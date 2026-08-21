Бюджет до 20 тысяч рублей — это не приговор. В 2026 году за эти деньги можно взять смартфон с AMOLED-экраном, нормальной батареей и достаточной производительностью для большинства задач. Многие из них всё ещё можно найти в подборке смартфонов для работы, а не для понтов. Но сегодня я собрал десять новых моделей, которые реально заслуживают внимания без маркетинговых трюков и накрученных характеристик.

Затарился лучшими смартфонами за свои деньги. Фото.

Затарился лучшими смартфонами за свои деньги

Самый доступный — для тех кому нужно просто работает

REDMI 15C — нижняя планка разумного выбора в этой подборке. Стоит от 9 до 13 тысяч рублей, и за эти деньги предлагает IPS-экран 6.9 дюйма с частотой 120 Гц, батарею 6000 мАч с зарядкой 33 Вт, NFC для оплаты смартфоном и разъём 3.5 мм для наушников. Процессор Helio G81 Ultra не флагман, но с мессенджерами, браузером и соцсетями справляется без нареканий.

Недорогой смартфон для базовых задач. Фото.

Недорогой смартфон для базовых задач

Цена: от 8 499 рублей

Купить REDMI 15C

Главный аргумент: в комплекте есть зарядник 33 Вт, чехол и наклеенная плёнка на экран. Для смартфона за 10 тысяч — щедро. Главный минус: IPS без особой яркости, на солнце экран читается посредственно.

Самый долгоживущий бюджетник в линейке realme P4

realme P4 Lite — берёшь ради батареи и прочности. 7000 мАч при толщине корпуса 8.38 мм — инженерный фокус для смартфона стоимостью от 11 тысяч рублей. Работает на Unisoc T7250 — не самый быстрый чип, зато холодный и экономичный. Экран IPS 6.8 дюйма, 120 Гц, зарядка 15 Вт — медленно, часа три до полного заряда.

База от компании realme. Фото.

База от компании realme

Цена: от 9 404 рублей

Купить realme P4 Lite

Корпус ArmorShell с сертификацией MIL-STD-810H и защита IP64, то есть смартфон не боится падений и брызг. Камера 8 МП основная — базовый уровень. Берите если нужен недорогой телефон который живёт два дня и не разобьётся при первом падении.

Смартфон с ярким AMOLED-экраном

POCO M8 — один из самых интересных смартфонов в нижней ценовой категории. AMOLED-экран 6.77 дюйма с 120 Гц — это реально нетипично для его ценовой категории. Процессор Snapdragon 6 Gen 3 обеспечивает заметно более плавную работу чем Helio или Unisoc в этой цене. Батарея 5520 мАч с зарядкой 45 Вт — заряжается быстро. NFC есть.

Мощный смартфон с отличным экраном. Фото.

Мощный смартфон с отличным экраном

Цена: от 17 760 рублей

Купить POCO M8

Минусы честные: камера 50 МП без OIS, ночью снимает посредственно. Памяти для нормальной работы достаточно, но не с запасом. Если ищете самый приятный экран в бюджете до 20 тысяч — POCO M8 сложно обойти. А если хочется чего-то получше — прочитайте обзор POCO M8 Pro.

HONOR с большой батареей и AMOLED

HONOR X8d — смартфон, который не бросается в глаза характеристиками, но при ближайшем рассмотрении выглядит очень разумно. Snapdragon 6s Gen 2, AMOLED 6.77 дюйма 120 Гц, батарея 7000 мАч с зарядкой 45 Вт и поддержка карт памяти microSD. Вес 188 граммов и толщина 7.5 мм — один из самых тонких и лёгких смартфонов в подборке.

Смартфон с большой батареей и хорошей камерой. Фото.

Смартфон с большой батареей и хорошей камерой

Цена: от 18 417 рублей

Купить HONOR X8d

Стоит под 20 тысяч рублей. Из минусов: нет 5G, фронтальная камера слабая. Для тех кому нужен лёгкий тонкий смартфон с хорошим экраном и долгой батареей — HONOR X8d попадает точно в цель.

Рекордная батарея в своей ценовой категории

realme P4x — главный аргумент этого смартфона умещается в одну цифру: 8000 мАч. Самый ёмкий кремний-углеродный аккумулятор среди смартфонов до 20 тысяч рублей. Стоит меньше 15 тысяч. Процессор тот же Unisoc T7250, что у P4 Lite, но зарядка быстрее — 45 Вт. Экран IPS 6.8 дюйма 120 Гц, боковой сканер отпечатков, IP64.

Стильный аппарат для фанатов realme. Фото.

Стильный аппарат для фанатов realme

Цена: от 12 860 рублей

Купить realme P4x

При умеренном использовании реально два дня без зарядки. Главный компромисс — IPS вместо AMOLED и Unisoc вместо Snapdragon. Если автономность стоит на первом месте — выбора лучше нет в этой цене. Следить за советами по выбору смартфонов удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Самый необычный дизайн в подборке

Nothing Phone (3a) Lite — смартфон, который покупают прежде всего за внешность и философию бренда. Полупрозрачная задняя панель из стекла, одиночный светодиод Glyph на задней панели — выглядит иначе чем всё остальное в этой подборке. Внутри Dimensity 7300 Pro, AMOLED 6.77 дюйма 120 Гц, батарея 5000 мАч, зарядка 33 Вт, IP54.

Визуально самый интересный смартфон из подборки. Фото.

Визуально самый интересный смартфон из подборки

Цена: от 17 430 рублей

Купить Nothing Phone (3a) Lite

Цена от 17 тысяч рублей. Минусы существенные: 5000 мАч — скромно на фоне конкурентов, 33 Вт — медленно, 2 МП макро вместо нормального ультраширика — обидно. Зато Nothing OS — чистейший Android с обновлениями до Android 18. Для тех кому важен характер устройства а не таблица характеристик.

AMOLED-экран и кремний-углерод за 15 тысяч

REDMI Note 15 — базовая модель линейки, которую часто недооценивают. AMOLED 6.77 дюйма 120 Гц с яркостью 3200 нит — один из самых ярких экранов в подборке. Helio G100 Ultra — не флагман, но с повседневными задачами справляется. Батарея 6000 мАч, зарядка 33 Вт, камера 108 МП с сенсором 1/1.67 дюйма.

Сверхпопулярный смартфон среди российских покупателей. Фото.

Сверхпопулярный смартфон среди российских покупателей

Цена: от 13 164 рублей

Купить REDMI Note 15

Стоит около 15 тысяч рублей. Комплект поставки хороший — зарядник, чехол, плёнка. Защита IP64. Главный аргумент: за эти деньги получаете реально яркий AMOLED без переплаты за Pro-версию. Минус — 33 Вт зарядка медленновата для 6000 мАч.

Motorola со стереодинамиками и большой батареей

Motorola Moto G100s — нетипичный выбор для этой подборки, и именно поэтому он здесь. Snapdragon 6s Gen 4, IPS 6.72 дюйма FHD+ 120 Гц, батарея 7000 мАч с зарядкой 30 Вт, стереодинамики, NFC, IP64 и разъём 3.5 мм. Защита GJB 150A-2009 — китайский военный стандарт. Стоит около 12 тысяч рублей.

Редкий смартфон, на который стоит обратить внимание. Фото.

Редкий смартфон, на который стоит обратить внимание

Цена: от 11 672 рублей

Купить Motorola Moto G100s

Главное, что выделяет Moto G100s — стереодинамики в смартфоне до 15 тысяч рублей. Для тех, кто смотрит много видео без наушников, — это реальное преимущество. Минус: IPS вместо AMOLED и зарядка 30 Вт для батареи 7000 мАч — медленно. Прошивка близка к стоковому Android (без рекламы и мусора).

Самый сбалансированный вариант для требовательного пользователя

realme P4 — старший в линейке P4 и самый интересный из трёх. AMOLED 6.8 дюйма 120 Гц с яркостью 1200 нит HBM, Snapdragon 685, батарея 7000 мАч. В комплекте зарядник 45 Вт и чехол. А на нашем сайте — подробный обзор realme P4.

Оптимальный смартфон в своей ценовой категории. Фото.

Оптимальный смартфон в своей ценовой категории

Цена: от 14 354 рублей

Купить realme P4

По сочетанию AMOLED плюс кремний-углеродная батарея за эти деньги — альтернатив нет. Главный компромисс: Snapdragon 685 с eMMC 5.1 даёт периодические микрофризы. Для обычных задач терпимо, для игр раздражает.

Самая мощная камера в бюджетном сегменте

TECNO POVA 7 Neo завершает подборку. Helio G100 Ultimate, IPS 6.78 дюйма 120 Гц, батарея 7000 мАч с зарядкой 45 Вт, основная камера 108 МП. Стоит около 20 тысяч рублей. TECNO часто недооценивают, и напрасно — соотношение характеристик к цене здесь одно из лучших.

Модель с крутой камерой и батареей. Фото.

Модель с крутой камерой и батареей

Цена: от 16 692 рублей

Купить TECNO Pova 7 Neo

108 МП на бюджетнике — не просто маркетинг. Сенсор крупнее чем у большинства конкурентов в этой цене, дневные снимки получаются детальными. Минусы: нет NFC, IPS без особой яркости. Для тех кому важна камера при минимальном бюджете — TECNO POVA 7 Neo честный выбор. Обсудить выбор смартфона можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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