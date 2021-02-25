ТОП-6 смартфонов для студентов, которые выйдут 2021 году

Если дать характеристику среднестатистическому студенту, то скорее всего получится молодой человек, который не имеют большого дохода, но ведет активный образ жизни и является потребителем различных товаров и услуг, а также много фотографирует и снимает видео. Ему нужен смартфон с высокой производительностью, и он преследует некоторые ”романтические” потребности, вроде красоты, совершенства и справедливости цены. Можно даже сказать, что он верит в честность производителей смартфонов и не считает необходимым переплачивать за ненужные навороты. В этой подборке я расскажу, какой смартфон лучше всего купить студенту. Согласен, понятие немного расплывчатое, но будем ориентироваться на мой собственный относительно недавний опыт, отзывы в Интернете и комментарии знакомых студентов. А дальше выбирать уже вам.

Какой смартфон купить студенту

Иногда смартфоны, которые могут подойти студентам в качестве основного устройства связи, называют псевдо-флагманами и субфлагманами. У них должно быть мощное железо, но при этом они не должны стоит дорого. У них должна быть хорошая камера, но это не должно быть в ущерб качеству экрана. Проще говоря, компромиссов должно быть как можно меньше, пользы больше, а цена — ниже.

В ближайшие несколько месяцев выйдет большое количество устройств для студентов, которые им наверняка понравятся. Давайте обсудим, чего ждать, и решим, стоит ли это делать или проще купить что-то уже сейчас.

Недорогие телефоны

Redmi Note 10

Эта серия выйдет на рынок 4 марта. Несомненно, она станет бестселлером в сегменте, как и ее предшественники. Традиционно модели линейки Redmi Note завоевывают рынок сразу после запуска и долгое время остаются на вершине. На этот раз Redmi Note 10 имеет все шансы попасть в десятку лучших телефонов для студентов и не только для них.

Вариант 5G будет поставляться с чипом Snapdragon 750G. На передней панели он будет меть экран с отверстием для камеры. Смартфон будет использовать ЖК-экран и поддерживать частоту обновления 120 Гц. Также он получит степень защиты от воды IP52.

Другие подтвержденные функции — Hi-Res Audio, Better Haptics, быстрая зарядка. Что касается аккумулятора, смартфон будет продаваться со встроенным аккумулятором большой емкости на 5050 мАч. Также ожидается, что серия Redmi Note 10 представит новую матрицу Samsung с разрешением до 108 мегапикселей с размером 1/1,52 дюйма и размером пикселя 0,7 мкм.

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Xiaomi Mi 11 Lite

Можно не сомневаться, что следом за основной моделью Xiaomi Mi 11 пойдут ее вариации, вроде Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite и некоторых других. В прошлом году Mi 10 вышла в десятке модификаций по всему миру. Вряд ли компания изменит свое видение ситуации сейчас.

Про Mi 11 Ultra я уже рассказывал, но сейчас нам больше всего интересна модель Mi 11 Lite. В этом телефоне будет полноэкранный ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Внутри у него будет батарея емкостью 4250 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт и процессор Qualcomm Snapdragon 775G.

Основная камера Xiaomi Mi 11 Lite будет состоять из трех модулей на 64 Мп (основной), 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп макрообъектива или датчика глубины. Цена смартфона будет около 300 долларов (примерно 22 000 рублей по курсу), что делает его очень привлекательным устройством и действительно ”топом за свои деньги”. Правда, пока рано давать точные прогнозы о начале продаж.

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Средние телефоны

Samsung Galaxy A52

Это еще одна модель, которая покорит мир своими псевдо-флагманскими функциями. Под его капотом установлен чип Snapdragon 750G. Так что есть все основания полагать, что он будет напрямую конкурировать с Redmi Note 10. Samsung Galaxy A52 будет иметь 6,5-дюймовый экран AMOLED, встроенный аккумулятор емкостью 4500 мАч и сможет поддерживать быструю зарядку 25 Вт.

Он получит четверную камеру с основным модулем на 64 Мп, сверхширокой камерой на 12 Мп, датчиком глубины и модулем для макросъемки. Для селфи и видеочатов на передней панели будет широкоугольная камера на 32 Мп.

Galaxy A52 5G будет поставляться с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти по цене 459 евро (примерно 41 000 рублей по курсу), а вариант с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ будет стоить 509 евро (примерно 45 000 рублей по курсу). Дороже Galaxy A51, но ведь и оснащение другое. Хотя для России Samsung может немного ”придержать” цену. Посмотрим, как она поступит. Выйдет новинка уже совсем скоро.

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Google Pixel 5a

В прошлом году мы уже начали переживать, что серия ”a” так и останется представлена одним единственным Google Pixel 3a и его XL-версией. Но компания все же выпустила новинку и показала нам тем самым, что она готова продолжать начатое. Стало быть, мы можем ждать от нее выпуска Google Pixel 5a. Сомневаться в его выходе не стоит.

По характеристикам Pixel 5a может поставляться с Snapdragon 732G или Snapdragon 690 5G. Но сказать точно, какой процессор он получит, пока нельзя. В телефоне также будет датчик отпечатков пальцев под дисплеем. Вот тут можно немного поспорить, учитывая, что Google выбрала традиционный считыватель отпечатков пальцев на задней панели для своего Pixel 5. Pixel 5a, скорее всего, получит систему камер, как в 4a — 5G, а не однокамерный, как в базовом Pixel 4a.

В этом телефоне должна быть батарея от Pixel 5 емкостью 4080 мАч. А цена грядущей новинки должна составить примерно 400-500 долларов. Я больше склоняюсь к нижней отметке. По курсу на дату публикации статьи это будет примерно 29 000 рублей. Ждать смартфон стоит летом.

Дорогие телефоны

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 станет последним продуктом из этой серии. Как вы знаете, корейский производитель в будущем добавит S Pen в серии Fold и S. Следовательно, он закроет этот проект, как бы не расстраивались по этому поводу его преданные фанаты. Именно поэтому прошлогодний смартфон просто обязан занять место в этом списке.

В любом случае, его характеристики впечатляют. Телефон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O с поддержкой HDR10+. Плотность пикселей составляет 393 точки на дюйм, а для защиты выбрано стекло Corning Gorilla Glass 5.

Внутри находится 7-нм процессор Exynos 990 с графическим процессором ARM Mali-G77MP11. Что касается фотографии, телефон оснащен тройной камерой с основным сенсором на 12 Мп, телеобъективом на 64 Мп и сверхширокоугольным модулем на 12 Мп. Фронталка имеет разрешение 10 МП. Остальные примечательные особенности включают рейтинг IP68, динамики от AKG с поддержкой Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Цена начинается от 450 долларов (примерно 33 000 рублей), но в России на официальном сайте Samsung он продается по цене от 64 990 рублей. Впрочем, легко можно найти его существенно дешевле. Или заказать с доставкой.

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iPhone SE Plus

iPhone SE Plus привлекал внимание своим небольшим размером и легким весом. При этом он имел классический форм-фактор, который отлично зашел тем, кто так и не смог смириться с полноэкранными устройствами.

Размер экрана iPhone SE Plus будет увеличен до 6,1 дюйма. А под капотом он разместит чип Apple A14. Однако есть вероятность, что мы все еще увидим A13, как в прошлом году. В основной камере по-прежнему будет использоваться один объектив на 12 Мп. Он будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения, интеллектуальную съемку HDR и некоторые другие функции. Фронтальная камера использует тот же Face ID, что и iPhone 12-ой серии. Стандартная версия должна стоить 499 долларов (примерно 37 000 рублей по курсу). Выход новинки может состояться ближе к лету.