нас.

Серия A0x — самые дешёвые смартфоны Samsung

У Samsung есть флагманы Galaxy S, складные Galaxy Z, средний класс Galaxy A с номерами от 1x до 5x, а внизу лестницы — серия A0x. Это устройства для тех, кому нужен смартфон известного бренда за минимальные деньги: для школьника, пожилого родственника, в качестве второго или рабочего аппарата. Galaxy A08 приходит на смену Galaxy A07 и занимает то же место в линейке, разбавляя нашу подборку смартфонов для работы, а не понтов.

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Сам факт «тихого» появления на региональных сайтах не удивляет: смартфон уже утекал в сеть в начале сентября, и дизайн тогда узнали сразу — он повторяет остальные модели линейки Galaxy A. Теперь вместо слухов есть официальный список характеристик, пусть и без цены.

Экран 6,7 дюйма, камера 50 Мп и слот для microSD

По начинке Galaxy A08 — типичный бюджетник Samsung. Экран IPS LCD на 6,7 дюйма с разрешением 1600 на 720 точек: это не AMOLED и не Full HD, но для мессенджеров, видео и соцсетей достаточно. Частоту обновления Samsung не указала.

Основная камера на 50 мегапикселей дополнена вспомогательным модулем на 2 Мп, фронтальная — 8 Мп. Широкоугольной камеры нет, так что второй объектив в реальной съёмке почти ничего не добавляет. Процессор не назван, но известно, что используется оперативная память стандарта LPDDR5X — более быстрая и экономичная, чем в типичных дешёвых смартфонах.

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Варианты накопителя такие:

64 ГБ;

128 ГБ;

256 ГБ.

Для бюджетного класса важнее другое: остался слот для карты microSD с поддержкой до 2 ТБ. То есть можно взять младшую версию и расширить память карточкой за несколько сотен рублей, а не переплачивать за встроенный накопитель. Сохранился и разъём для проводных наушников 3,5 мм.

Батарея выросла с 5000 до 6000 мАч

Единственное заметное аппаратное улучшение по сравнению с Galaxy A07 — аккумулятор. Ёмкость увеличили с 5000 до 6000 мАч, и при неярком HD-экране это должно означать два дня работы без розетки при умеренном использовании. Скорость зарядки Samsung не раскрыла.

При этом корпус не растолстел: 8 мм в толщину и 197 граммов веса — на уровне обычных смартфонов с экраном 6,7 дюйма. Есть защита IP64: смартфон переживёт пыль и брызги, но не купание. Из беспроводных модулей — 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.3. Поддержки 5G нет, и теперь для России это имеет значение, поскольку на днях у нас запустили сети пятого поколения. Цвета три: тёмно-синий, зелёный и серебристый. Ничего яркого или необычного, зато все варианты нейтральные.

Стоит ли брать Galaxy A08 вместо A07

Ориентир цен пока даёт ОАЭ, где версия 4/64 ГБ стоит около $170 (порядка 14 500 рублей). Это стартовая конфигурация, старшие с 128 и 256 ГБ будут дороже. Если у вас уже есть Galaxy A07, менять его смысла нет: экран, камеры и набор портов у преемника те же, а прибавку в автономности вы вряд ли почувствуете настолько, чтобы платить за новый аппарат. Если выбираете первый дешёвый Samsung — есть два сценария.

Купить Galaxy A07

В России Galaxy A07 продаётся официально: в крупных сетях версия 4/128 ГБ стоит около 11–12 тысяч рублей, а в небольших магазинах базовую конфигурацию 4/64 ГБ можно найти за 8 тысяч. Если Samsung сохранит позиционирование, A08 придёт примерно в тот же диапазон, но первое время новинка будет стоить дороже уходящей модели. Точных сроков появления в России пока нет — это прогноз, а не факт.

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Подождать A08 стоит тем, кому важна автономность: 6000 мАч в этом ценовом классе — весомый аргумент. Тем, кто хочет сэкономить, выгоднее взять Galaxy A07 сейчас, пока магазины распродают его со скидками: разница в характеристиках небольшая, а прошлогодняя модель после выхода преемника обычно только дешевеет.

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