У WhatsApp в России снова проблемы. Его даже могут заблокировать

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Facebook и Instagram в России официально заблокированы, WhatsApp у нас в стране по-прежнему работает без ограничений. Роскомнадзор заявил, что мессенджер не подпадает под нарушения, которые допустили социальные сети, разрешив хейт-спич в отношении российских военных. В ведомстве отказались считать Ватсап средством публичного распространения информации, а потому согласились, что оснований для его блокировки попросту нет. Однако это не значит, что претензий к мессенджеру тоже нет. Потому что они есть, и ещё какие.

Whatsapp

WhatsApp в России могут оштрафовать на 18 миллионов рублей

WhatsApp не исполнил требование российских властей по переносу данных российских пользователей на территорию страны. Тем самым мессенджер нарушает местное законодательство, которое требует, чтобы компании-операторы персональных данных, работающие в РФ, хранили их в российских дата-центрах.

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WhatsApp уже не впервые понуждают перенести данные россиян на территорию РФ и обрабатывать их тут. Ещё в прошлом году сервис получил штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ подчиниться законному требованию местных властей. Впрочем, это особенно не повлияло не позицию руководства мессенджера.

Блокировка WhatsApp в России 2022

Российские власти предъявляют к WhatsApp претензии уже не впервые

Поэтому новый штраф, который выпишут WhatsApp, будет выше. Пока его ещё не утвердили, потому что решение должен принять суд, куда ещё только поступили все необходимые документы. Однако, если верить российским законам, штраф, который светит мессенджеру за повторное нарушение, может достигать 18 миллионов рублей.

Глобально, конечно, сумма не критичная. Даже если WhatsApp присудят по верхней границе, Марк Цукерберг может выплатить этот штраф, как выражается наш главред, со сдачи от пачки семечек. Однако дело тут совершенно не в деньгах, а в последствиях для WhatsApp, проблемы которого могут не закончиться на уплате штрафа.

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Отказ от переноса данных россиян на территорию РФ может в конечном итоге закончиться для WhatsApp блокировкой. Несмотря на то что за хейт-спич мессенджер не заблокировали, неисполнение закона о персональных данных может привести к тому, что суд примет решение запретить его работу в России.

Тем более, что подобные прецеденты уже были. Несколько лет назад, если помните, суд принял решение о блокировке LinkedIn, который отказался переносить данные пользователей в Россию. С тех пор сервис тут больше не работает. Несмотря на то что он доступен через VPN, его российская аудитория социальной сети серьёзно поубавилась.

Что будет с WhatsApp

Ватсап в России могут заблокировать, но произойдёт это явно не сразу

Не сомневаюсь, что в России не очень хотят блокировать WhatsApp. Всё-таки он тут очень популярен. Ватсап, как Сбербанк Онлайн, тут есть у всех. Все родительские чаты, рабочие контакты и группы одноклассников в обязательном порядке ведутся в Ватсапе. Да, кто-то предпочитает Телеграм, но таковых явно меньшинство.

Что это значит? А то, что, очевидно, ни сегодня, ни завтра Ватсап не заблокируют, даже если он откажется исполнять закон о персональных данных и не зафрахтует здесь местные дата-центры для обработки сведений о своих пользователей из России. Высоко вероятно, что новое разбирательство будет длиться ещё около года, а потом его всегда можно будет отсрочить снова.

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Но, как бы там ни было, терпение российских властей явно имеет свой конец. Поэтому я бы не брался утверждать, что WhatsApp в России не заблокируют никогда. Наверняка, если Марк Цукерберг и компания пойдут на принцип, отказываясь от локализации данных, может последовать жёсткий ответ в виде ограничения работы мессенджера на территории страны.

При этом, надо понимать, что запрета на его использование тут не будет. Даже если Роскомнадзор начнёт блокировать WhatsApp в РФ, он останется доступен через VPN, пусть и с перебоями. Однако никаких преследований за переписку в бело-зелёном мессенджере явно не будет. В конце концов, в отношении пользователей Инстаграма и Фейсбука никаких санкций нет.

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