Лучшие смартфоны до 40 000 рублей в 2026 году. Пять оптимальных моделей

Ещё пару лет назад смартфон за 40 000 рублей воспринимался как заведомый компромисс. Процессор «на троечку», камера, которая сыплется ночью, и софт, начинающий тормозить через полгода. Честно говоря, в 2026 году ситуация изменилась настолько, что иногда не понимаешь, зачем переплачивать за флагманы. Яркие OLED-экраны, батареи на весь день, камеры с оптической стабилизацией — всё это доступно за разумные деньги. А это особенно актуально сейчас, когда стало известно, что смартфоны будут сильно дорожать. Давайте разберёмся, какие пять моделей стоят внимания в марте 2026 года.

За 40 000 рублей можно купить отличный смартфон. Изображение: iQOO

Google Pixel 10a. Лучший недорогой смартфон 2026 года

Серия Pixel A давно стала синонимом фразы «просто работает». Pixel 10a продолжает традицию. Вместо гонки за цифрами Google делает ставку на софт и алгоритмы обработки фото. Камера по железу скромнее конкурентов, но картинку вытягивает так, что разницу замечаешь только при прямом сравнении.

Камера нового смартфона совсем не выпирает, а это уже плюс. Изображение: Google

Экран стал ярче — до 3000 нит, рамки тоньше на 10%, стекло обновили до Gorilla Glass 7i. Батарея на 5100 мАч с зарядкой 30 Вт и беспроводной на 10 Вт. Не рекорд, но для оптимизированного Android дня хватает. Процессор Tensor G4 и 8 ГБ оперативки — по производительности примерно на уровне Pixel 9a, и это единственное, к чему можно придраться. Для большинства Pixel 10a остаётся самым «безопасным» выбором до 40 000 рублей. Ну может быть чуть-чуть больше, он все равно достоин внимания.

Сброс или смена телефона. Что теряется и как это спасти.

Nothing Phone (4a) Pro. Стоит ли покупать смартфон ради дизайна

Nothing Phone (4a) Pro — для тех, кому надоели одинаковые чёрные прямоугольники. На задней панели появилась круглая Glyph Matrix из 137 светодиодов, которая показывает таймер, секундомер и уведомления. Звучит как баловство, но на практике удобнее, чем кажется.

Так выглядит Nothing Phone (4a) Pro. Изображение: Nothing

Внутри Snapdragon 7 Gen 4, экран 6,83 дюйма AMOLED с частотой 144 Гц и яркостью до 5000 нит. На ярком солнце читается без проблем. Камера на 50 Мп с сенсором Sony Lytia 700C и оптической стабилизацией. Если вам важен не только функционал, но и внешний вид, Nothing — один из немногих, кто предлагает что-то непохожее. И по начинке он не уступает конкурентам.

Как изменить фото через нейросеть Алиса AI – инструкция.

OnePlus 15R. Смартфон для игр

OnePlus 15R получил Snapdragon 8 Gen 5, который стал первым субфлагманским чипом такого уровня на глобальном рынке. Экран 6,83 дюйма AMOLED с частотой до 165 Гц, батарея на 7400 мАч и зарядка на 80 Вт. На практике это полтора-два дня без розетки. Система охлаждения с паровой камерой на 5704 мм² позволяет играть без превращения смартфона в раскалённый кирпич.

Хороший смартфон OnePlus по народной цене

Но есть нюанс: телеобъектива нет. Камера — 50 Мп с OIS и 8 Мп ультраширик. Набор скромный, хотя основной модуль снимает уверенно. В России OnePlus 15R продаётся от 36 000 рублей за 12/256 ГБ, что заметно дешевле европейских цен. Для любителей игр и тех, кому нужна автономность с запасом, это лучший вариант а нашей ценовой категории.

Motorola Edge 70 Fusion. Смартфон с большой батареей

Motorola Edge 70 Fusion — самый доступный смартфон в подборке. Snapdragon 7s Gen 4, изогнутый OLED 6,78 дюйма, кремний-углеродная батарея на 7000 мАч с зарядкой 68 Вт. Камера — 50 Мп на Sony Lytia 710 с OIS плюс 13 Мп ультраширик с макро. Работает на чистом Android 16, что лично меня всегда подкупает. Никакого мусора, никаких лишних приложений.

Motorola Edge 70 Fusion выпускается в большом количестве цветов. Изображение: Motorola News

Так как смартфон слабо доступен в России, разброс цен получается довольно большим. Но если найти его за 30 000 рублей, то это можно считать отличной сделкой, особенно в версии на 256 ГБ. Для тех, кто не хочет переплачивать, но рассчитывает на приличный экран и живучую батарею, Edge 70 Fusion — отличный выбор. Да, камера не впечатлит, но для бытовых задач и соцсетей хватает.

Realme 16 Pro с камерой 200 Мп

Realme традиционно делает ставку на большие цифры, и 16 Pro не исключение. Snapdragon 7 Gen 4, AMOLED 6,8 дюйма на 144 Гц, батарея 7000 мАч с зарядкой SuperVOOC 80 Вт. Полный цикл — около часа, хотя на практике стоит накинуть минут десять.

Это базовая линейка Realme 16 Pro. Изображение: Realme

Основная камера на 200 Мп с OIS, фронталка на 50 Мп. В версии Pro+ добавлен 50 Мп телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом — для этого сегмента редкость. Защита IP68/IP69K тоже радует. Но есть подвох: европейская версия урезана до 6500 мАч и 45 Вт. Если берёте на маркетплейсах, уточняйте, какая версия вам достанется.

Приложения на Android будут устанавливаться целый день — что происходит.

Какой смартфон до 40 000 рублей купить в 2026 году и не пожалеть

Каждый из пяти смартфонов предлагает своё видение. Pixel 10a — стабильность и камера без настроек. Nothing Phone (4a) Pro — дизайн и непохожесть. OnePlus 15R — производительность и автономность. Edge 70 Fusion — максимум за минимум денег. Realme 16 Pro — камера на 200 Мп и телеобъектив.

Ни один из них не идеален. Но за 40 000 рублей в 2026 году можно получить устройство, которое три года назад стоило бы вдвое дороже. И это главная хорошая новость для тех, кто не готов отдавать за телефон стоимость подержанного автомобиля.

Новости по теме
Почему Android-смартфоны греются даже без игр
Xiaomi блокирует смартфоны после установки HyperOS 3. Теперь они не включаются
Вышел самый мощный смартфон до 40 тысяч. Чем iQOO 15R круче всех остальных?
Лонгриды для вас
Почему не стоит покупать китайскую версию смартфона Xiaomi

Существует множество версий смартфонов Xiaomi. Глобальная, европейская, российская — это лишь малая их часть. Но наибольшим интересом среди энтузиастов пользуются китайские версии Xiaomi. Они дешевле, а зачастую даже и лучше своих глобальных аналогов. Например, в том, что касается емкости аккумулятора. Но вместе с тем китайские смартфоны Xiaomi имеют огромное количество недостатков, с которыми вам лучше не сталкиваться.

Читать далее
Смартфон за 100 тысяч против смартфона за 10 тысяч — в чем разница?

Присматривая себе новый смартфон, вы наверняка обращали внимание, как сильно отличается цена разных моделей. Казалось бы, перед вами два одинаковых устройства для связи, но почему одно стоит 10 тысяч рублей, а другое — все 100? Неужели все дело в переплате за бренд? Совсем нет. Чтобы это доказать, мы сравнили две модели Samsung и выяснили, стоит ли переплачивать за дорогой смартфон.

Читать далее
Оперативка дорожает, смартфоны становятся хуже на наших глазах, а Samsung говорит, что все норм. Кому верить?

Если вы планируете апгрейд ПК, покупку ноутбука или нового смартфона, наверняка уже получили ударную дозу пугающей информации: производители чипов поднимают цены на память, а Samsung — сразу на 80%. Звучит как сценарий, после которого стоимость техники должна улететь в космос. Но на практике все оказалось не так прямолинейно.

Читать далее
