Владельцы Galaxy A07 в версиях 4G и 5G массово жалуются на лаги после выхода One UI 8.5 (у нас есть большой материал об этом обновлении). Проблема коснулась самого продаваемого Android-смартфона этого года, который Samsung продвигала как бюджетник с шестью крупными обновлениями Android. Компания пока не признала сбой публично и не обещала исправление, хотя для 5G-модели уже вышли два стабилизирующих апдейта. Разбираемся, что именно сломалось, кому не повезло больше и что с этим делать.

Бюджетник дешевле 10 тысяч рублей, который обошёл всех

Galaxy A07 — самый дешёвый смартфон в актуальной линейке Samsung, и именно он, по данным Android Authority, стал самым продаваемым Android-устройством года. Ничего выдающегося в железе нет: 6,7-дюймовый экран с разрешением 1600 на 720 точек и частотой 90 Гц, 4 ГБ оперативной памяти, основная камера на 50 Мп с дополнительным модулем на 2 Мп и батарея на 5000 мАч. Это конфигурация из карточки товара на Яндекс Маркете, где версия 4/64 ГБ стоит 9 790 рублей.

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Таким образом, перед нами телефон для тех, кому нужны звонки, мессенджеры, банк и камера «чтобы была». Такие устройства покупают миллионами и редко меняют раньше, чем через три-четыре года — как и остальные смартфоны для работы, про которые писал наш журналист Герман Вологжанин.

Шесть версий Android как главный аргумент

В бюджетном сегменте Samsung продаёт не характеристики, а спокойствие. Galaxy A07 4G вышел на Android 15 и должен получить шесть крупных обновлений системы. Для телефона за 10 тысяч это беспрецедентно: конкуренты из Китая в этом классе обычно ограничиваются одной-двумя версиями, а потом устройство живёт только на патчах безопасности, о чём мы уже говорили в тексте про сроки поддержки Android-смартфонов.

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Именно этот пункт продавцы выносят в описание товара, и именно он убеждает покупателя доплатить за Samsung вместо более мощного Xiaomi, realme и другого смартфона с AliExpress за те же деньги. Логика понятна: телефон переживёт и Android 17, и Android 20, и всё это время будет получать новые функции и закрытые дыры в безопасности.

Но у долгой поддержки есть обратная сторона, о которой в рекламе не говорят. Каждое крупное обновление — это новая версия системы, написанная в первую очередь для флагманов, которую затем адаптируют под слабое железо. И чем скромнее процессор и память, тем выше шанс, что очередная версия One UI будет работать хуже предыдущей.

Зависающий тачскрин и лаги после One UI 8.5

Жалобы владельцев Galaxy A07 сводятся к двум симптомам. Первый — общая медлительность: телефон дольше открывает приложения и подтормаживает в интерфейсе. Второй неприятнее: тачскрин периодически перестаёт реагировать на касания, и экран как будто замирает.

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Обходные пути, которые нашли пользователи, указывают на программный, а не аппаратный сбой. Один из владельцев пишет, что помогает заблокировать и разблокировать телефон: после этого касания снова работают, пока проблема не вернётся. Другой сообщает, что сброс до заводских настроек Android не помог вовсе — значит, дело не в мусоре от старых приложений, а в самой прошивке.

При этом не все связывают тормоза именно с One UI 8.5. Часть владельцев 4G-версии говорит, что телефон стал медленнее ещё после One UI 8, а свежая волна жалоб пришла уже с 8.5. Похожие симптомы описывают и владельцы других моделей серии Galaxy A0x на актуальной прошивке Samsung, так что это, судя по всему, не единичный брак конкретной партии.

Версии 5G уже помогли, 4G осталась без исправления

Самое обидное в этой истории то, что более дешёвая и более массовая 4G-модель пока получает меньше внимания. Galaxy A07 5G после One UI 8.5 успел получить два обновления, и в описании последнего Samsung обещает улучшенную стабильность и надёжность работы. В августе один из владельцев A07 на форуме Samsung написал, что зависания тачскрина и лаги у него пропали — скорее всего, как раз благодаря этим патчам.

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У Galaxy A07 4G после перехода на One UI 8.5 вышло всего одно обновление — в середине июля, с июньским патчем безопасности. В его списке изменений упоминается только защита, никаких слов о стабильности или работе экрана. Это объясняет, почему свежие жалобы продолжают появляться именно от владельцев 4G-версии. Обе модели Samsung обновляет раз в квартал, так что следующее окно — октябрь.

Стоит ли ставить обновление и что делать владельцам

Если у вас Galaxy A07 4G и телефон ещё предлагает One UI 8.5, спешить незачем. Обновление не приносит функций, ради которых стоит рисковать плавностью работы на слабом железе, а откатиться назад обычным способом Samsung не даёт. Разумнее подождать октябрьского апдейта и посмотреть, появятся ли в нём слова о стабильности.

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Для тех, кто только выбирает телефон, история ничего принципиально не меняет: шесть версий Android за 10 тысяч рублей — по-прежнему уникальное предложение. Но теперь понятно, что длинная поддержка — это не только плюс, но и обязательство Samsung чинить то, что она сама сломала. Как быстро компания справится с 4G-моделью, и покажет, чего это обещание стоит на практике.

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