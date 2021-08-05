Xiaomi Mi Mix 4 выйдет 10 августа. Что от него ждать

Следующая неделя станет одной из самых загруженных в году. Мы уже не раз говорили о том, что именно на следующей неделе выйдут новые телефоны Samsung. Компания проведет свою презентацию 11 августа. Но теперь появилась еще более интересная новость — 10 августа проведет свою презентацию Xiaomi. Событие было подтверждено основателем Xiaomi Лэем Цзюнем. Сложно назвать такое стечение обстоятельств совпадением, хотя это, конечно, возможно, но интересно нам другое — новый смартфон. Им станет Xiaomi Mi Mix 4. То, что он выйдет до конца года, подтверждали еще весной, но мало кто знал, каким он будет. Теперь кое-какая ясность появилась.

Когда презентация Xiaomi Mi Mix 4

Говорить о том, что дата презентации выбрана не случайно, может еще и то, что именно 10 августа компания отмечает свое десятилетие. За это время произошло многое, но линейка Mi Mix всегда была чем-то особенным для Xiaomi. Она представляла собой все самое новое и интересное, что было в арсенале китайского бренда.

Даже складная модель была выпущена в линейке Mi Mix. А то, что нам оставили отдельную модель для четвертого поколения, говорит о том, что компании есть, что показать даже на фоне чумового Xiaomi Mi 11 Ultra.

Когда выйдет MIUI 13

Кроме нового Xiaomi Mi Mix 4, ожидается, что на презентации покажут еще кое-что. Различные утечки говорят о выходе нового планшета Mi Pad 5 и представлении оболочки MIUI 13 на базе Android 12. Скачать ее пока не получится, но по крайней мере мы получим хоть какие-то ответы на давно мучившие нас вопросы.

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Характеристики Xiaomi Mi Mix 4

В последние несколько месяцев появлялись различные слухи о том, каким будет новый смартфон линейки Mi Mix. В основном это были довольно логичные вещи. Например то, что работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 888, лучше которого сейчас только Snapdragon 888 Plus. Так же, по слухам, новинка должна получить до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной памяти. Про карты памяти никакой информации не было, но рассчитывать на них, скорее всего, не стоит.

Куда интереснее другие слухи. Например, о том, что Xiaomi готовит свой первый телефон с фронтальной камерой под экраном. Это довольно логично, так как компания работает над такой камерой уже несколько лет, а Mi Mix 3 вышел около трех лет назад. Задержка выпуска такой камеры вполне подходит в качестве причины задержки выпуска нового смартфона.

Так же, по слухам, компания может разместить в новинке довольно большой аккумулятор на 4500 мАч. Этим показателем сложно кого-то удивить, но быстрая зарядка на 120 Вт действительно вызывает интерес. Китайские компании, в том числе Xiaomi, уже не раз показывали прототипы зарядок, которые могут наполнять аккумулятор на 100% всего за 10-15 минут (а то и меньше). Было бы здорово увидеть это в составе Xiaomi Mi Mix 4.

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Какие телефоны выпустит Xiaomi

Больше каких-либо существенных слухов не было, но приятно то, что компания решила не откладывать анонс на конец года и готовится представить новый продукт именно сейчас. Во-первых, интересно будет посмотреть, что она покажет на контрасте с раскладушками Samsung. А во-вторых, в конце года нас еще ждут интересные смартфоны Xiaomi. Например, Xiaomi Mi Mix Fold 2, о котором говорят многие эксперты, или Mi 12. Компания решила насесть по всем фронтам и это сильно встряхнет рынок, с которого надо бы смахнуть паутину. Как-то он застоялся.

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Что касается Mi Pad 5, обновление линейки планшетов Xiaomi так же давно назрело. Прошло три года с тех пор, как был представлен предыдущий Mi Pad. Про новинку говорят, что она, возможно, будет иметь беспроводную зарядку, поддержку клавиатуры и массив из четырех динамиков. Всего мы ждем три разных планшета Mi Pad 5. Ожидается, что все они будут иметь дисплеи с частотой 120 Гц, а так же хотя бы одну модель с панелью 2K.