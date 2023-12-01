Смогут ли складные телефоны заменить планшеты

В последние годы складные смартфоны становятся все более популярными. В этом году компания Samsung продала в Европе больше складных устройств, чем когда-либо продавала старую серию Note. А ведь она, на минуточку, была культовой, и все в голос выли, когда от нее отказались. Однако большая часть этих продаж, скорее всего, приходится на более дешевые Z Flip. Помимо относительно доступной цены, эти телефоны решают реальные проблемы, например, помещаются в сумочки и узкие карманы. Я сам пользовался таким устройством, и это было очень удобно. Телефон почти не чувствовался в кармане. Но что нас ждет дальше и что будет со смартфонами формата Z Fold, если продажи планшетов продолжают сокращаться? Неужели они никому не нужны? Может тут есть какая-то связь?

Нужен ли кому-то планшет

Как отмечает компания IDC, рынок планшетов сокращается. Популярность этих устройств резко выросла во время пандемии, но сейчас рынок возвращается к показателям 2020 года. Это вполне логично, если учесть, как рынок планшетов отреагировал на появление телефонов с большим экраном. В 2013 году такие устройства, как Nexus 7, были популярными, поскольку легко помещались в сумку и обеспечивали более удобный просмотр видео и работу с сайтами, чем смартфоны того времени.

Но как только смартфоны начали расти, маленькие планшеты стали бессмысленными, оставив планшеты с большим экраном для тех немногих, кто пользуется ими регулярно. Любому человеку нужно максимально функциональное устройство, которое максимально удобно носить с собой, а такие устройства, как iPad, Pixel Tablet и Galaxy Tab S9, не отвечают этим требованиям.

Удобно ли пользоваться складным телефоном

Именно здесь у складных устройств есть весомый аргумент. Так Galaxy Z Fold 5 легко помещаются в кармане и сумке, несмотря на то, что раскрываются в 7,6-дюймовое полотно. Мне посчастливилось пользоваться Fold 3 и Huawei Mate X3 и в них точно что-то было. Особенно после того, как перестаешь относиться к внутреннему экрану, как к обязательной вещи, которую надо раскрыть. Спустя пару недель использования я начинал делать это только при реальной необходимости, а в обычное время пользовался смартфоном в сложенном виде.

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Большой экран удобен и для навигации. Когда надо посмотреть, как добраться до места, это удобно делать именно на большом экране. Вот только в машине его крепить неудобно. Но можно установить магнитное крепление, и оно будет неплохо справляться. Складной планшет хорош во всем, для чего в принципе можно использовать планшет. Потребление мультимедиа, чтение, видеозвонки и работа с документами — все это отлично сочетается с большим дисплеем.

Но не стоит думать, что я всецело за складные устройства, ведь я отказался от них и сейчас пользуюсь Huawei P60 Pro — обычным моноблоком.

Недостатки складных телефонов

Начнем с долговечности. Запуск оригинального Galaxy Fold пришлось отложить после неудачного периода первого широкого использования. В итоге руководство компании признало, что телефон был выпущен раньше, чем был готов. С тех пор компания Samsung прошла долгий путь, а в модели Fold 3 впервые появилась водонепроницаемость. Сейчас она стала нормой, но защиты от песка и пыли у этих смартфонов до сих пор нет. Все из-за того, что изолировать внутренности можно, а вот сделать это с шарниром очень сложно. Но если на него попадет вода, это не страшно. А абразивная пыль приведет к его преждевременному износу.

Слабым звеном ранних моделей был внутренний экран, который через несколько месяцев приходил в негодность и выглядел просто ужасно. Но в некоторых регионах Samsung бесплатно меняла его один раз. В любом случае, это было ”затычкой”, а не полноценным решением проблемы.

Камеры и время автономной работы также являются проблемами. Особенно остро они стоят у Samsung, смартфоны которой у меня редко дотягивали до конца дня. А камера в них в целом не самая хорошая, хотя на бумаге очень похожа на флагманскую. Так что всегда приходилось носить с собой зарядку и не рассчитывать на хорошие фотографии в любых условиях.

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Самый большой минус складных смартфонов

Что касается цены, то здесь мы сталкиваемся с самым большим препятствием. Складные устройства стоят дороже любого традиционного флагмана, если брать исходную цену, а нет ту, которую мы сейчас наблюдаем в России на iPhone 15 из-за высокого спроса и отсутствия официальных продаж.

Сейчас начали появляться складные устройства от большого количества производителей, а значит конкуренция должна способствовать снижению цены. Даже есть слухи, что Samsung, почувствовав эту конкуренцию, решила, что пора выпустить дешевый складной смартфон. Но пока это только прогнозы и слухи.

Ценообразование становится еще более важным, если рассматривать средний планшет, который покупают люди. Чаще всего покупают не дорогие модели с приставками Pro или Ultra, а более дешевые планшеты. Если вы не планируете использовать этот гаджет для работы или создания контента, то недорогой планшет обеспечивает то, что нужно большинству людей, — большой экран, на котором можно смотреть видео или читать книги и AndroidInsider.ru.

Складные устройства никогда не будут стоить столько же, сколько обычные телефоны, из-за дополнительного экрана и сложности шарнира, но они должны приблизиться к этому уровню, прежде чем люди будут готовы рассматривать их к покупке, но даже тогда придется решать проблемы долговечности.

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В течение долгого времени Samsung была единственной компанией, продвигающей большие складные устройства. Теперь, когда Google, OnePlus, OPPO, HUAWEI, TECNO и HONOR представили свои устройства в этой категории, можно сказать, что за ними последуют другие компании. Выходит, что производители ожидают роста этой категории устройств, несмотря на сокращение рынка планшетов. Можно сделать вывод, что так они играют в долгую, делая ставку на будущее. Они предлагают устройства в том виде, в котором они есть сейчас, и позволяют людям, готовым потратить на них такую сумму, вложиться в разработки будущих устройств путем покупки нынешних. Так нынешние покупатели получают инновационные устройства уже сейчас, а будущие — более дешевые устройства через 2-3 года.

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Почему выходит так много складный телефонов

Еще одна причина выхода все большего количества складных смартфонов заключается в серьезном снижении спроса на смартфоны в их нынешнем виде. В 2010-2020 годах увеличение объема оперативной памяти и более быстрый процессор существенно изменили ситуацию по сравнению с предыдущими моделями. Но теперь смартфоны другие и уже никого не удивишь увеличением объема ОЗУ. Ведь смартфоны перестали быть предметом роскоши, а стали инструментами на каждый день.

Складные устройства позволяют компаниям создавать впечатление, что они внедряют инновации. Вероятно, они считают, что даже если вам нужен обычный смартфон, вы с большей долей вероятности купите устройство у той компании, которая умеет внедряет новые функции и в арсенале которой есть складные устройства.

Оказывается, IPS-экраны четче AMOLED. Объясняем почему.

Я надеюсь, что первое окажется правдой. Если Samsung и Google смогут снизить цены и сделать эти телефоны долговечными, я думаю, что будущее складных телефонов будет очень светлым. Я сам пользуюсь обычным моноблочным HUAWEI P60 Pro, но у меня был HUAWEI Mate X3, и в отличие от того, что было пару лет назад, теперь я могу сказать, что считаю раскладушки намного более зрелыми. Мне кажется, что теперь их действительно можно покупать.

Возможно, я даже сам снова куплю такое устройство, когда кто-то из производителей выпустит новую модель. Можно сказать, что сейчас мы находимся на тонкой грани, когда, с одной стороны, это еще очень смелый шаг, а с другой — покупка раскладушки является своевременной. Подождем еще пару лет, и все встанет на свои места. В этом можно почти не сомневаться. Вопрос только в том, что будет тогда с планшетами. Это нам еще только предстоит узнать.