Хороший игровой планшет. Что особенного в Lenovo Legion Y700 5th Gen

Знаете, что меня больше всего удивляет в современных игровых планшетах? Не характеристики, не цены и даже не количество памяти. А то, что производители наконец-то научились делать компактные устройства по-настоящему мощными. Раньше, если хотелось максимальной производительности, приходилось мириться с 12-дюймовой лопатой, которую и двумя руками-то держать неудобно. Lenovo с серией Legion Y700 пошли другим путём и вот уже пятое поколение подряд доказывают, что игровой планшет может быть размером с книгу. Честно говоря, когда я увидел характеристики новинки, первая мысль была простой: зачем планшету 24 ГБ оперативной памяти? С лучшими игровыми смартфонами, который стоит купить в 2026 году мы уже разобрались. Теперь давайте разберёмся с планшетами и поймем, что Lenovo вложили в этот компактный корпус и кому вообще нужен такой зверь.

Какой экран у Lenovo Legion Y700 5th Gen

Lenovo Legion Y700 пятого поколения получил 8,8-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением 3K, а если точнее, 3040 на 1904 пикселя. Плотность получается порядка 409 ppi, так что пикселизацию вы не увидите даже при очень пристальном рассматривании. Частота обновления экрана составляет 165 Гц, и для игрового планшета это отличный показатель. На практике разница между 120 и 165 Гц не так заметна в повседневных задачах, но в динамичных играх вроде шутеров дополнительная плавность ощущается.

Яркость заявлена на уровне 800 нит, а глубина цвета составляет 12 бит. Для LCD-панели это вполне достойные цифры, хотя, конечно, с AMOLED по контрасту и глубине чёрного конкурировать сложно. Зато есть сертификация TÜV Rheinland на низкое излучение синего света и отсутствие мерцания, что для долгих игровых сессий немаловажно. Отдельно стоит упомянуть частоту опроса сенсора: мгновенная составляет 2640 Гц, а мультитач работает на 480 Гц. Lenovo также заявляют десятикратную точность касания для зума и работы со стилусом. Да, это LCD, а не OLED, но для своей категории экран получился очень достойным.

Насколько мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5 в планшете

Вот тут начинается самое интересное. Lenovo Legion Y700 5th Gen работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, и это один из самых мощных мобильных чипов на сегодняшний день. Планшет набирает 4 532 189 баллов в AnTuTu, и это, мягко говоря, очень серьёзный результат. Для сравнения, прошлогоднее поколение на Snapdragon 8 Gen 3 набирало примерно вдвое меньше. Конечно, синтетические бенчмарки и реальная производительность в играх коррелируют не всегда, но запас мощности тут колоссальный.

Работает всё это на базе Android 16. Максимальная конфигурация памяти впечатляет: до 24 ГБ оперативки стандарта LPDDR5T и до 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.1 Pro. Если этого мало, можно добавить ещё до 2 ТБ через карту памяти. На практике 24 ГБ оперативки в планшете нужны далеко не каждому, но если вы из тех людей, кто одновременно держит открытыми десяток приложений и параллельно запускает тяжёлую игру, такой объём точно не будет лишним. Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища тоже вполне жизнеспособна для большинства задач.

За охлаждение отвечает система рассеивания тепла третьего поколения Qiankun с испарительной камерой площадью 17 353 мм². Это важный момент, потому что флагманский процессор без хорошего охлаждения быстро начинает троттлить и превращается в дорогую грелку. Lenovo явно учли этот урок.

Какие камеры у игрового планшета Lenovo Legion Y700

Камеры в игровом планшете никогда не были главным аргументом при покупке, и Legion Y700 5th Gen не исключение. Сзади установлен модуль на 50 Мп с кольцевой RGB-подсветкой LEGION HALO. Подсветка, скорее всего, пригодится для видеозвонков или стриминга, а вот рассчитывать на фотографическое качество уровня флагманских смартфонов я бы не стал. Фронтальная камера на 8 Мп тоже без сюрпризов: для созвонов хватит, для чего-то большего вряд ли.

Сколько держит батарея и как быстро заряжается

Аккумулятор у Lenovo Legion Y700 5th Gen ёмкостью 9000 мАч. Для компактного 8,8-дюймового планшета это отличный показатель. С таким объёмом батареи и энергоэффективным чипом можно рассчитывать на несколько часов активного гейминга, а в обычном режиме использования планшет спокойно проживёт полный день.

Зарядка поддерживается мощностью 68 Вт, плюс есть режим bypass charging. Последний особенно полезен для геймеров: при подключении к сети питание идёт напрямую к системе, минуя аккумулятор, что снижает нагрев и не изнашивает батарею во время длительных игровых сессий. Для игрового устройства это не просто приятный бонус, а практически необходимость.

Какие игровые функции есть у Lenovo Legion Y700 5th Gen

Lenovo не ограничились просто мощным железом и добавили целый набор AI-функций для игр. Тут есть AI-планировщик производительности, который распределяет ресурсы в зависимости от нагрузки, AI-ускорение сети для более стабильного соединения в онлайн-играх, AI-распознавание звуков версии 2.0 и AI-помощник в прицеливании версии 2.0. Скажу честно, к подобным маркетинговым приставкам «AI» я всегда отношусь с долей скептицизма. На практике разница часто оказывается не такой впечатляющей, как в пресс-релизах. Но сам факт того, что производитель думает об оптимизации игрового процесса на программном уровне, радует.

Отдельно стоит упомянуть встроенного AI-ассистента Tianxi, который работает как системный интеллектуальный агент и умеет адаптироваться под разные сценарии: учёба, развлечения, повседневные задачи. Причём часть функций работает локально, без подключения к интернету. Насколько это полезно в реальной жизни, покажет время, но для китайского рынка, где подобные ассистенты активно развиваются, решение выглядит логичным.

Сколько стоит Lenovo Legion Y700 5th Gen и где купить

Планшет уже поступил в продажу в Китае в трёх конфигурациях. Базовая версия с 12 ГБ оперативки и 256 ГБ хранилища стоит около 3999 юаней, то есть примерно 582 доллара. Средняя конфигурация с 16 ГБ и 512 ГБ обойдётся в 4799 юаней (около 698 долларов), а топовая с 24 ГБ и 1 ТБ стоит 5999 юаней (около 873 долларов). При этом в Китае действуют субсидированные цены, а для студентов есть дополнительные скидки, благодаря которым базовую версию можно взять примерно за 480 долларов.

Важный момент: на глобальном рынке планшет продаётся под названием Lenovo Legion Tab Gen 5, но в топовой конфигурации с 24 ГБ доступен только в Китае. В Европе цены стартуют примерно от 1000 евро при меньшем объёме памяти, так что китайская версия выглядит заметно привлекательнее по соотношению цена-характеристики. На российском рынке официальных поставок пока нет, но на площадках вроде AliExpress китайские версии Legion Y700 традиционно появляются довольно быстро.

Стоит ли покупать Lenovo Legion Y700 5th Gen

Lenovo Legion Y700 5th Gen получился очень сильным устройством в своей нише. Компактный 8,8-дюймовый формат, флагманский процессор, до 24 ГБ оперативки, хорошее охлаждение и ёмкая батарея с быстрой зарядкой — всё это делает его одним из лучших вариантов для мобильного гейминга в 2026 году.

Если вам нужен именно компактный игровой планшет, который удобно держать в руках и при этом не уступает по мощности большим собратьям, Legion Y700 5th Gen подойдёт отлично. Особенно если вы готовы заморочиться с покупкой китайской версии ради экономии и максимальной конфигурации.

Но если игры для вас не приоритет и вы ищете планшет для потребления контента и работы, LCD-экран без OLED и относительно небольшая диагональ могут оказаться не тем, что нужно. Для таких задач на рынке есть модели с более крупными и качественными AMOLED-дисплеями, пусть и без такого запаса производительности.

Дисклеймер. Lenovo Legion Y700 5th Gen — компактный игровой планшет с 8,8-дюймовым 3K-экраном на 165 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, объёмом оперативной памяти до 24 ГБ и батареей на 9000 мАч с зарядкой 68 Вт. Устройство выпущено для китайского рынка и позиционируется как одно из самых производительных решений в классе компактных Android-планшетов.