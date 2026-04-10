Roborock — один из немногих брендов, к которым я отношусь без скептицизма. Не потому что реклама, а потому что реально работает. Роботы этой марки убирают сами, моют полы, обходят препятствия и возвращаются на базу без вашего участия. Причем делают все это на высшем уровне, в отличие от устройств ноунейм-брендов. Сейчас на несколько моделей пылесосов Roborock действуют промокоды со скидками, в связи с чем я решил разобрать каждую из них честно и по делу.

Недорогие роботы-пылесосы Roborock S8 Pro и S8 Pro+

Робот-пылесос Roborock из серии S8 Pro — это проверенная модель для тех, кто хочет хороший результат без лишних сложностей. Мощность всасывания 10 000 Па по технологии HyperForce справляется с пылью на любых покрытиях, включая ковры с длинным ворсом.

Что стоит отметить в этой модели:

система двойной защиты от запутывания (шерсть и длинные волосы больше не наматываются на щетку);

влажная уборка VibraRise 2.0 (тряпка вибрирует и поднимается при наезде на ковер);

навигация PreciSense на базе LiDAR, с помощью которой робот строит точную карту квартиры и не пропускает участки;

технология ReactiveTech обходит препятствия в реальном времени, а не составляет маршрут заранее;

в версии S8 Pro+ есть док-станция с самоопорожнением (мешок меняете раз в несколько недель, а не после каждой уборки).

Roborock S8 Pro подойдет тем, кто хочет надежного робота-пылесоса для дома с влажной уборкой и не хочет переплачивать за самые свежие технологии. Гибкое управление через приложение: зонирование, расписание, карта комнат. Все работает стабильно.

Купить Roborock S8 Pro

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Roborock Qrevo C: моющий робот-пылесос для дома с животными

Если дома живет кошка или собака, моющий робот-пылесос из серии Qrevo C — один из лучших вариантов на рынке прямо сейчас. Система DuoDivide специально создана для сбора шерсти: две щетки работают в разных направлениях и предотвращают наматывание. Это работает на практике, а не только в рекламе.

Мощность всасывания 12 000 Па — серьезная цифра. Такой поток вытащит пыль из глубины ковра, а не просто пройдется по поверхности. Правая тряпка с выдвижным модулем убирает в 2 мм от стены: туда, куда обычные роботы не добираются.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

После уборки Qrevo C не просто едет на базу, там он:

моет тряпки водой;

сушит их горячим воздухом;

собирает пыль в мешок объемом 2,7 л.

Мешок нужно менять раз в несколько месяцев. Это уровень автоматизации, после которого возвращаться к обычным пылесосам уже не хочется. Уборка роботом-пылесосом в таком исполнении действительно требует минимального участия человека.

Купить Roborock Qrevo C

Вертикальный пылесос Roborock F25 ACE Pro

Пылесос Roborock F25 ACE Pro — не робот, а ручной вертикальный пылесос для влажной уборки. И это важное уточнение: его покупают для другого сценария. Там, где робот не справится: кухонные жировые пятна, застарелые следы на полу, ситуации когда нужно вымыть прямо сейчас. Именно для этого Roborock F25 ACE Pro.

Главная фишка — технология микропенной очистки. Одним нажатием создается 167 миллионов микропузырьков, которые в сочетании с мощностью всасывания 25 000 Па и высоким давлением щетки разбивают стойкие загрязнения. Пятно от борща, жирный след после жарки — для Roborock F25 ACE Pro это не проблема.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Практические преимущества вертикального пылесоса Roborock F25 ACE Pro:

резервуар для чистой воды на 1000 мл обеспечивает большой запас для длинных сессий;

грязевой бак на 720 мл, благодаря которому не нужно бегать к раковине каждые пять минут;

автономная работа до 60 минут, которой хватит на большую квартиру без дозаправки;

самоочистка при 95°C и сушка горячим воздухом (нет запаха даже при хранении грязной воды до 14 дней).

Беспроводной пылесос с такими характеристиками закрывает и сухую, и влажную уборку в одном устройстве. Для двухэтажного дома или большой квартиры — очень разумный выбор.

Купить Roborock F25 ACE Pro

Лучший робот-пылесос Roborock Qrevo Curv2 Flow

Это флагман подборки и самая технологически сложная модель. Моющий Roborock из серии Qrevo Curv2 Flow делает то, чего нет у большинства конкурентов: моет тряпки проточной водой прямо во время уборки, а не после. База подает воду через 8 отверстий, скребок постоянного давления мгновенно снимает грязь и направляет ее в грязевой бак. Повторного загрязнения пола не происходит. Это принципиально другой уровень чистоты.

Технические детали, которые реально важны:

мощность всасывания 22 000 Па с запасом для любых покрытий;

сверхдлинная щетка 270 мм — шире стандартных моделей, меньше проходов;

двухрычажная система с резиновыми щетками (волосы и шерсть не наматываются);

автоподъем тряпки на 15 мм при обнаружении ковра, благодаря чему ковер остается сухим;

RGB-камера и структурированный свет обеспечивает точное распознавание препятствий.

База тоже на уровне: стирка щетки горячей водой при 75°C и сушка горячим воздухом при 63°C. Хороший робот-пылесос с такими функциями — это уже не просто гаджет, а полноценная замена ручной уборке. Если ищете в рейтинге роботов-пылесосов что-то на долгосрочную перспективу без компромиссов, то знайте: Qrevo Curv2 Flow в топе.

Купить Roborock Qrevo Curv2 Flow

