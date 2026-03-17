Началась Великая Китайская Распродажа AliExpress: что нужно купить в 2026 году

Герман Вологжанин

Несмотря на то, что полезные вещи на AliExpress можно найти в любой день и заказать их по неплохой цене, настоящие скидки на китайском маркетплейсе дают о себе знать довольно редко. И сейчас — именно тот момент. На маркетплейсе стартовала Великая Китайская Распродажа 2026 — крупнейшая с начала года. Следующего такого события придется ждать до октября с его Черной Пятницей. Но с учетом того, что курс доллара к концу года не сулит ничего положительного, купить товары с AliExpress со скидкой лучше сразу сейчас, а мы подскажем, на какие из них стоит обратить внимание.

Началась Великая Китайская Распродажа AliExpress: что нужно купить в 2026 году. Главная годнота Великой Китайской Распродажи. Фото.

Главная годнота Великой Китайской Распродажи

Умная скакалка Li-Ning

Умная скакалка Li-Ning. Скакалка, которая считает прыжки за вас. Фото.

Скакалка, которая считает прыжки за вас

Рейтинг: 4.7

Цена: от 749 ₽

Пока температура за окном не позволяет выходить в футболке и шортах, нужно заранее подготовиться к теплой погоде и купить умную скакалку от именитого бренда Li-Ning. Она позволит прокачать кардио, выпрямить спину и как следует размять руки и ноги. Задачу по подсчету повторов она выполнит сама. И количество прыжков подсчитает, и время тренировки засечет.

Наушники Anker с большой скидкой

Наушники Anker с большой скидкой. Крутые Bluetooth-наушники за копейки. Фото.

Крутые Bluetooth-наушники за копейки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 888 ₽

Сколько стоят хорошие Bluetooth-наушники? Оказывается, меньше тысячи! Ведь топовые вкладыши Soundcore K20i от Anker продают всего за 888 рублей. Это просто подарок с учетом их широких возможностей, включая 36 часов автономной работы, сертификацию Hi-Res Audio и поддержку продвинутого кодека LDAC.

USB-хаб для подключения гаджетов

USB-хаб для подключения гаджетов. Непонятный, на первый взгляд, гаджет, который станет самым полезным для вас. Фото.

Непонятный, на первый взгляд, гаджет, который станет самым полезным для вас

Рейтинг: 4.8

Цена: от 956 ₽

Наверное, вы даже не знаете, что такое USB-хаб, но поверьте: это одно из самых полезных устройств 2026 года. Во времена, когда технику лишают важных разъемов, оставляя только USB Type-C, USB-хаб UGREEN решает потенциальные проблемы с подключением проводного интернета, клавиатуры, мышки, принтера и другой техники. С помощью хаба все это можно подключить, не размениваясь на мелкие переходники.

Редкие товары с AliExpress, которые вам точно пригодятся

Беспроводной насос Baseus

Беспроводной насос Baseus. Насос, способный самостоятельно накачать колеса. Фото.

Насос, способный самостоятельно накачать колеса

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 667 ₽

Чтобы надуть матрас или накачать колесо, не обязательно работать ртом, руками или ногами. Все это готов выполнить беспроводной пылесос Baseus, который сейчас продают со скидкой. Работает он от встроенного аккумулятора, то есть не испытывает постоянной нужды в розетке, а компактные размеры позволяют постоянно носить его с собой.

Сверхпопулярная Bluetooth-колонка

Сверхпопулярная Bluetooth-колонка. Bluetooth-колонка с шикарным рейтингом на AliExpress. Фото.

Bluetooth-колонка с шикарным рейтингом на AliExpress

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 161 ₽

Беспроводная колонка Tronsmart T7 Lite является одной из самых популярных на AliExpress. Она доступна на разных страницах, и в общей сложности ее заказали несколько десятков тысяч человек. А в честь Великой Китайской Распродажи AliExpress ее еще и продают с большой скидкой, предлагая каждому из нас прикоснуться к мощному звуку и крутой автономности.

Настольная зарядка с поддержкой 120 Вт

Настольная зарядка с поддержкой 120 Вт. Полезное устройство для рабочего стола. Фото.

Полезное устройство для рабочего стола

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 503 ₽

Интересный гаджет, способный заменить сетевой фильтр. Это настольная зарядка, которая восстанавливает энергию домашней электроники без дополнительных адаптеров. Одна зарядка и сразу для всего, ведь она поддерживает мощность тока до 120 Вт и заряжает одновременно до 6 устройств. Нужно лишь подключить кабель.

Лучший повербанк на 50000 мАч

Лучший повербанк на 50000 мАч. Огромный повербанк с быстрой зарядкой. Фото.

Огромный повербанк с быстрой зарядкой

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 680 ₽

Ломовейшая скидка на лучший большой повербанк от фирмы Asometech. Этот внешний аккумулятор обладает солидной емкостью 50000 мАч, поддерживает мощную зарядку до 100 Вт, а еще обладает информативным экраном и встроенным кабелем. Полный фарш по цене самого простого повербанка.

Что обязательно нужно взять на AliExpress весной 2026 года

Лучший вертикальный пылесос

Лучший вертикальный пылесос. Топовый беспроводной пылесос. Фото.

Топовый беспроводной пылесос

Рейтинг: 4.9

Цена: от 14 664 ₽

Ни один беспроводной вертикальный пылесос не справляется со своей задачей лучше, чем это делает Dreame T30. У данной модели впечатляющая мощность всасывания до 190 аВт, немыслимое время автономной работы до 90 минут и авторежим на базе искусственного интеллекта. Пылесос сам подстраивается под тип поверхности и загрязнения, эффективно убирая сухой мусор на большой площади.

Новый смартфон POCO X8 Pro

Новый смартфон POCO X8 Pro. Один из самых ожидаемых смартфонов 2026 года. Фото.

Один из самых ожидаемых смартфонов 2026 года

Рейтинг: 5.0

Цена: от 22 399 ₽

По стечению обстоятельств на Великую Китайскую Распродажу AliExpress 2026 выпало начало продаж смартфона POCO X8 Pro. Это продолжение легендарной серии для тех, кто ищет топ за свои деньги. Перед нами реально самый мощный смартфон за свои деньги, предлагающий до кучи большой аккумулятор на 6500 мАч, топовую камеру и сочный экран.

Топовая консоль Nintendo Switch OLED

Топовая консоль Nintendo Switch OLED. Лучшая игровая консоль за свои деньги. Фото.

Лучшая игровая консоль за свои деньги

Рейтинг: 4.9

Цена: от 22 914 ₽

В конце нельзя не рассказать о приставке Nintendo Switch OLED, которая по соотношению цены и предлагаемых возможностей сейчас является, возможно, лучшей консолью. Работает она как в портативном виде, так и при подключении к телевизору или любому другому внешнему монитору. Поддерживает огромное количество классных игр и стоит всего ничего по нынешним меркам.

