Galaxy S26 будет мощнее всех смартфонов на Android, и вот почему

В начале следующего года Samsung планирует выпустить новые флагманы Galaxy S26. Судя по утечкам, устройства 2026 года не смогут похвастать большим количеством изменений по сравнению с предшественниками, но кое-что поставит их на ступень выше всех остальных смартфонов на Android. Главной киллер-фичей Galaxy S26 станет эксклюзивный процессор, который долгое время будет самым мощным на рынке.

Каким будет Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy

Samsung работает в плотном взаимодействии с компанией Qualcomm — ведущим брендом мобильных процессоров. Через несколько месяцев американская корпорация выпустит свой самый мощный чипсет Snapdragon 8 Elite 2. На нем будут работать все топовые флагманы, включая Xiaomi 16 и OnePlus 15.

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В рамках эксклюзивного партнерства смартфоны Galaxy S26 обзаведутся улучшенной версией чипа — Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy. По данным инсайдера PhoneArt, эта модификация процессора сможет похвастать увеличенной частоты производительных ядер, которая достигнет 4.74 ГГц. Для сравнения: обычному Snapdragon 8 Elite 2 уготованы ядра на 4.4 ГГц.

На протяжении нескольких месяцев процессор Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy будет оставаться эксклюзивом Samsung. По ближе к лету 2026 года Qualcomm выпустит Snapdragon 8 Elite 2 Leading Edition — тот же чип, предназначенный для игровых смартфонов.

Какие смартфоны Samsung получат Snapdragon

Загвоздка заключается в том, что не все флагманы Samsung получат Snapdragon 8 Elite 2. По предварительным данным, в большинстве регионов Galaxy S26 будет базироваться на процессоре Exynos 2600 — собственной разработке корейцев. И, судя по утечкам, он станет даже слабее Snapdragon 8 Elite for Galaxy из серии Galaxy S25.

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Процессор Qualcomm по сложившейся ранее традиции получат смартфоны для рынков США и Республики Корея, в то время как в России и страны Европы будет поставляться версия на Exynos. Именно она окажется на прилавках крупных магазинов электроники, а Galaxy S26 на Snapdragon удастся найти лишь в серой рознице.