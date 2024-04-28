Чем дорогие чехлы, стекла и зарядки для смартфонов отличаются от дешевых

В процессе эксплуатации смартфона никак не обойтись без аксессуаров, которые так или иначе придется покупать. Особенно это касается устройств брендов наподобие Samsung, поставляющих свои устройства с пустым комплектом. И, когда дело дойдет до выбора чехла, защитного стекла или зарядки, вы наверняка заметите большой разброс цен и зададитесь вопросом: чем дорогие аксессуары для телефона отличаются от дешевых? Попробуем в этом разобраться.

Отличия между дорогими и дешевыми чехлами

Чехлы для телефонов — самые популярные расходники, которые покупают владельцы мобильных устройств. Маржинальность подобных аксессуаров порой улетает в небеса, из-за чего возникает большой разброс цен. Так, самый простой прозрачный силиконовый чехол для Samsung Galaxy A54 в одном и том же магазине может стоить как 1 599 ₽, так и 299 ₽, а на AliExpress внешне очень похожий расходник удастся найти и вовсе за 100 рублей.

В чем подвох? На самом деле, его нет. Дешевый чехол не хуже дорогого, а разница в цене объясняется исключительно тем, что первый экземпляр является официальным аксессуаром Samsung. Не верите? Тогда просто почитайте отзывы, где счастливчики, купившие чехол за 1 599 ₽, выплескивают свое негодование.

То же самое касается остальных чехлов для телефона, выполненных из других материалов. Разница в цене — исключительно переплата за бренд, которая никак не соотносится с качеством продукта.

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Преимущества дорогих защитных стекол и пленок

Что касается защитных стекол для телефона, то тут ситуация иная. Отличия между относительно дорогим аксессуаром из магазина от дешевого аналога, заказанного на AliExpress, можно разглядеть уже на стадии распаковки.

Как правило, дешевые защитные стекла с AliExpress поставляются без коробки, будучи упакованными в транспортировочный бокс из пенопласта, а в комплекте помимо самого аксессуара лежит только пара салфеток. Более дорогие аксессуары и в упаковке красивой поставляются, и дополнительные инструменты порой предлагают. Они потенциально могут помочь избежать появления пузырей и других дефектов в процессе установки.

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Второе отличие — характеристики защитного стекла. Дорогой аксессуар может быть прочнее и приятнее в использовании за счет хорошего олеофобного покрытия. При этом, как и в случае с чехлами, не стоит полагаться исключительно на цену. Обязательно изучите описание и отзывы к товару.

Чем дорогая зарядка лучше дешевой

Когда точно нельзя продешевить, так это при покупке зарядки для телефона. Подозрительно дешевый аксессуар может создать массу проблем, подробно описанных в одном из наших предыдущих материалов.

Обычно цена зарядки для телефона зависит от трех факторов:

качество,

мощность;

совместимость.

Если с первым все более-менее ясно, то остальные факторы стоит прокомментировать дополнительно. От мощности адаптера питания напрямую зависит скорость зарядки смартфона. Однако ЗУ на 65 Вт может выдать ток намного меньшей мощности, если само устройство не поддерживает быструю зарядку. Подтвердить или опровергнуть этого получится, изучив характеристики смартфона на сайте производителя или магазина.

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Кроме того, далеко не всегда смартфон с поддержкой 65 Вт шустро восстанавливает энергию от ЗУ аналогичной мощности. Если не совпадает протокол быстрой зарядки, устройство будет заряжаться медленнее, чем хотелось бы, и переплата за впечатляющую мощность окажется ошибочной.

Какие аксессуары лучше покупать для телефона

Итак, подведем итог. Когда есть смысл переплачивать за аксессуары, а когда — нет? Если перед вами стоит выбор покупки двух внешне одинаковых чехлов, не стоит покупать дорогой вариант. Это будет бестолковая переплата за бренд, которая не скажется ни на качестве, ни на совместимости разъемов.

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В случае с защитными стеклами отталкивайтесь от личных предпочтений. Если вы непритязательный пользователь, смело покупайте дешевый аксессуар. Но при этом сторонитесь зарядок за 100-200 рублей. Во-первых, они низкого качества, а потому в какой-то момент могут даже воспламениться. Во-вторых, такие ЗУ не способны выдать достаточную мощность для быстрой зарядки.