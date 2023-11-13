Защищенный смартфон с двумя экранами и батареей на 10 600 мАч можно купить за 100 баксов. Успевайте, пока действует акция

Защищенные смартфоны особый вид гаджетов, которым всегда можно найти применение. Обычные телефоны, хоть и сертифицированные по стандарту IP68, совершенно не предназначены для использования в экстремальных условиях. Тем более что это всего лишь защита от воды и пыли, но не от падений и других повреждений. Именно поэтому, если вы устали регулярно менять смартфон из-за того, что он у вас разбился или утонул, то самое время заказать себе действительно защищенный смартфон. Как раз 11 ноября в продаже появился FOSSiBOT F101 Pro.

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Он получил целых два дисплея, емкий аккумулятор на 10 600 мАч, до 15 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель на 128 ГБ, которого хватит под все самые нужные приложения и файлы. Осталось только выяснить, где купить FOSSiBOT F101 Pro по самой лучше цене.

Защищенный смартфон с двумя экранами

Первое, на что вы обратите внимание, остановив свой выбор на защищенном смартфоне FOSSiBOT F101 Pro — это его дисплеи. Основной экран получил диагональ 5,45 дюйма и HD+ разрешение. Но самое главное, что выполнен он по технологии IPS. То есть ни о каком ШИМ вы можете даже не переживать. Благодаря этому нагрузка на глаза будет значительно ниже, а значит, и ни о какой усталости говорить тоже не придется. Обратите внимание, что в отличие от привычных уже 6,5 дюймовых лопат, FOSSiBOT F101 Pro получился компактным, и им очень удобно пользоваться одной рукой.

Нельзя обойти стороной и второй экран на задней панели смартфона. Он тоже выполнен по технологии IPS и имеет диагональ 1,32 дюйма. С учетом того, что он круглый, то может показаться, будто в спинку FOSSiBOT F101 Pro встроили умные часы. На него можно вывести следующую информацию:

Часы, время, дата;

Быстрая съемка на основную камеру;

Уведомления и напоминания;

Уровень заряда батареи;

Управление воспроизведением;

Таймер;

Шагомер;

Прием или сброс вызова.

Как видите, второй экран в FOSSiBOT F101 Pro не просто для красоты, а может принести реальную пользу и добавить удобства.

Мощный защищенный смартфон

Смартфон — это не только качественный дисплей, но и производительный процессор. В FOSSiBOT F101 Pro установлен восьмиядерный чипсет MediaTek MT8788. Этого вам хватит не только для комфортного серфинга в интернете, но и для каких-нибудь игр. Так что не думайте, что покупаете смартфон исключительно для того, чтобы сидеть в социальных сетях.

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Ну а чтобы проблем с производительностью у вас точно не было, в FOSSiBOT F101 Pro установлено 8 ГБ оперативной памяти. Причем ее объем можно увеличить еще на 7 ГБ за счет внутреннего накопителя. Итого у вас будет целых 15 ГБ ОЗУ, что не может не радовать. Все-таки оперативки много не бывает. Кстати, внутренняя память здесь целых 128 ГБ. Этого хватит, чтобы хранить на смартфоне все самые важные приложения, фотографии и видео. Ну а если и этого будет мало, то слот для карты памяти позволит увеличить его еще на 1 ТБ.

Купить FOSSiBOT F101 Pro

Защищенный смартфон с хорошей камерой

Не обошли стороной в FOSSiBOT F101 Pro и систему камер. В смартфоне установлено три объектива. Основной на 24 МП, для макросъемки на 5 МП и 0,3 МП — для создания портретов. Поэтому даже защищенный телефон поможет вам сделать хорошие фотографии и снять достойное видео. Так что вам точно будет чем забить большой внутренний накопитель.

Ну и не стоит забывать про фронтальную камеру в 8 МП. Селфи на фоне крутых природных пейзажей с таким модулем вам точно обеспечены. К тому же второй экран позволит вам делать “себяшки” и на основную камеру. Запустили на нем видоискатель и наслаждаетесь отличными кадрами.

Какой защищенный смартфон лучше

Чтобы избежать каких-либо повреждений и поломок, FOSSiBOT F101 Pro получил защиту IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Так что можете не переживать, что телефон утонет или разобьется при случайном падении. Ну а чтобы вы были уверены в том, что аппарат не разрядится в самый неожиданный момент, то его оснастили огромным аккумулятором на 10 600 мАч. Со вставленной SIM-картой в режиме ожидания аппарат может проработать до 40 дней. Ну а чтобы зарядка не превратилась в муку, FOSSiBOT F101 Pro получил поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Такая мощность позволяет зарядить аппарат полностью за 3 часа. С учетом огромной батареи показатель действительно отличный.

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Если вы уже решили, что самое время купить FOSSiBOT F101 Pro, то для получения лучшей цены необходимо сделать следующее: перейдите по ссылке на страницу FOSSiBOT F101 Pro на АлиЭкспресс, возьмите купон продавца и сможете купить аппарат за 99,99 долларов. Такая цена будет доступна до 17 ноября. Потом смартфон будет стоить уже 139,99 долларов. Так что успевайте. Кстати, заказ можно сделать и на официальном сайте FOSSiBOT.

Купить FOSSiBOT F101 Pro