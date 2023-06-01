Такое видали? Первый защищённый смартфон с двумя экранами и топовой камерой

Вы заметили, что все мы стали рабами смартфонов? И я сейчас не про время, которое мы им уделяем. По факту нет ничего плохого в том, чтобы постоянно быть на связи с родными и близкими, оставаться в курсе последних событий, читая новости, или просто смотреть видео, которые нам интересны. Гораздо хуже то, как мы относимся к нашим телефонам. Сначала мы тратим на них какие-то невероятные деньги, потом облачаем в чехлы, плёнки и защитные стёкла, но даже после этого продолжаем трястись над ними, лишь бы они не упали или не дай бог не разрядились. Ведь, как говорят эксперты, полная разрядка может привести к преждевременной деградации аккумулятора. По сути, мы имеем те же тамагочи, что и в 90-х, но с поправкой на сумасшедшую цену и более серьёзные последствия в случае их поломки. А что, если я скажу вам, что есть смартфоны, которыми можно просто пользоваться и ничего не бояться?

Стоит ли покупать защищённый смартфон

Конечно, я говорю про защищённые смартфоны. Несмотря на то что долгое время в обществе к ним было довольно скептическое отношение, постепенно мнение о них выравнивается. Во-первых, сами производители стали делать свои устройства привлекательнее и внешне, и технически. А, во-вторых, люди начали понимать, что куда выгоднее будет купить защищённый аппарат, который не разобьётся от малейшего падения или удара, и к тому же живёт от зарядки гораздо дольше классических смартфонов хоть на iOS, хоть на Android.

Cyber X Pro от HOTWAV — один из самых привлекательных представителей сегмента защищённых смартфонов. Привлекательных сразу по нескольким показателям, о которых мы сейчас и поговорим.

Какой защищённый смартфон лучше

Прежде всего это, как ни странно, внешность. Большинство производителей стараются делать визуальный акцент на высокой надёжности и устойчивости защищённых смартфонов к повреждениям, но зачастую перегибают палку. В результате такие аппараты начинают выглядеть не красивее тракторного протектора. Но в HOTWAV поняли это и предложили покупателям своих смартфонов сразу несколько дизайнерских фишек.

Во-первых, задняя крышка Cyber X Pro покрыта уникальным материалом, имитирующим сафьян. Это козлиная кожа премиальной выделки, которую отличает особая структурированная текстура и стойкость к загрязнениям и износу. Такой себе трибьют в отношении модных домов, использующих её при производстве сумок, клатчей и других кожаных аксессуаров. Само собой, задник Cyber X Pro защищён поликарбонатом. Но структура под сафьян делает смартфон а) банально красивее и б) устойчивее к царапинам.

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Во-вторых, рядом с блоком основных камер у Cyber X Pro размещён дополнительный экран, который показывает время, даже если сам смартфон находится в режиме сна. Вы можете самостоятельно выбрать понравившийся циферблат в том дизайне, в котором вам нравится, и тогда время, день недели и оставшееся время автономной работы будут отображаться на заднике вашего аппарата, когда он лежит экраном вниз. А ещё на него можно выводить оповещения о пропущенных звонках и уведомлениях. Это супер-удобно.

Противоударный смартфон с хорошей камерой

По части аппаратных возможностей у HOTWAV Cyber X Pro тоже всё на уровне. Дисплей аппарата имеет диагональ 6,8 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Да, это не 120 и тем более не 144 Гц, но даже iPhone 14 имеет меньшие показатели. Ну и какой защищённый смартфон без супер-ёмкого аккумулятора? В корпусе Cyber X Pro разместили батарейку на 10 200 мА*ч с технологией замедления износа и быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, которая ей практически не вредит.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G99. Это не самый мощный чипсет, но по производительности он примерно сопоставим со Snapdragon 680, так что вы сможете рассчитывать на нормальную работу как самой оболочки аппарата, так и на запуск всех более-менее нетребовательных программ — от камеры до игр серии Asphalt и даже World of Tanks. А благодаря 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти смартфон можно забивать бесчисленным количеством приложений и не бояться за нехватку свободного пространства.

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Камерой Cyber X Pro и вовсе может гордиться. Основной модуль смартфона имеет разрешение 108 Мп. Это почти что рекордный показатель на сегодня, благодаря чему аппарат может делать максимально детализированные снимки, а также поддерживает несколько продвинутых режимов съёмки — от портретного и ночного до настоящего HDR плюс съёмка видео в 4К. А ведь это никакой не флагман, а модель начального уровня с соответствующей ценой, которая — спойлеры — не будет превышать 20 тысяч рублей.

Недорогой защищённый смартфон

Хотите сэкономить? У HOTWAV есть ещё и простой Cyber X без приставки Pro. Он по минимуму отличается от старшей версии, но при этом стоить обещает заметно дешевле. Производителю удалось сохранить все ключевые характеристики топовой модели, включая размер экрана, частоту его обновления, ёмкость аккумулятора и многие другие показатели. Если невнимательно смотреть на спецификации обоих смартфонов, можно даже и не заметить, что они чем-то отличаются. Но, прежде чем я раскрою секрет, попробуйте понять это сами.

Характеристика Cyber X Cyber X Pro Дисплей 6,78″, Full HD+, 90 Гц 6,78″, Full HD+, 90 Гц Процессор Helio G99 Helio G99 Память 8/256 ГБ 12/256 ГБ Камера 64/8/0,3 Мп 108/9/0,3 Мп Аккумулятор 10 200 мА*ч 10 200 мА*ч Задний экран Есть Есть Зарядка 33 Вт 33 Вт

Вы всё правильно заметили. Cyber X отличается от Cyber X Pro объёмом оперативной памяти, которой у младшей версии 8 ГБ против 12 у старшей, и разрешением основной камеры, которое составляет 64, а не 108 Мп. При этом качество фото-съёмки у Cyber X почти не отличается в худшую сторону. Меньшая разрешающая способность становится заметной только при кропе снимков. А по части режимов и доступных надстроек никакой разницы между ними нет.

Выиграть приз от HOTWAV

Стать владельцем Cyber X или Cyber X Pro уже само по себе неплохо. Их продажи начнутся 12 июня, и у вас будет отличный шанс урвать их по бросовой цене. Но, мало того, HOTWAV проводит акцию, которая позволяет покупателям фирменных смартфонов бренда выиграть ценные призы. Среди них второй экземпляр Cyber X или Cyber X Pro, планшет Pad 8, а также 6 моделей защищённых беспроводных наушников. Заявить о своём участии в акции можно начиная с 29 мая до 10 июня. А уже через день, 11-го числа, компания подведёт итоги розыгрыша и объявит победителей.