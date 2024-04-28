Чем дорогие чехлы, стекла и зарядки для смартфонов отличаются от дешевых

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Герман Вологжанин

В процессе эксплуатации смартфона никак не обойтись без аксессуаров, которые так или иначе придется покупать. Особенно это касается устройств брендов наподобие Samsung, поставляющих свои устройства с пустым комплектом. И, когда дело дойдет до выбора чехла, защитного стекла или зарядки, вы наверняка заметите большой разброс цен и зададитесь вопросом: чем дорогие аксессуары для телефона отличаются от дешевых? Попробуем в этом разобраться.

Чем дорогие чехлы, стекла и зарядки для смартфонов отличаются от дешевых. Выясним, есть ли смысл переплачивать за дорогие аксессуары. Фото.

Выясним, есть ли смысл переплачивать за дорогие аксессуары

Отличия между дорогими и дешевыми чехлами

Чехлы для телефонов — самые популярные расходники, которые покупают владельцы мобильных устройств. Маржинальность подобных аксессуаров порой улетает в небеса, из-за чего возникает большой разброс цен. Так, самый простой прозрачный силиконовый чехол для Samsung Galaxy A54 в одном и том же магазине может стоить как 1 599 ₽, так и 299 ₽, а на AliExpress внешне очень похожий расходник удастся найти и вовсе за 100 рублей.

Отличия между дорогими и дешевыми чехлами. Официальный чехол для смартфона Samsung. Фото.

Официальный чехол для смартфона Samsung

Отличия между дорогими и дешевыми чехлами. Недорогой аналог в несколько раз дешевле. Фото.

Недорогой аналог в несколько раз дешевле

В чем подвох? На самом деле, его нет. Дешевый чехол не хуже дорогого, а разница в цене объясняется исключительно тем, что первый экземпляр является официальным аксессуаром Samsung. Не верите? Тогда просто почитайте отзывы, где счастливчики, купившие чехол за 1 599 ₽, выплескивают свое негодование.

Отличия между дорогими и дешевыми чехлами. Многие покупатели, взявшие дорогой чехол, остались недовольны. Фото.

Многие покупатели, взявшие дорогой чехол, остались недовольны

То же самое касается остальных чехлов для телефона, выполненных из других материалов. Разница в цене — исключительно переплата за бренд, которая никак не соотносится с качеством продукта.

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Преимущества дорогих защитных стекол и пленок

Что касается защитных стекол для телефона, то тут ситуация иная. Отличия между относительно дорогим аксессуаром из магазина от дешевого аналога, заказанного на AliExpress, можно разглядеть уже на стадии распаковки.

Преимущества дорогих защитных стекол и пленок. Дорогие стекла качественнее, а еще у них крутой комплект. Фото.

Дорогие стекла качественнее, а еще у них крутой комплект

Как правило, дешевые защитные стекла с AliExpress поставляются без коробки, будучи упакованными в транспортировочный бокс из пенопласта, а в комплекте помимо самого аксессуара лежит только пара салфеток. Более дорогие аксессуары и в упаковке красивой поставляются, и дополнительные инструменты порой предлагают. Они потенциально могут помочь избежать появления пузырей и других дефектов в процессе установки.

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Второе отличие — характеристики защитного стекла. Дорогой аксессуар может быть прочнее и приятнее в использовании за счет хорошего олеофобного покрытия. При этом, как и в случае с чехлами, не стоит полагаться исключительно на цену. Обязательно изучите описание и отзывы к товару.

Чем дорогая зарядка лучше дешевой

Когда точно нельзя продешевить, так это при покупке зарядки для телефона. Подозрительно дешевый аксессуар может создать массу проблем, подробно описанных в одном из наших предыдущих материалов.

Чем дорогая зарядка лучше дешевой. Иногда есть смысл переплатить за дорогую зарядку от того же бренда. Фото.

Иногда есть смысл переплатить за дорогую зарядку от того же бренда

Обычно цена зарядки для телефона зависит от трех факторов:

  • качество,
  • мощность;
  • совместимость.

Если с первым все более-менее ясно, то остальные факторы стоит прокомментировать дополнительно. От мощности адаптера питания напрямую зависит скорость зарядки смартфона. Однако ЗУ на 65 Вт может выдать ток намного меньшей мощности, если само устройство не поддерживает быструю зарядку. Подтвердить или опровергнуть этого получится, изучив характеристики смартфона на сайте производителя или магазина.

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Кроме того, далеко не всегда смартфон с поддержкой 65 Вт шустро восстанавливает энергию от ЗУ аналогичной мощности. Если не совпадает протокол быстрой зарядки, устройство будет заряжаться медленнее, чем хотелось бы, и переплата за впечатляющую мощность окажется ошибочной.

Какие аксессуары лучше покупать для телефона

Какие аксессуары лучше покупать для телефона. Порой есть смысл переплатить, но далеко не всегда. Фото.

Порой есть смысл переплатить, но далеко не всегда

Итак, подведем итог. Когда есть смысл переплачивать за аксессуары, а когда — нет? Если перед вами стоит выбор покупки двух внешне одинаковых чехлов, не стоит покупать дорогой вариант. Это будет бестолковая переплата за бренд, которая не скажется ни на качестве, ни на совместимости разъемов.

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В случае с защитными стеклами отталкивайтесь от личных предпочтений. Если вы непритязательный пользователь, смело покупайте дешевый аксессуар. Но при этом сторонитесь зарядок за 100-200 рублей. Во-первых, они низкого качества, а потому в какой-то момент могут даже воспламениться. Во-вторых, такие ЗУ не способны выдать достаточную мощность для быстрой зарядки.

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