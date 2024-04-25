Чем смартфоны HONOR отличаются от HUAWEI

В начале прошлого десятилетия компания HUAWEI создала суббренд HONOR с целью расширения аудитории и, как следствие, увеличения прибыли. Долгое время ученик подчинялся учителю, но из-за ввода санкций со стороны США в конце 2020 года китайская корпорация была вынуждена формально отказаться от некогда созданного ею суббренда и продать его другой фирме из КНР Zhixin New Information Technology. Кажется, пути разошлись, но насколько сейчас велики отличия HONOR от HUAWEI, и смартфоны какого бренда лучше?

Позиционирование HONOR и HUAWEI

Изначально HUAWEI позиционировала HONOR как молодежный бренд. Во-первых, название благозвучнее (особенно для покупателя не из Китая). Во-вторых, линейка устройств HONOR еще 5 лет назад была заметно уже и не включала в себя полноценные флагманы.

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После продажи суббренда ситуация изменилась. Теперь смартфоны HONOR представляют собой устройства из самых разных ценовых категорий. Вы можете купить и недорогой HONOR X8a, и среднебюджетный HONOR 90, и ультимативный флагман HONOR Magic6 Pro. То же самое касается HUAWEI, предлагающей разноплановые модели. Но, к слову, флагманских линеек у прародителя больше: сразу две серии «Mate» и «P» («Pura»).

Есть ли сегодня какие-то отличия между HONOR и HUAWEI в плане позиционирования своей продукции? Конечно! После продажи бренд HONOR вышел из-под санкций США и сейчас воспринимается как типичный китайский производитель, который активно сотрудничает с западными корпорациями (Xiaomi, OPPO, vivo и другие).

А вот HUAWEI, сидя под ограничениями, всем своим видом старается доказать, что от санкций ей только лучше, и гордо идет по пути импортозамещения. Вы ставите защитное стекло Gorilla Glass от американской Corning? А у нас есть Kunlun! Вы используете камеры японской Sony или корейской Samsung? А мы бахнем формально американский, но на самом деле китайский сенсор от OmniVision! И так почти во всем.

Сервисы Google на HUAWEI и HONOR

Пойти по пути импортозамещения HUAWEI была вынуждена в том числе и потому, что после ввода санкций с китайской компанией перестала сотрудничать американская корпорация Google, без продуктов которой еще недавно нельзя было представить себе Android-смартфон.

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Смартфоны HUAWEI поставляются без магазина приложений Play Маркет и других сервисов Google. Это доставляет определенные неудобства, выраженность которых напрямую зависит от того, насколько продвинутым пользователем вы являетесь. Обычный человек ограничится играми и программами из китайского магазина AppGallery (безотносительно продуктов Google выбор здесь меньше, чем в Play Маркете), а знающий установит Gspace на HUAWEI и продолжит пользоваться привычным YouTube, пускай и с костылями.

Неудобства не ограничиваются самостоятельным поиском нужных программ. Также будет затруднительно перенести данные с обычного Android на HUAWEI (придется устанавливать дополнительную программу), а еще владельцы подсанкционных смартфонов чаще жалуются на отсутствие уведомлений в WhatsApp и других приложениях, по умолчанию недоступных в AppGallery.

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Естественно, никаких подобных проблем у бывшего суббренда нет. Поэтому главное отличие HUAWEI от HONOR — наличие сервисов Google у младшего брата. Не можете жить без условного YouTube и не хотите вставать на костыли, чтобы вернуть привычные приложения? Тогда выбирайте HONOR.

Процессоры в смартфонах HONOR и HUAWEI

Еще одна большая разница между HUAWEI и HONOR заключается в выборе процессоров для своих устройств. Бывший суббренд полностью отказался от китайских чипов Kirin, и для пользователя это — хорошо. Ведь Kirin в HUAWEI демонстрирует технологическое отставание в 3-4 года от конкурентов в лице MediaTek и Qualcomm.

При этом до сих пор можно купить HUAWEI на Snapdragon. Правда, с одним условием. На словах чипы американской компании Qualcomm поставляются для HUAWEI просто без поддержки 5G, но на деле кажется, будто урезаны и вычислительные способности. Такое впечатление складывается из того, что процессор Snapdragon 778G в HONOR 50 показывает себя лучше, чем в HUAWEI nova 9, а один из самых стабильных флагманских чипов Snapdragon 8+ Gen 1 в смартфоне HUAWEI Mate 50 Pro моментально скидывает производительность под нагрузками.

Влияет ли это на опыт эксплуатации устройства? Тут мнения полярные. Одни люди (особенно геймеры) действительно жалуются на процессоры HUAWEI, а другие, напротив, говорят о невероятной плавности подсанкционных смартфонов. Доверять бенчмаркам или владельцам HUAWEI — решайте сами, но факт все-таки отметим: на бумаге смартфоны HONOR обладают более мощным железом, даже если используют тот же чипсет.

Почему я не советую покупать смартфоны HUAWEI

Чем похожи смартфоны HONOR и HUAWEI

Несмотря на большие отличия HUAWEI и HONOR, обусловленные санкциями, в некоторых аспектах смартфоны двух разных брендов продолжают оставаться очень похожими. Взгляните на упомянутые ранее HONOR 50 и HUAWEI nova 9 в черном цвете. Да они похожи как две капли воды!

Справедливости ради, в последнее время HONOR все-таки отстраняется от своего прародителя, и визуальных сходств с HUAWEI ежегодно становится меньше. При этом фирменные оболочки EMUI и MagicOS для HUAWEI и HONOR соответственно продолжают выглядеть очень похоже, да и набор функций за исключением сервисов Google у них одинаковый.

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Поэтому, если вы вдруг решите перейти с HONOR на HUAWEI или наоборот, то не будете привыкать к оформлению. Кроме того, зарядные устройства смартфонов двух брендов остаются взаимозаменяемыми. То есть блок питания на 66 Вт от HUAWEI выдаст полную мощность и на HONOR.

Что лучше: HONOR или HUAWEI

Наконец, HONOR и HUAWEI кажутся очень похожими, когда смотришь на их стоимость. Устройства обоих брендов немного дороже других китайских конкурентов, что, впрочем, частично компенсируется подарками в период предзаказов и большими скидками через несколько месяцев после старта продаж.

А ответ на вопрос, лучше HUAWEI или HONOR, будет напрямую зависеть от вашей оптики. Если вынести за скобки ограничения, то перед нами до сих пор остаются равноценные устройства. В то же время человеку, который не хочет идти на компромиссы в плане железа и активно пользуется сервисами Google, не желая заниматься самостоятельно установкой недостающих приложений, все-таки лучше купить HONOR.