На Android никогда не было проблемой записать телефонный разговор. Для этого в Google Play существует масса всевозможных приложений на любой вкус и кошелёк. Однако в какой-то момент Google решила, что использование подобного софта может нарушить конфиденциальность тех пользователей, которых записывают без их ведома, и встроила в Android 9 Pie механизм, блокирующий возможность записи. Поэтому тем, кто дорожил этой функцией, оставалось только получать root-права, что, безусловно, очень разозлило многих пользователей. В результате поисковый гигант отказался от этой затеи, а теперь и вовсе решил встроить функцию записи в фирменное приложение.

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Google тестирует функцию записи телефонных разговоров в приложении «Телефон». Об этом свидетельствует содержимое APK-файла утилиты, в котором обнаружился соответствующий инструментарий. Получается, что Google не просто отказалась от идеи запрета записи звонков, но и сама решила поспособствовать распространению такой возможности. Ведь никогда не знаешь, когда и при каких обстоятельствах может пригодиться запись телефонного звонка, который иногда может послужить доказательством в расследовании преступлений.

Запись телефонных разговоров на Android

Судя по содержанию бета-версии «Телефона», запись разговора можно будет начать при помощи специальной кнопки, которая появится в интерфейсе приложения. Значит, функция не будет скрытой, как это нередко случается с нововведениями в Google Chrome, предназначаясь для широкого круга пользователей. Другое дело, что нет никаких гарантий, что Google доведёт этот проект до конца и встроит функцию записи в финальную версию приложения. В конце концов, пока она просто упоминается в программном коде, что не мешает разработчикам просто отключить её.

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Но даже если Google решится на запуск функции записи телефонных разговоров, её могут ждать проблемы со стороны властей. Дело в том, что скрытая аудиофиксация признаётся законодательством разных стран как шпионаж или посягательство на личную безопасность записываемого, предполагая для нарушителей уголовное наказание. Поэтому не исключено, что Google могут обязать если не удалить нововведение в принципе, то по крайней мере начать информировать тех, кого записывают, при помощи соответствующего сигнала.

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Многие уже не помнят, но до Android Marshmallow в операционной системе присутствовал штатный инструментарий, который обеспечивал работу приложений для записи телефонных разговоров. Однако с выходом обновления Google удалила соответствующий API, вынудив разработчиков создать собственное решение, которое бы позволило им восполнить потерянную функциональность. В результате замена оказалась даже лучше оригинала, и пользователи ещё на несколько лет забыли об ограничениях, навязанных поисковым гигантом.

Не можешь победить — возглавь

Почему Google вдруг решила отказаться от блокировок и добавить в «Телефон» встроенный инструмент записи разговоров? Скорее всего, тут дело не в изменившихся принципах компании, а в её желании возглавить то, что невозможно победить. Ведь если она реализует запись с учётом всех требований безопасности, то она уже не будет подпольной функцией, ради которой пользователям приходится идти на всевозможные ухищрения, взламывая свои смартфоны и лишаясь тем самым права на гарантийное обслуживание.