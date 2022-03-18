Новый Honor занял первое место среди телефонов с лучшей камерой. Вот уж не ждали

Компания Honor, а именно так правильно называть ее после отделения от Huawei, не перестает демонстрировать, что она собирается стать лидером в мире смартфонов. Что касается камеры, раньше с этим уверенно справлялась ее материнская компания, но за два с половиной года ситуация сильно изменилась. Теперь, то ли используя наработки Huawei, то ли разработав что-то свое, компания поднялась на первую строчку рейтинга камер. Пусть в него многие не верят, но явного обмана там никогда не было замечено. Если телефон находится наверху, то он заслуживает плюс-минус этого именно места.

Самый хороший телефон Honor

В прошлом месяце компания Honor анонсировала свои флагманские смартфоны серии Honor Magic4 для глобального рынка, а теперь компания анонсировала еще одну модель в линейке для китайского рынка — Honor Magic4 Ultimate.

Это не просто очередная ”трубка”, а топовая модель в серии Magic4. В числе прочих улучшений смартфон получил улучшенные характеристики камеры. Обычно такое становится возможно не только благодаря принятию хорошего сенсора, но и проработанного ПО. Ведь именно оно превращает поток данных, собранных с матрицы, в фотографию. Это не пленочная съемка, когда картинка отображается на носителе как есть. В эпоху вычислительной фотографии матрица что-то видит, а смартфон думает, как это красиво подать. Если грубо в двух словах, то это так.

В результате известных только самой Honor доработок, камера ее нового телефона смогла набрать в рейтинге DXoMark 146 баллов. Это даже больше, чем у Huawei P50 Pro, обзор которого недавно выходил на нашем сайте. Даже если вы не верите этому рейтингу, который несколько раз давал повод усомниться в себе, такое достижение все равно нельзя не отметить.

Характеристики Honor Magic4 Ultimate

Из основных характеристик стоит от метить, что Honor Magic4 Ultimate оснащен 6,81-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2848х1312 пикселей и адаптивной частотой обновления с максимальным значением до 120 Гц. Под капотом он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и получил внушительные 12 ГБ оперативной памяти в сочетании с 512 ГБ постоянной памяти.

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Телефон с самой хорошей камерой

Компания заявляет, что использовала отдельный процессор обработки изображений, разработанный специально для этого смартфона. Он обеспечивает пиковую производительность 28,8 TOPS при энергоэффективности 13,4 TOPS на ватт.

Матрица основной камеры имеет внушительный размер 1/1,12 дюйма с разрешением 50 Мп, как и у основной модели серии. Улучшение качества изображение стало возможно в том числе благодаря пикселям размером 1,4 мкм и улучшенному объективу 8P с диафрагмой f/1,6. Это лишний раз доказывает, что при всей кажущейся важности большого разрешения камеры куда больше пользы приносит увеличение размера сенсора и хороший светосильный объектив.

Остальные модели тоже демонстрируют достойные характеристики. Так сверширокоугольный модуль имеет 1/2-дюймовый 64-мегапиксельный сенсор. И угол обзора чуть больше, чем у базовой модели — 126 градусов. Объектив 7P имеет диафрагму f/2.2 и специальное покрытие.

Honor доказала, что готова побороться с Apple и Samsung, выпустив новый супер-флагман.

Телемодуль получил разрешение 64 Мп и объектив с эквивалентом фокусного расстояния 90-мм. Есть даже оптическая стабилизация изображения, чтобы на снятых ”с рук” снимках не было ”шевеленки”.

Чтобы снимки были совсем хорошими, телефон получил 8-канальный датчик, определяющий цветовую температуру окружающего освещения. Это позволяет свести к минимум количество случаев, когда изображение становится слишком синим (холодным) или желтым (теплым).

В довершение всего на передней панели находится 12 Мп камера и 3D-датчик глубины для распознавания лиц. Он отвечает за разблокировку смартфона по лицу не с обработкой фотографии, а с полноценным построением 3D-модели лица.

В остальных характеристиках тоже все довольно неплохо. Так телефон работает под управлением Android 12 из коробки. Питается он от аккумулятора емкостью 4600 мАч, а заряжаться может с мощностью до 100 Вт по проводу и до 50 Вт без проводов.

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Сколько стоит Honor Magic4 Ultimate

Honor Magic4 Ultimate предлагается в двух цветах — черном и белом. Хотя точная дата запуска еще не известна, но на старте телефон будет продаваться только в Китае по цене 8 000 юаней. Это примерно 132 000 рублей по курсу на момент подготовки статьи. При такой цене его сложно назвать массовым. Более того, за такие деньги можно купить неплохую камеру, которая будет снимать еще лучше. Но технологии стоят дорого, и это правило не изменить.