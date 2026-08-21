Бюджет до 20 тысяч рублей — это не приговор. В 2026 году за эти деньги можно взять смартфон с AMOLED-экраном, нормальной батареей и достаточной производительностью для большинства задач. Многие из них всё ещё можно найти в подборке смартфонов для работы, а не для понтов. Но сегодня я собрал десять новых моделей, которые реально заслуживают внимания без маркетинговых трюков и накрученных характеристик.

Самый доступный — для тех кому нужно просто работает

REDMI 15C — нижняя планка разумного выбора в этой подборке. Стоит от 9 до 13 тысяч рублей, и за эти деньги предлагает IPS-экран 6.9 дюйма с частотой 120 Гц, батарею 6000 мАч с зарядкой 33 Вт, NFC для оплаты смартфоном и разъём 3.5 мм для наушников. Процессор Helio G81 Ultra не флагман, но с мессенджерами, браузером и соцсетями справляется без нареканий.

Цена: от 8 499 рублей

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Главный аргумент: в комплекте есть зарядник 33 Вт, чехол и наклеенная плёнка на экран. Для смартфона за 10 тысяч — щедро. Главный минус: IPS без особой яркости, на солнце экран читается посредственно.

Самый долгоживущий бюджетник в линейке realme P4

realme P4 Lite — берёшь ради батареи и прочности. 7000 мАч при толщине корпуса 8.38 мм — инженерный фокус для смартфона стоимостью от 11 тысяч рублей. Работает на Unisoc T7250 — не самый быстрый чип, зато холодный и экономичный. Экран IPS 6.8 дюйма, 120 Гц, зарядка 15 Вт — медленно, часа три до полного заряда.

Цена: от 9 404 рублей

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Корпус ArmorShell с сертификацией MIL-STD-810H и защита IP64, то есть смартфон не боится падений и брызг. Камера 8 МП основная — базовый уровень. Берите если нужен недорогой телефон который живёт два дня и не разобьётся при первом падении.

Смартфон с ярким AMOLED-экраном

POCO M8 — один из самых интересных смартфонов в нижней ценовой категории. AMOLED-экран 6.77 дюйма с 120 Гц — это реально нетипично для его ценовой категории. Процессор Snapdragon 6 Gen 3 обеспечивает заметно более плавную работу чем Helio или Unisoc в этой цене. Батарея 5520 мАч с зарядкой 45 Вт — заряжается быстро. NFC есть.

Цена: от 17 760 рублей

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Минусы честные: камера 50 МП без OIS, ночью снимает посредственно. Памяти для нормальной работы достаточно, но не с запасом. Если ищете самый приятный экран в бюджете до 20 тысяч — POCO M8 сложно обойти. А если хочется чего-то получше — прочитайте обзор POCO M8 Pro.

HONOR с большой батареей и AMOLED

HONOR X8d — смартфон, который не бросается в глаза характеристиками, но при ближайшем рассмотрении выглядит очень разумно. Snapdragon 6s Gen 2, AMOLED 6.77 дюйма 120 Гц, батарея 7000 мАч с зарядкой 45 Вт и поддержка карт памяти microSD. Вес 188 граммов и толщина 7.5 мм — один из самых тонких и лёгких смартфонов в подборке.

Цена: от 18 417 рублей

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Стоит под 20 тысяч рублей. Из минусов: нет 5G, фронтальная камера слабая. Для тех кому нужен лёгкий тонкий смартфон с хорошим экраном и долгой батареей — HONOR X8d попадает точно в цель.

Рекордная батарея в своей ценовой категории

realme P4x — главный аргумент этого смартфона умещается в одну цифру: 8000 мАч. Самый ёмкий кремний-углеродный аккумулятор среди смартфонов до 20 тысяч рублей. Стоит меньше 15 тысяч. Процессор тот же Unisoc T7250, что у P4 Lite, но зарядка быстрее — 45 Вт. Экран IPS 6.8 дюйма 120 Гц, боковой сканер отпечатков, IP64.

Цена: от 12 860 рублей

Купить realme P4x

При умеренном использовании реально два дня без зарядки. Главный компромисс — IPS вместо AMOLED и Unisoc вместо Snapdragon. Если автономность стоит на первом месте — выбора лучше нет в этой цене. Следить за советами по выбору смартфонов удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Самый необычный дизайн в подборке

Nothing Phone (3a) Lite — смартфон, который покупают прежде всего за внешность и философию бренда. Полупрозрачная задняя панель из стекла, одиночный светодиод Glyph на задней панели — выглядит иначе чем всё остальное в этой подборке. Внутри Dimensity 7300 Pro, AMOLED 6.77 дюйма 120 Гц, батарея 5000 мАч, зарядка 33 Вт, IP54.

Цена: от 17 430 рублей

Купить Nothing Phone (3a) Lite

Цена от 17 тысяч рублей. Минусы существенные: 5000 мАч — скромно на фоне конкурентов, 33 Вт — медленно, 2 МП макро вместо нормального ультраширика — обидно. Зато Nothing OS — чистейший Android с обновлениями до Android 18. Для тех кому важен характер устройства а не таблица характеристик.

AMOLED-экран и кремний-углерод за 15 тысяч

REDMI Note 15 — базовая модель линейки, которую часто недооценивают. AMOLED 6.77 дюйма 120 Гц с яркостью 3200 нит — один из самых ярких экранов в подборке. Helio G100 Ultra — не флагман, но с повседневными задачами справляется. Батарея 6000 мАч, зарядка 33 Вт, камера 108 МП с сенсором 1/1.67 дюйма.

Цена: от 13 164 рублей

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Стоит около 15 тысяч рублей. Комплект поставки хороший — зарядник, чехол, плёнка. Защита IP64. Главный аргумент: за эти деньги получаете реально яркий AMOLED без переплаты за Pro-версию. Минус — 33 Вт зарядка медленновата для 6000 мАч.

Motorola со стереодинамиками и большой батареей

Motorola Moto G100s — нетипичный выбор для этой подборки, и именно поэтому он здесь. Snapdragon 6s Gen 4, IPS 6.72 дюйма FHD+ 120 Гц, батарея 7000 мАч с зарядкой 30 Вт, стереодинамики, NFC, IP64 и разъём 3.5 мм. Защита GJB 150A-2009 — китайский военный стандарт. Стоит около 12 тысяч рублей.

Цена: от 11 672 рублей

Купить Motorola Moto G100s

Главное, что выделяет Moto G100s — стереодинамики в смартфоне до 15 тысяч рублей. Для тех, кто смотрит много видео без наушников, — это реальное преимущество. Минус: IPS вместо AMOLED и зарядка 30 Вт для батареи 7000 мАч — медленно. Прошивка близка к стоковому Android (без рекламы и мусора).

Самый сбалансированный вариант для требовательного пользователя

realme P4 — старший в линейке P4 и самый интересный из трёх. AMOLED 6.8 дюйма 120 Гц с яркостью 1200 нит HBM, Snapdragon 685, батарея 7000 мАч. В комплекте зарядник 45 Вт и чехол. А на нашем сайте — подробный обзор realme P4.

Цена: от 14 354 рублей

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По сочетанию AMOLED плюс кремний-углеродная батарея за эти деньги — альтернатив нет. Главный компромисс: Snapdragon 685 с eMMC 5.1 даёт периодические микрофризы. Для обычных задач терпимо, для игр раздражает.

Самая мощная камера в бюджетном сегменте

TECNO POVA 7 Neo завершает подборку. Helio G100 Ultimate, IPS 6.78 дюйма 120 Гц, батарея 7000 мАч с зарядкой 45 Вт, основная камера 108 МП. Стоит около 20 тысяч рублей. TECNO часто недооценивают, и напрасно — соотношение характеристик к цене здесь одно из лучших.

Цена: от 16 692 рублей

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108 МП на бюджетнике — не просто маркетинг. Сенсор крупнее чем у большинства конкурентов в этой цене, дневные снимки получаются детальными. Минусы: нет NFC, IPS без особой яркости. Для тех кому важна камера при минимальном бюджете — TECNO POVA 7 Neo честный выбор. Обсудить выбор смартфона можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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