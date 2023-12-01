Смогут ли складные телефоны заменить планшеты

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Артем Сутягин

В последние годы складные смартфоны становятся все более популярными. В этом году компания Samsung продала в Европе больше складных устройств, чем когда-либо продавала старую серию Note. А ведь она, на минуточку, была культовой, и все в голос выли, когда от нее отказались. Однако большая часть этих продаж, скорее всего, приходится на более дешевые Z Flip. Помимо относительно доступной цены, эти телефоны решают реальные проблемы, например, помещаются в сумочки и узкие карманы. Я сам пользовался таким устройством, и это было очень удобно. Телефон почти не чувствовался в кармане. Но что нас ждет дальше и что будет со смартфонами формата Z Fold, если продажи планшетов продолжают сокращаться? Неужели они никому не нужны? Может тут есть какая-то связь?

Смогут ли складные телефоны заменить планшеты. Складной телефон в разложенном виде очень похож на планшет. Фото.

Складной телефон в разложенном виде очень похож на планшет

Нужен ли кому-то планшет

Как отмечает компания IDC, рынок планшетов сокращается. Популярность этих устройств резко выросла во время пандемии, но сейчас рынок возвращается к показателям 2020 года. Это вполне логично, если учесть, как рынок планшетов отреагировал на появление телефонов с большим экраном. В 2013 году такие устройства, как Nexus 7, были популярными, поскольку легко помещались в сумку и обеспечивали более удобный просмотр видео и работу с сайтами, чем смартфоны того времени.

Но как только смартфоны начали расти, маленькие планшеты стали бессмысленными, оставив планшеты с большим экраном для тех немногих, кто пользуется ими регулярно. Любому человеку нужно максимально функциональное устройство, которое максимально удобно носить с собой, а такие устройства, как iPad, Pixel Tablet и Galaxy Tab S9, не отвечают этим требованиям.

Нужен ли кому-то планшет. Samsung — одна из немногих компаний, которые производят топовые планшеты, кроме Apple. Источник: Российская Газета. Фото.

Samsung — одна из немногих компаний, которые производят топовые планшеты, кроме Apple. Источник: Российская Газета

Удобно ли пользоваться складным телефоном

Именно здесь у складных устройств есть весомый аргумент. Так Galaxy Z Fold 5 легко помещаются в кармане и сумке, несмотря на то, что раскрываются в 7,6-дюймовое полотно. Мне посчастливилось пользоваться Fold 3 и Huawei Mate X3 и в них точно что-то было. Особенно после того, как перестаешь относиться к внутреннему экрану, как к обязательной вещи, которую надо раскрыть. Спустя пару недель использования я начинал делать это только при реальной необходимости, а в обычное время пользовался смартфоном в сложенном виде.

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Большой экран удобен и для навигации. Когда надо посмотреть, как добраться до места, это удобно делать именно на большом экране. Вот только в машине его крепить неудобно. Но можно установить магнитное крепление, и оно будет неплохо справляться. Складной планшет хорош во всем, для чего в принципе можно использовать планшет. Потребление мультимедиа, чтение, видеозвонки и работа с документами — все это отлично сочетается с большим дисплеем.

Но не стоит думать, что я всецело за складные устройства, ведь я отказался от них и сейчас пользуюсь Huawei P60 Pro — обычным моноблоком.

Недостатки складных телефонов

Начнем с долговечности. Запуск оригинального Galaxy Fold пришлось отложить после неудачного периода первого широкого использования. В итоге руководство компании признало, что телефон был выпущен раньше, чем был готов. С тех пор компания Samsung прошла долгий путь, а в модели Fold 3 впервые появилась водонепроницаемость. Сейчас она стала нормой, но защиты от песка и пыли у этих смартфонов до сих пор нет. Все из-за того, что изолировать внутренности можно, а вот сделать это с шарниром очень сложно. Но если на него попадет вода, это не страшно. А абразивная пыль приведет к его преждевременному износу.

Недостатки складных телефонов. Первые Фолды были проблемными, но сейчас все стало намного лучше. Фото.

Первые Фолды были проблемными, но сейчас все стало намного лучше.

Слабым звеном ранних моделей был внутренний экран, который через несколько месяцев приходил в негодность и выглядел просто ужасно. Но в некоторых регионах Samsung бесплатно меняла его один раз. В любом случае, это было ”затычкой”, а не полноценным решением проблемы.

Камеры и время автономной работы также являются проблемами. Особенно остро они стоят у Samsung, смартфоны которой у меня редко дотягивали до конца дня. А камера в них в целом не самая хорошая, хотя на бумаге очень похожа на флагманскую. Так что всегда приходилось носить с собой зарядку и не рассчитывать на хорошие фотографии в любых условиях.

Смартфоны с хорошей камерой до 30 000 рублей, которые снимают не хуже флагманов на Android.

Самый большой минус складных смартфонов

Что касается цены, то здесь мы сталкиваемся с самым большим препятствием. Складные устройства стоят дороже любого традиционного флагмана, если брать исходную цену, а нет ту, которую мы сейчас наблюдаем в России на iPhone 15 из-за высокого спроса и отсутствия официальных продаж.

Сейчас начали появляться складные устройства от большого количества производителей, а значит конкуренция должна способствовать снижению цены. Даже есть слухи, что Samsung, почувствовав эту конкуренцию, решила, что пора выпустить дешевый складной смартфон. Но пока это только прогнозы и слухи.

Ценообразование становится еще более важным, если рассматривать средний планшет, который покупают люди. Чаще всего покупают не дорогие модели с приставками Pro или Ultra, а более дешевые планшеты. Если вы не планируете использовать этот гаджет для работы или создания контента, то недорогой планшет обеспечивает то, что нужно большинству людей, — большой экран, на котором можно смотреть видео или читать книги и AndroidInsider.ru.

Самый большой минус складных смартфонов. Такие концепты уже существуют. Только представьте, как будет круто потреблять контент с такого экрана. Фото.

Такие концепты уже существуют. Только представьте, как будет круто потреблять контент с такого экрана

Складные устройства никогда не будут стоить столько же, сколько обычные телефоны, из-за дополнительного экрана и сложности шарнира, но они должны приблизиться к этому уровню, прежде чем люди будут готовы рассматривать их к покупке, но даже тогда придется решать проблемы долговечности.

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В течение долгого времени Samsung была единственной компанией, продвигающей большие складные устройства. Теперь, когда Google, OnePlus, OPPO, HUAWEI, TECNO и HONOR представили свои устройства в этой категории, можно сказать, что за ними последуют другие компании. Выходит, что производители ожидают роста этой категории устройств, несмотря на сокращение рынка планшетов. Можно сделать вывод, что так они играют в долгую, делая ставку на будущее. Они предлагают устройства в том виде, в котором они есть сейчас, и позволяют людям, готовым потратить на них такую сумму, вложиться в разработки будущих устройств путем покупки нынешних. Так нынешние покупатели получают инновационные устройства уже сейчас, а будущие — более дешевые устройства через 2-3 года.

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Почему выходит так много складный телефонов

Еще одна причина выхода все большего количества складных смартфонов заключается в серьезном снижении спроса на смартфоны в их нынешнем виде. В 2010-2020 годах увеличение объема оперативной памяти и более быстрый процессор существенно изменили ситуацию по сравнению с предыдущими моделями. Но теперь смартфоны другие и уже никого не удивишь увеличением объема ОЗУ. Ведь смартфоны перестали быть предметом роскоши, а стали инструментами на каждый день.

Почему выходит так много складный телефонов. Выход складного смартфона TECNO в начале этого года показал, что их выпускают и недорогие бренды. А значит они будут дешеветь и дальше. Фото.

Выход складного смартфона TECNO в начале этого года показал, что их выпускают и недорогие бренды. А значит они будут дешеветь и дальше.

Складные устройства позволяют компаниям создавать впечатление, что они внедряют инновации. Вероятно, они считают, что даже если вам нужен обычный смартфон, вы с большей долей вероятности купите устройство у той компании, которая умеет внедряет новые функции и в арсенале которой есть складные устройства.

Оказывается, IPS-экраны четче AMOLED. Объясняем почему.

Я надеюсь, что первое окажется правдой. Если Samsung и Google смогут снизить цены и сделать эти телефоны долговечными, я думаю, что будущее складных телефонов будет очень светлым. Я сам пользуюсь обычным моноблочным HUAWEI P60 Pro, но у меня был HUAWEI Mate X3, и в отличие от того, что было пару лет назад, теперь я могу сказать, что считаю раскладушки намного более зрелыми. Мне кажется, что теперь их действительно можно покупать.

Возможно, я даже сам снова куплю такое устройство, когда кто-то из производителей выпустит новую модель. Можно сказать, что сейчас мы находимся на тонкой грани, когда, с одной стороны, это еще очень смелый шаг, а с другой — покупка раскладушки является своевременной. Подождем еще пару лет, и все встанет на свои места. В этом можно почти не сомневаться. Вопрос только в том, что будет тогда с планшетами. Это нам еще только предстоит узнать.

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