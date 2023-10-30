5 приложений из Google Play с красивыми обоями, которые сделают ваш смартфон неповторимым

В 2023 году даже в самых недорогих смартфонах можно найти качественные экраны. И чем они контрастнее и ярче, тем более сочную хочется установить картинку на заставку. Как только в телефонах произошел отказ от лишних физических кнопок на передней панели и большинство производителей перешли на безрамочные экраны, многие пользователи регулярно меняют обои на своих смартфонах. Каждая новая заставка сильно меняет восприятие телефона, особенно если она сочетается с каким-нибудь крутым чехлом. Именно поэтому всегда под рукой нужно иметь несколько приложений, в которых можно быстро скачать свеженькую картинку.

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Мы подготовили вам таких приложений целых пять. В каждом из них вы сможете найти уникальные обои, которые сделают ваш смартфон не таким, как у других пользователей. Долой скучные штатные заставки. Качаем красивые картинки в 4K и украшаем ими свой аппарат.

Красивые обои на телефон

Первое приложение, которое хочется вам посоветовать — это 4K Wallpapers. Здесь вы найдете огромное количество разных картинок, которые при входе в приложение каждый раз будут заменяться новыми. Вам остается просто его немного полистать и подобрать нужный вариант. За все время использования я ни разу не наткнулся на какую-то рекламу, хотя программа и предлагала заплатить за Pro-версию.

Кстати, те заставки, которые вам понравились, можно помечать сердечком, и они будут собраны в отдельной папке. Попасть в нее можно через боковое меню, так что если вы боитесь, что потеряете какую-то картинку, то такой проблемы точно не будет. Качаются изображения нажатием на кнопку загрузить при открытии любой из них. Работает приложение очень быстро, так что можно в пару кликов подобрать новые обои и наслаждаться видом своего аппарата.

Скачать 4K Wallpapers

Обои на телефон в высоком качестве

Над оригинальностью названий приложений с обоями разработчикам, конечно, следует очень серьезно подумать. Следующая программа, про которую хочется вам рассказать — это 4K HD Wallpapers. Да, добавляются буквы HD, и это уже совершенно другое приложение. Мало того, что здесь удобный интерфейс для просмотра и на экран помещается больше картинок, так еще и они удобно разделены по категориям.

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Хотите что-то новогоднее или рождественское? Пожалуйста. Целый раздел с тематическими изображениями. Любите яркий неон? И с этим проблем не возникнет. А если вы не знаете, чего хочется, то просто полистайте главную страницу, и получится подобрать что-нибудь достойное и там. И, кстати, рекламы здесь тоже не было замечено.

Скачать 4K HD Wallpapers

Вертикальные обои на телефон

Есть у меня в заначке еще одно приложение с обоями, которое я использую еще и на Айфоне. Как-то так получилось, что я даже готов мириться с огромным количеством рекламы в нем. Видимо, большое количество качественных картинок перевешивают это неудобство. В Wallcraft можно найти изображения абсолютно на любую тематику, в том числе спорт, машины, природу и много всего интересного. При первом запуске программа определяет разрешение экрана вашего смартфона и предлагает картинки, которые ему соответствуют.

Единственное, что реально может смутить, так это реклама. Какую бы картинку вы не открыли, перед вам сразу появится баннер. Причем мгновенно его закрыть не получится. Придется посмотреть на рекламное изображение какое-то время, и только потом появится крестик. Так что имейте это в виду, чтобы в момент загрузки картинок не было неприятных неожиданностей.

Скачать Wallcraft

Обои на телефон в 4K

Если же реклама на весь экран вас совершенно не устраивает, а первые два приложения вам по какой-то причине не подошли, то можете смело переходить к 4K Wallpaper — HD Background. Да, опять название практически такое же, как и у других программ. При первом запуске вам будет предложено выбрать категории, изображения в которых нравятся вам больше всего. Это позволит сделать выборку на главной странице более релевантной, а вам в дальнейшем тратить меньше времени на поиск.

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Кстати, все заставки здесь тоже разделены по разным категориям. Так что если вам кажется, что приложение предлагает всякую ерунду, то просто выберите нужный раздел и просматривайте картинки там. Мне программа понравилась еще и тем, что в ней есть большое количество стоковых обоев от разных смартфонов. Так что если вы давно мечтали о заставки с Алкателя, то сможете скачать ее здесь.

Скачать 4K Wallpaper — HD Background

Бесплатные обои на телефон

Не нашли ничего интересного в предыдущих программах? Тогда качайте wallspic. С этим приложением вы всегда гарантированно найдете себе новую заставку. Сразу после запуска вас встречает вкладка “В тренде” с самыми загружаемыми обоями. Естественно, что по мере роста или, наоборот, уменьшения популярности ее наполняемость будет меняться. К тому же никто не отменял удобную сортировку по категориям.

Так что если вам удобнее искать картинки самостоятельно, то можно сделать это в соответствующем разделе. А вот что точно должно порадовать, так это отсутствие рекламы. Сколько изображений я не перелистнул, так ни разу и не наткнулся на раздражающие баннеры. Кстати, при загрузке обоев никаких роликов тоже не появляется. Обязательно попробуйте wallspic. Здесь вы легко найдете изображение, чтобы украсить ваш смартфон.

Скачать Wallspic