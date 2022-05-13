Google представила большое обновление Google Карт с 3D-режимом

Google так часто обновляет свои приложения, из-за чего складывается впечатление, что это происходит практически непрерывно. Конечно, новые функции они получают не так уж и часто, но разного рода баги и недоработки мелкие патчи исправляют на ура. А, что касается реальных нововведений, то для их внедрения компании нужен повод. Ведь нельзя просто так выпустить большой апдейт, чтобы этого никто не заметил. Нужно сначала во всеуслышанье объявить о запланированных изменениях, подогреть, так сказать, почву, и только потом обновляться. Так и было в случае с Google Картами, которые ждут серьёзные преобразования.

На конференции Google I/O, которая прошла на этой неделе Google представила новый иммерсивный режим для Google Карт. По сути, это следующее поколение панорамного вида. Но, если раньше панорамы представляли собой нарезку снимков главных улиц, снятых с полосы дорожного движения, которые делали общую картинку двумерной, то теперь всё будет совершенно иначе.

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Google решила добавить Google Картам не только интерактивности, но и объёма. Инженеры компании переработали аэрофотосъемки, полученные со спутников, скомпоновали их и получили возможность как бы взглянуть вниз с воздуха. Благодаря иммерсионному виду пользователь может визуально пролететь над выбранным фрагментом карт и увидеть его в трёхмерном формате.

3D-панорамы в Google Maps

Вид на те или иные объекты меняется в течение дня. Поэтому одна и та же достопримечательность будет выглядеть по-разному днём и, скажем, вечером, равно, как если взглянуть на неё с другого ракурса. Такая возможность тоже есть, что очень круто, если хочется оценить достопримечательность с одной или другой стороны. Чтобы добиться такого эффекта, Google пришлось скомпоновать миллиарды фотографий, а потом ещё и визуально подкрутить их с помощью ИИ.

Иммерсивный вид Google Карт не просто красив, но и интерактивен. Google удалось интегрировать в трёхмерные панорамы информацию о текущем автомобильном трафике. Благодаря этому пользователи смогут в реальном времени отслеживать состояние дорог, глядя на них как бы со спутника в сверхвысоком качестве, и, отталкиваясь от этого, строить своё расписание.

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Но, мало того, разработчики поискового гиганта не захотели останавливаться только на автомобильном трафике, хотя и этого было бы достаточно. Они решили дать пользователям Google Карт возможность заглядывать внутрь заведений, которые располагаются по пути их предполагаемого маршрута. Скорее всего, обстановка в кафе и ресторанах не будет обновляться в реальном времени, а пользователи увидят только интерьер, скомпонованный по фотографиям, но это лучше, чем совсем ничего.

Обновление Google Карт

Кроме того, таким образом можно будет оценивать и блюда. Для этого Google даже не придётся самостоятельно фотографировать всё меню — будет достаточно снимков, которыми делятся посетители. Затем можно будет отдать их на обработку ИИ, он изучит их со всех сторон, совместит, кое-что допилит и получит объёмную модель того или иного блюда, представленного в конкретном заведении.

Иммерсивный режим в Google Картах, прямо скажем, выглядит более интересно, чем у Apple. В Купертино в своё время тоже замыслили сделать свои карты трёхмерными, но не имели достаточно данных со спутников, чтобы добавить объектам инфраструктуры реализма. Поэтому их было решено просто нарисовать в околомультяшном формате. У Google всё выглядит более реалистично, а оттого более взросло.

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Жаль только, что, как и у Apple, иммерсивный режим в Google Картах будет доступен в сильно ограниченном режиме. Мало того, что он запустится только к концу этого года, так ещё и его охват будет довольно узким. Планируется, что трёхмерные панорамы будут доступны только для Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лондона и Токио. В будущем, конечно, Google рассчитывает распространить иммерсивный вид на больше количество городов, но когда это произойдёт, пока никто не знает.