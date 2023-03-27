ТОП-5 самых необычных современных телефонов. Жаль, что их так мало

Китайские бренды в настоящее время занимают три позиции из пяти лидирующих мировых брендов мобильных телефонов. Xiaomi, OPPO и Vivo входят в ТОП-5, и этому уже мало кто удивляется. Если бы Huawei не пришлось столкнуться с санкциями, она, возможно, была бы в списке под первым номером. После более чем 10 лет быстрого роста можно утверждать, что китайский рынок телефонов является основой мировой индустрии смартфонов. Однако одной из проблем, существующих на этом рынке, является однородность продукции. Это означает, что в отрасли не так много уникальных устройств, но они есть. Как минимум есть их концепты, которые в той или иной мере вырвались на прилавки.

Лучшие современные телефоны

Теперь мы можем покупать самые разные модели телефонов, благодаря высокоразвитой и широкой производственной цепочке. Однако сейчас много унификации. Да и производители пришли к одному коммерчески правильному дизайну. Именно по этой причине процветание эры кнопочных телефонов, которое было более 10 лет назад сейчас повторить для смартфонов просто невозможно.

На самом деле, производители осознают эти проблемы и прикладывают немало усилий к дизайну, цвету и материалам изготовления, чтобы внешний вид их телефонов отличался от других. Кроме того, благодаря усилиям некоторых брендов в настоящее время на рынке доступно несколько устройств с невероятно оригинальным внешним видом. Они приведены ниже.

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Самые необычные телефоны

Meizu Zero — герметичный телефон

Большинство флагманских телефонов на рынке сегодня имеют защиту от пыли и воды IP68, которой лучше не пользоваться. Однако, если телефон сделать полностью герметичным устройством, то он заслуживает место в списке уникальных. Кто-нибудь из производителей пытался это сделать?

Meizu Zero еще не появился на рынке, но это особое стремление компании показать что-то необычное. И это может быть самая символическая модель компании за последние годы.

Отверстий в Meizu Zero нет, как было сказано ранее. В корпусе телефона вообще нет зазоров, а зарядка только беспроводная. Помимо отсутствия отверстий для динамиков, этот телефон передает звук с помощью уникальной технологии звука экрана. Фактические кнопки также были преобразованы в виртуальные. Технология eSIM заменила слот для SIM-карты. В конечном итоге Meizu создала довольно дерзкий телефон, объединив все эти технологии.

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Xiaomi Mi MIX Alpha — самый безрамочный телефон

Это уникальный телефон, который стоит невероятных 19 999 юаней (около 2900 долларов США). Однако официально Xiaomi не запускала это устройство. Samsung представила свой первый телефон со складным экраном в 2019 году. Хотя складные дисплеи существовали до устройства Samsung, они не были достаточно популярны, чтобы вызвать общественный интерес. Хотя Xiaomi не выпустила складной телефон в том же году, она продемонстрировала нечто уникальное. Компания решила использовать другой подход и выпустила MIX Alpha — смартфон с закругленным экраном.

Здесь нет левой или правой рамки, но есть очень тонкие верхняя и нижняя границы. Экран телефона загибается назад с обеих сторон. Экран также закрывает большую часть задней панели, оставляя лишь тонкую керамическую полоску. Это практически все, к чему вы прикасаетесь, держа в руках MIX Alpha.

Однако, как и Meizu Zero, Xiaomi Mi MIX Alpha так и не увидел свет, а остался только экспонатом в выставочном зале Xiaomi.

LG Wing — самый странный телефон

LG когда-то занимала важную позицию в индустрии смартфонов. Эта южнокорейская компания также представила на рынке бесконечное количество культовых продуктов. К сожалению, места в истории ей не осталось. На данный момент LG полностью прекратила конкуренцию в индустрии мобильных телефонов.

Однако LG Wing была одной из моделей, выпущенных LG в последние годы существования ее мобильного подразделения, которую стоит упомянуть. Действительно, это один из самых уникальных телефонов в мире. LG Wing был выпущен во второй половине 2020 года с вращающимся экраном — в то же время, когда Xiaomi выпустила MIX Alpha, а Samsung и Huawei выпустили складные телефоны.

Это устройство имеет раздельную конструкцию. Верхняя половина служит точкой опоры, ее основной экран может поворачиваться на 90 градусов, обнажая дополнительный экран под ним. В итоге конструкция разворачивается в форме буквы «Т». Нельзя отрицать, что этот дизайн может дать LG Wing доступ к более разнообразным сценариям использования. Например, вы можете использовать дополнительный экран для управления настройками камеры, а основной экран использовать в качестве видоискателя. Удивительно, но телефон LG Wing весит 260 г. Он был на 52 г легче, чем Samsung Note 20 Ultra того же года выпуска.

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Tecno Phantom X2 Pro — телефон с выезжающей камерой

Tecno Phantom X2 Pro — еще один уникальный телефон. Очевидно, что он не такой уникальный, как Meizu Zero, Xiaomi Mi MIX Alpha и LG Wing. Однако он уникален в своем роде.

Tecno Phantom X2 Pro имеет множество положительных сторон, несмотря на внешний вид. Это первый в мире телефон с выдвижным 50 Мп портретным объективом. И выезжает он не в верх, как уже было, а как бы из самой камеры, делая ее более объемной и решая проблему компромисса между толщиной корпуса и качеством камеры. В большинстве других смартфонов эта функция отсутствует. В отличие от трех других уникальных телефонов, представленных выше, Phantom X2 Pro увидел свет и остается на рынке.

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Lenovo Legion Y90 — лучший игровой телефон

Мобильные игровые устройства разрабатывались годами. Такие производители, как Black Shark и Red Magic добились успеха в этой отрасли. Но Lenovo Legion Y90 на самом деле больше заслуживает нашего внимания с точки зрения оригинальности дизайна по сравнению с другими моделями.

Что касается дизайна модулей задней камеры, в настоящее время для смартфонов существуют две основные категории. Одной из них является центральная камера, которую можно найти на таких устройствах, как Huawei Mate 50 Pro, OnePlus 8 Pro, Redmi K30 и других. Другая — боковая камера, которая является наиболее распространенной на рынке. Среди большой массы всегда есть несколько индивидуалистов, и Legion Y90 попадает в эту категорию. Его модуль камеры находится в средней части.

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Legion Y90 был разработан как игровой телефон с учетом того, что пользователь держит его горизонтально, поэтому модуль объектива перемещен намного ниже. Многие считают, что это стало возможно благодаря глубокому знанию компанией позиционирования продукта.

Хочется верить, что и через пару лет нам будет, о чем поговорить. Что компании будут пытаться предложить что-то необычное, а не просто стандартные плитки, которыми сейчас переполнен рынок.