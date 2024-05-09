Чем отличается комплектация смартфонов разных производителей

Смартфоном невозможно пользоваться без аксессуаров. Как минимум всем нам нужна зарядка, а еще не лишним будет приобрести защиту для экрана в виде пленки или стекла и чехол. Все это стоит денег, которые совсем не хочется тратить с учетом немаленькой стоимости современных смартфонов, и производители играют на наших желаниях. Одни в погоне за прибылью убирают из коробки все, кроме самого устройства, а другие кладут даже больше, чем нужно обычному пользователю. Сегодня мы сравним комплектации смартфонов от разных производителей, выяснив, кто из них является жадиной, а кто щедро одаривает покупателей бесплатными чехлами и защитными стеклами.

Смартфоны без зарядки в комплекте

До 2020 года большинство смартфонов имело даже избыточную комплектацию, ведь в коробку с мобильным устройством многие производители клали не только базовые аксессуары, но и наушники. Но с выходом iPhone 12 компания Apple задала новый тренд, пойдя на отказ от зарядки в комплекте. На сегодняшний день ее примеру четко следует несколько известных производителей Android-смартфонов:

Google;

Nothing;

Samsung.

В комплекте с устройствами этих брендов вы найдете только зарядный кабель с USB-C на USB-C, а также ключ для извлечения лотка под SIM-карту. Правда, Google щедро одарит вас переходником OTG с USB-C на USB-A, а некоторые производители, напротив, огорчат, когда вместо привычной для себя комплектации предложат маленькую коробку без зарядки. Так, например, произошло с глобальной версией OnePlus 12.

Фирменные аксессуары для Google, Nothing и Samsung стоят непозволительно дорого. Поэтому комплект из блока питания, чехла и стекла может обойтись в дополнительные 5 тысяч рублей. Однако в телеграм-канале Сундук Али-Бабы есть куча совместимых аксессуаров по цене в несколько раз ниже, и прозрачный чехол для Samsung за 130 рублей — яркое тому подтверждение.

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Что входит в комплект телефонов Xiaomi

В отличие от предыдущих брендов, компания Xiaomi быстро свернула свой «экологический эксперимент», и по сей день продолжает выпускать устройства с богатым комплектом, в который помимо кабеля и ключа входят:

блок питания быстрой зарядки;

прозрачный силиконовый чехол (в моделях 2024 года — непрозрачный);

защитная пленка, с завода нанесенная на экран.

Правда, такая щедрость касается не всех моделей. Дешевые смартфоны Xiaomi наподобие Redmi 13C и POCO C65 за плюс-минус 10 тысяч рублей поставляются без защитной пленки и чехла, зато в комплекте всегда есть место для блока питания.

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Комплектация смартфонов realme

Похожим образом обстоят дела с комплектом телефонов realme и других устройств от брендов, входящих в концерн BBK Electronics (vivo, OPPO). Они поставляются с зарядкой, чехлом и защитной пленкой, нанесенной на экран.

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Причем, в отличие от Xiaomi, подобное богатство можно встретить даже в комплекте с ультрабюджетными моделями вроде realme NOTE 50. Покупаешь смартфон за 5 тысяч — получаешь устройство на достойном процессоре Unisoc T612, а еще пленку и чехол в подарок. Вот это настоящая щедрость!

Что лежит в коробке с HUAWEI и HONOR

Ранее связанные друг с другом компании HUAWEI и HONOR предлагают немного отличающиеся комплекты смартфонов на Андроид. Старик HUAWEI делает все, как мы любим, дополняя коробку с устройством:

зарядкой;

прозрачным силиконовым чехлом;

пленкой на экране.

А вот HONOR немного жадничает, убирая из комплекта чехол. При этом зарядка и пленка на экране всегда в наличии, даже если вы покупаете дешевую модель наподобие HONOR X5.

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Комплектация Infinix и TECNO

Пожалуй, самый интересный комплект поставки смартфона предлагают набирающие популярность компании Infinix и TECNO, входящие в концерн Transsion Holdings. Содержимое их коробок отличается от модели к модели. Почти всегда мы получаем:

зарядку;

ключ для извлечения лотка;

пленку на экране.

В большинстве случаев стандартная комплектация дополняется прозрачным силиконовым чехлом и чуть реже защитным стеклом, а у некоторых представителей линейки Infinix NOTE есть кое-что еще более интересное. Так, Infinix NOTE 30 VIP поставляется с беспроводной зарядкой в комплекте, Infinix NOTE 40 и 40 Pro получают пластиковые чехлы с поддержкой беспроводной зарядки на магните, а Infinix NOTE 40 Pro+ и саму беспроводную зарядку.

Чем дорогие чехлы, стекла и зарядки для смартфонов отличаются от дешевых

Словом, в случае с Infinix и TECNO нет какого-то одного стандарта, а потому нужно всегда уточнять комплектацию перед покупкой каждой отдельно взятой модели. Кстати, расскажите, что входило в комплект с вашим смартфоном, и покупали ли вы дополнительные аксессуары?