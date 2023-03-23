Этот умный фен с процессором и дизайном от Порше быстро сушит голову и бережет волосы. Где его купить

Одними из самых универсальных подарков являются гаджеты, предназначенные для ухода за собой. Если фитнес-браслеты и электрические зубные щетки уже подарены и у вас нет ни малейшей идеи, что подарить человеку, вспомните про фен для волос! Это устройство пригодится и мужчине, и женщине, но наверняка есть не в каждом доме. При этом покупать слишком дешевый фен в подарок – явный моветон, а очень дорогой – непозволительная роскошь. Но есть золотая середина – фен Soocas Airfly P1, который быстро высушит голову, но не испортит волосы. Рассказываем, почему его стоит купить и как это сделать с максимальной выгодой.

Какой надежный фен для волос купить

Если зайдете в магазин электроники, то обнаружите, что все фены более-менее похожи друг на друга — разница лишь во внешнем виде и мощности. В них используется обычный двигатель, который сложно назвать долговечным. То ли дело — Soocas Airfly P1: здесь используется бесщеточный двигатель Maglev, о котором вы наверняка не раз слышали, работающий со скоростью до 100 000 оборотов в минуту. Обычные магазинные устройства могут только мечтать о таких цифрах, выдавая лишь до 30 тысяч оборотов.

Фен от Soocas подает воздух со скоростью свыше 70 м/с, поэтому короткие волосы сушатся всего 3 минуты, а длинные – за 5. Но если магазинный фен, работающий на максимальной мощности, держать невозможно уже через 1-2 минуты, то у Soocas Airfly P1 такого недостатка нет. Ручка выполнена из приятного наощупь материала, который не греется, а после длительного использования вы не будете испытывать неприятных пульсаций в руке.

Характеристики Soocas Airfly P1

Стильный фен для волос – какой выбрать

В 2023 году все пытаются купить фен от Дайсон – во многом, из-за его стильного дизайна. Но смысла переплачивать за него нет, тем более, что есть варианты посимпатичнее. Отдаленно кажется, что стильный фен Soocas Airfly P1 имеет схожий дизайн, но при ближайшем рассмотрении вы сразу заметите, насколько уникален его внешний вид.

Просто знайте, что разработкой занималась студия F.A. Porsche, знакомый почерк которой заметен по блестящему металлическому корпусу из алюминиевого сплава. К счастью, он устойчив к царапинам, поэтому чехол для фена вам не понадобится!

Радует и само отверстие для подачи воздуха: оно не просто закрыто решеткой как у дешевых фенов, а состоит из нескольких колец. Кнопки на ручке фена не выглядят чуждо и не выделяются, представляя собой единое целое с остальной частью корпуса. В общем, максимально стильно – как и все, к чему имеют отношение дизайнеры Porsche.

Подробнее о Soocas Airfly P1

Фен с защитой от перегрева волос

Soocas Airfly P1 не шпарит горячим воздухом по волосам: это умное устройство, которое умеет распределять нагрузку. По сути, перед нами фен с микропроцессором, который считывает информацию 100 раз в секунду во избежание перегрева волос во время сушки.

А технология NTC Smart Temperature Control поддерживает температуру на уровне 70 градусов во избежание неприятного жжения головы и сухости волос, поэтому вы точно их не повредите – электроника не позволит этого сделать. Наоборот: волосы станут здоровее. Согласно исследованию, блеск волос увеличится на 18%, а гладкость – в 3,62 раза всего за две недели после использования Soocas Airfly P1!

Вдобавок новый Soocas Airfly P1 — еще и фен с ионизацией. Это значит, что во время использования устройство убивает вредные бактерии и увлажняет воздух. Заодно эта фишка позволяет избежать появления статического электричества, поэтому ваши волосы не будут стоять дыбом и «магнититься» вслед за расческой. Удобно и то, что новейший фен от Soocas намного тише аналогов: уровень шума ограничивается 76.2 дБ, что позволит сушить волосы после утреннего душа, не боясь разбудить домочадцев.

Soocas Airfly P1 дешево

Какой фен лучше для домашнего использования

Все указывает на то, что Soocas Airfly P1 — действительно хороший фен, который стоит купить. Не хватает вышеупомянутых преимуществ? Тогда вот вам еще парочка: фен имеет компактные размеры 2,24 x 4,56 x 9,34 дюйма и весит всего около 400 г. Носить его в сумке или рюкзаке равноценно тому, чтобы сложить туда бутылочку газировки! В комплекте вас также ждет две насадки: с узким отверстием — для укладки, а также широкая — для создания объема.

Модель только-только появилась в продаже, а производитель уже предлагает на нее нехилую скидку. Купить Soocas Airfly P1 можно всего за 139 долларов, что составит около 11 000 рублей — приятная цена за такое умное и красивое устройство, не так ли?

Купить Soocas Airfly P1

От себя лишь напомним, что предложение ограничено по времени. Откладывать покупку в долгий ящик не стоит, так как акция на фен Soocas может закончиться в любой момент.