Социальная сеть Now — чем заменить Инсту в России после блокировки

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Иван Кузнецов 0

Блокировка Instagram* в России для многих стала если не трагедией, то как минимум очень неприятной новостью. Ведь даже если забыть про то, что для многих эта платформа была источником заработка, остаются миллионы людей, которые заходили в Инсту просто расслабиться, листая ленту и смотря сторис своих кумиров. Естественно, образовавшийся вакуум не мог остаться не заполненным. Поэтому место заблокированной социальной сети попытались поделить между собой ВКонтакте, Телеграм и Снапчат. Кажется, ещё что-то говорили про Россграм, но он так и не вышел. А вот Now уже можно скачать.

Now

Сервис Now вполне может стать российским аналогом Инсты

Социальная сеть Now, как и Россграм, который пока выглядит просто как пустышка для хайпа, является аналогом Инстаграма. Правда, у Now уже есть собственное приложение, причём для обоих платформ сразу. Его создала команда разработчиков под руководством бывшего сотрудника Яндекса и, судя по всему, не прогадала.

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Now — это плоть от плоти Instagram*. Новый сервис очень похож на оригинал как позиционированием, так и своим интерфейсом, но с поправкой на то, что российский аналог пока что предлагает несколько меньше функций. Например, тут нет ни сторис, ни рилсов, ни директа, ни даже базовых инструментов редактирования фото.

Социальная сеть Now — скачать

Впрочем, на первое время сгодится и то, что есть. Но для начала надо установить Now на Android:

  • Перейдите по этой ссылке и скачайте APK-файл Now;
  • Откройте раздел с загрузками и установите приложение;

Пока Now отсутствует в Google Play

  • Запустите приложение и пройдите регистрацию в Now;
  • Раздайте приложению необходимые разрешения и пользуйтесь.

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Регистрироваться лучше с тем же ником, который вы использовали в Инстаграме. Так вас будет легче найти вашим подписчикам, а вам — подтвердить, что вы — это вы. В противном случае сбор потерявшейся было аудитории может оказаться затруднительным. А ведь у приложения Now явно намного больше шансов стать популярным, чем у Россграм. У него хотя бы название не стыдное.

С виду Now выглядит очень похоже на Инстаграм

Как видите, интерфейсно соцсеть Now устроена очень похоже на Instagram*: основное пространство экрана занимает окно для отображения контента, а в самом низу — кнопки 5 разделов как у оригинала: лента, рекомендации (поиск), выкладка фото, лайки, которые собрали ваши публикации, и настройки вашего профиля.

Фотки в Now выкладываются ровно по тому же принципу, что и в Инсте. Нажимаете кнопку плюс, выбираете фотографию из галереи или делаете новую на месте, подписываете её и публикуете. Видео пока выложить нельзя, как и отредактировать выкладываемый снимок. Тут даже нет самых базовых фильтров. Но их появление явно — всего лишь вопрос времени.

Российский аналог Инстаграма

Выложить фото в Now можно так же, как в Инсту

К внешней схожести интерфейса Now и Instagram* претензий нет. В конце концов, люди, которые ищут российский аналог Инсты, явно не готовы осваивать новую раскладку функциональных элементов. Поэтому, чтобы не отпугивать пользователей, было решено скопировать внутреннее устройство оригинального сервиса, и это правильно.

А вот к отсутствию многих базовых функций, к которым мы привыкли в Инсте, — есть. Всё-таки фильтры пользуются большой популярностью, и уж хотя бы их можно было добавить. Впрочем, перед нами пока только бета-версия Now, а значит, скорее всего разработчик уже трудится над тем, чтобы расширить возможности своего сервиса.

В Now нет сторис, рилсов и инструментов редактирования, но всё остальное — есть

Насколько реально, что Now заменит Instagram*, вопрос открытый. Пока у российского сервиса дела идут довольно неплохо. У него простое, но запоминающееся название, за которое не стыдно, какой-никакой логотип, понятный и интуитивный интерфейс и доступность сразу на iOS и на Android. Поэтому пользователи очень активно регистрируются в Now, потому что видят в нём потенциал.

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Другое дело, что аудитория Now вряд ли разрастется до масштабов Instagram*. Всё-таки даже если на российскую площадку придут многие популярные пользователи, иностранных кумиров сюда заманить будет довольно проблематично. И дело здесь не столько в набирающей обороты cancel culture, сколько в банальном неудобстве вести несколько сервисов и всё ещё явной периферийности Now.

Instagram* — запрещённый сервис, принадлежащий Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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