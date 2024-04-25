Чем смартфоны HONOR отличаются от HUAWEI

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

В начале прошлого десятилетия компания HUAWEI создала суббренд HONOR с целью расширения аудитории и, как следствие, увеличения прибыли. Долгое время ученик подчинялся учителю, но из-за ввода санкций со стороны США в конце 2020 года китайская корпорация была вынуждена формально отказаться от некогда созданного ею суббренда и продать его другой фирме из КНР Zhixin New Information Technology. Кажется, пути разошлись, но насколько сейчас велики отличия HONOR от HUAWEI, и смартфоны какого бренда лучше?

Чем смартфоны HONOR отличаются от HUAWEI. Ищем отличия между смартфонами двух брендов. Фото: Andys Mobile. Фото.

Ищем отличия между смартфонами двух брендов. Фото: Andys Mobile

Позиционирование HONOR и HUAWEI

Изначально HUAWEI позиционировала HONOR как молодежный бренд. Во-первых, название благозвучнее (особенно для покупателя не из Китая). Во-вторых, линейка устройств HONOR еще 5 лет назад была заметно уже и не включала в себя полноценные флагманы.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

После продажи суббренда ситуация изменилась. Теперь смартфоны HONOR представляют собой устройства из самых разных ценовых категорий. Вы можете купить и недорогой HONOR X8a, и среднебюджетный HONOR 90, и ультимативный флагман HONOR Magic6 Pro. То же самое касается HUAWEI, предлагающей разноплановые модели. Но, к слову, флагманских линеек у прародителя больше: сразу две серии «Mate» и «P» («Pura»).

Позиционирование HONOR и HUAWEI. Теперь HONOR тоже выпускает полноценные флагманы. Фото: GSMArena Official. Фото.

Теперь HONOR тоже выпускает полноценные флагманы. Фото: GSMArena Official

Есть ли сегодня какие-то отличия между HONOR и HUAWEI в плане позиционирования своей продукции? Конечно! После продажи бренд HONOR вышел из-под санкций США и сейчас воспринимается как типичный китайский производитель, который активно сотрудничает с западными корпорациями (Xiaomi, OPPO, vivo и другие).

Позиционирование HONOR и HUAWEI. HUAWEI активно сокращает долю импортных компонентов в своих смартфонах. Фото.

HUAWEI активно сокращает долю импортных компонентов в своих смартфонах

А вот HUAWEI, сидя под ограничениями, всем своим видом старается доказать, что от санкций ей только лучше, и гордо идет по пути импортозамещения. Вы ставите защитное стекло Gorilla Glass от американской Corning? А у нас есть Kunlun! Вы используете камеры японской Sony или корейской Samsung? А мы бахнем формально американский, но на самом деле китайский сенсор от OmniVision! И так почти во всем.

Сервисы Google на HUAWEI и HONOR

Пойти по пути импортозамещения HUAWEI была вынуждена в том числе и потому, что после ввода санкций с китайской компанией перестала сотрудничать американская корпорация Google, без продуктов которой еще недавно нельзя было представить себе Android-смартфон.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Смартфоны HUAWEI поставляются без магазина приложений Play Маркет и других сервисов Google. Это доставляет определенные неудобства, выраженность которых напрямую зависит от того, насколько продвинутым пользователем вы являетесь. Обычный человек ограничится играми и программами из китайского магазина AppGallery (безотносительно продуктов Google выбор здесь меньше, чем в Play Маркете), а знающий установит Gspace на HUAWEI и продолжит пользоваться привычным YouTube, пускай и с костылями.

Сервисы Google на HUAWEI и HONOR. Хотя на HUAWEI нет сервисов Google, все недостающие приложения можно установить через костыли. Фото.

Хотя на HUAWEI нет сервисов Google, все недостающие приложения можно установить через костыли

Неудобства не ограничиваются самостоятельным поиском нужных программ. Также будет затруднительно перенести данные с обычного Android на HUAWEI (придется устанавливать дополнительную программу), а еще владельцы подсанкционных смартфонов чаще жалуются на отсутствие уведомлений в WhatsApp и других приложениях, по умолчанию недоступных в AppGallery.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Естественно, никаких подобных проблем у бывшего суббренда нет. Поэтому главное отличие HUAWEI от HONOR — наличие сервисов Google у младшего брата. Не можете жить без условного YouTube и не хотите вставать на костыли, чтобы вернуть привычные приложения? Тогда выбирайте HONOR.

Процессоры в смартфонах HONOR и HUAWEI

Еще одна большая разница между HUAWEI и HONOR заключается в выборе процессоров для своих устройств. Бывший суббренд полностью отказался от китайских чипов Kirin, и для пользователя это — хорошо. Ведь Kirin в HUAWEI демонстрирует технологическое отставание в 3-4 года от конкурентов в лице MediaTek и Qualcomm.

Процессоры в смартфонах HONOR и HUAWEI. HONOR больше не использует процессоры Kirin, в отличие от HUAWEI. Фото.

HONOR больше не использует процессоры Kirin, в отличие от HUAWEI

При этом до сих пор можно купить HUAWEI на Snapdragon. Правда, с одним условием. На словах чипы американской компании Qualcomm поставляются для HUAWEI просто без поддержки 5G, но на деле кажется, будто урезаны и вычислительные способности. Такое впечатление складывается из того, что процессор Snapdragon 778G в HONOR 50 показывает себя лучше, чем в HUAWEI nova 9, а один из самых стабильных флагманских чипов Snapdragon 8+ Gen 1 в смартфоне HUAWEI Mate 50 Pro моментально скидывает производительность под нагрузками.

Процессоры в смартфонах HONOR и HUAWEI. Процессор Snapdragon 778G в смартфоне HUAWEI (справа) почему-то слабее. Фото: ЦИФРА 3 — обзоры техники. Фото.

Процессор Snapdragon 778G в смартфоне HUAWEI (справа) почему-то слабее. Фото: ЦИФРА 3 — обзоры техники

Процессоры в смартфонах HONOR и HUAWEI. А так теряет свою производительность под нагрузками один из самых стабильных процессоров Snapdragon 8+ Gen 1 в смартфоне HUAWEI Mate 50 Pro. Фото.

А так теряет свою производительность под нагрузками один из самых стабильных процессоров Snapdragon 8+ Gen 1 в смартфоне HUAWEI Mate 50 Pro

Влияет ли это на опыт эксплуатации устройства? Тут мнения полярные. Одни люди (особенно геймеры) действительно жалуются на процессоры HUAWEI, а другие, напротив, говорят о невероятной плавности подсанкционных смартфонов. Доверять бенчмаркам или владельцам HUAWEI — решайте сами, но факт все-таки отметим: на бумаге смартфоны HONOR обладают более мощным железом, даже если используют тот же чипсет.

Почему я не советую покупать смартфоны HUAWEI

Чем похожи смартфоны HONOR и HUAWEI

Несмотря на большие отличия HUAWEI и HONOR, обусловленные санкциями, в некоторых аспектах смартфоны двух разных брендов продолжают оставаться очень похожими. Взгляните на упомянутые ранее HONOR 50 и HUAWEI nova 9 в черном цвете. Да они похожи как две капли воды!

Чем похожи смартфоны HONOR и HUAWEI. Сразу и не поймешь, кто есть кто. Фото: ЦИФРА 3 — обзоры техники. Фото.

Сразу и не поймешь, кто есть кто. Фото: ЦИФРА 3 — обзоры техники

Справедливости ради, в последнее время HONOR все-таки отстраняется от своего прародителя, и визуальных сходств с HUAWEI ежегодно становится меньше. При этом фирменные оболочки EMUI и MagicOS для HUAWEI и HONOR соответственно продолжают выглядеть очень похоже, да и набор функций за исключением сервисов Google у них одинаковый.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Поэтому, если вы вдруг решите перейти с HONOR на HUAWEI или наоборот, то не будете привыкать к оформлению. Кроме того, зарядные устройства смартфонов двух брендов остаются взаимозаменяемыми. То есть блок питания на 66 Вт от HUAWEI выдаст полную мощность и на HONOR.

Что лучше: HONOR или HUAWEI

Наконец, HONOR и HUAWEI кажутся очень похожими, когда смотришь на их стоимость. Устройства обоих брендов немного дороже других китайских конкурентов, что, впрочем, частично компенсируется подарками в период предзаказов и большими скидками через несколько месяцев после старта продаж.

Что лучше: HONOR или HUAWEI. А какой выбор сделаете вы? Фото.

А какой выбор сделаете вы?

А ответ на вопрос, лучше HUAWEI или HONOR, будет напрямую зависеть от вашей оптики. Если вынести за скобки ограничения, то перед нами до сих пор остаются равноценные устройства. В то же время человеку, который не хочет идти на компромиссы в плане железа и активно пользуется сервисами Google, не желая заниматься самостоятельно установкой недостающих приложений, все-таки лучше купить HONOR.

Теги
Лонгриды для вас
Почему экран Apple iPhone ярче, чем у любого Android-смартфона, и как нас обманывают китайцы

Если вы следите за анонсами новых смартфонов, то наверняка обратили внимание, что в последнее время производители фокусируют наше внимание на яркость экрана. Оно и понятно, ведь это — ключевая характеристика, определяющая уровень комфорта при использовании устройства на улице. Оттого поле анонса едва ли не каждого флагмана на Android в средствах массовой информации мы видим заголовки в духе «Представлен смартфон с самым ярким экраном», которые, впрочем, имеют мало общего с реальностью. Разберемся, что не так с обещаниями китайских производителей, и почему только Apple отвечает за свои слова.

Читать далее
Почему я больше никогда не куплю смартфон с IPS-экраном

Сейчас на рынке смартфонов представлены устройства с двумя типами экранов: IPS и AMOLED. У каждой технологии есть свои почитатели, которые всегда объяснят, почему одна лучше другой. И, хотя до сих пор остаются люди, выбирающие исключительно телефоны с IPS, для себя я раз и навсегда сделал противоположный выбор. Несмотря на имеющиеся недостатки, мне больше нравятся AMOLED-матрицы. А главная причина такого решения — минусы IPS, затмевающие любые косяки конкурирующего типа экранов.

Читать далее
Сравнение POCO и Redmi: какие смартфоны лучше и почему

Несколько лет назад компания Xiaomi отреклась от линейки Redmi, выделив ее в отдельный суббренд, а также нарастила производство смартфонов POCO, которые появились еще в 2018 году как экспериментальный продукт. С 2019-го все модели, выпускаемые под именем Xiaomi, относятся к флагманскому сегменту. А недорогие, но хорошие смартфоны, теперь предлагают лишь Redmi и POCO. Отличаются ли они друг от друга, и устройство какого бренда лучше купить?

Читать далее