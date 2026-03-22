Лучшие смартфоны до 40 000 рублей в 2026 году. Пять оптимальных моделей

Ещё пару лет назад смартфон за 40 000 рублей воспринимался как заведомый компромисс. Процессор «на троечку», камера, которая сыплется ночью, и софт, начинающий тормозить через полгода. Честно говоря, в 2026 году ситуация изменилась настолько, что иногда не понимаешь, зачем переплачивать за флагманы. Яркие OLED-экраны, батареи на весь день, камеры с оптической стабилизацией — всё это доступно за разумные деньги. А это особенно актуально сейчас, когда стало известно, что смартфоны будут сильно дорожать. Давайте разберёмся, какие пять моделей стоят внимания в марте 2026 года.

Google Pixel 10a. Лучший недорогой смартфон 2026 года

Серия Pixel A давно стала синонимом фразы «просто работает». Pixel 10a продолжает традицию. Вместо гонки за цифрами Google делает ставку на софт и алгоритмы обработки фото. Камера по железу скромнее конкурентов, но картинку вытягивает так, что разницу замечаешь только при прямом сравнении.

Экран стал ярче — до 3000 нит, рамки тоньше на 10%, стекло обновили до Gorilla Glass 7i. Батарея на 5100 мАч с зарядкой 30 Вт и беспроводной на 10 Вт. Не рекорд, но для оптимизированного Android дня хватает. Процессор Tensor G4 и 8 ГБ оперативки — по производительности примерно на уровне Pixel 9a, и это единственное, к чему можно придраться. Для большинства Pixel 10a остаётся самым «безопасным» выбором до 40 000 рублей. Ну может быть чуть-чуть больше, он все равно достоин внимания.

Сброс или смена телефона. Что теряется и как это спасти.

Nothing Phone (4a) Pro. Стоит ли покупать смартфон ради дизайна

Nothing Phone (4a) Pro — для тех, кому надоели одинаковые чёрные прямоугольники. На задней панели появилась круглая Glyph Matrix из 137 светодиодов, которая показывает таймер, секундомер и уведомления. Звучит как баловство, но на практике удобнее, чем кажется.

Внутри Snapdragon 7 Gen 4, экран 6,83 дюйма AMOLED с частотой 144 Гц и яркостью до 5000 нит. На ярком солнце читается без проблем. Камера на 50 Мп с сенсором Sony Lytia 700C и оптической стабилизацией. Если вам важен не только функционал, но и внешний вид, Nothing — один из немногих, кто предлагает что-то непохожее. И по начинке он не уступает конкурентам.

Как изменить фото через нейросеть Алиса AI – инструкция.

OnePlus 15R. Смартфон для игр

OnePlus 15R получил Snapdragon 8 Gen 5, который стал первым субфлагманским чипом такого уровня на глобальном рынке. Экран 6,83 дюйма AMOLED с частотой до 165 Гц, батарея на 7400 мАч и зарядка на 80 Вт. На практике это полтора-два дня без розетки. Система охлаждения с паровой камерой на 5704 мм² позволяет играть без превращения смартфона в раскалённый кирпич.

Но есть нюанс: телеобъектива нет. Камера — 50 Мп с OIS и 8 Мп ультраширик. Набор скромный, хотя основной модуль снимает уверенно. В России OnePlus 15R продаётся от 36 000 рублей за 12/256 ГБ, что заметно дешевле европейских цен. Для любителей игр и тех, кому нужна автономность с запасом, это лучший вариант а нашей ценовой категории.

Motorola Edge 70 Fusion. Смартфон с большой батареей

Motorola Edge 70 Fusion — самый доступный смартфон в подборке. Snapdragon 7s Gen 4, изогнутый OLED 6,78 дюйма, кремний-углеродная батарея на 7000 мАч с зарядкой 68 Вт. Камера — 50 Мп на Sony Lytia 710 с OIS плюс 13 Мп ультраширик с макро. Работает на чистом Android 16, что лично меня всегда подкупает. Никакого мусора, никаких лишних приложений.

Так как смартфон слабо доступен в России, разброс цен получается довольно большим. Но если найти его за 30 000 рублей, то это можно считать отличной сделкой, особенно в версии на 256 ГБ. Для тех, кто не хочет переплачивать, но рассчитывает на приличный экран и живучую батарею, Edge 70 Fusion — отличный выбор. Да, камера не впечатлит, но для бытовых задач и соцсетей хватает.

Realme 16 Pro с камерой 200 Мп

Realme традиционно делает ставку на большие цифры, и 16 Pro не исключение. Snapdragon 7 Gen 4, AMOLED 6,8 дюйма на 144 Гц, батарея 7000 мАч с зарядкой SuperVOOC 80 Вт. Полный цикл — около часа, хотя на практике стоит накинуть минут десять.

Основная камера на 200 Мп с OIS, фронталка на 50 Мп. В версии Pro+ добавлен 50 Мп телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом — для этого сегмента редкость. Защита IP68/IP69K тоже радует. Но есть подвох: европейская версия урезана до 6500 мАч и 45 Вт. Если берёте на маркетплейсах, уточняйте, какая версия вам достанется.

Приложения на Android будут устанавливаться целый день — что происходит.

Какой смартфон до 40 000 рублей купить в 2026 году и не пожалеть

Каждый из пяти смартфонов предлагает своё видение. Pixel 10a — стабильность и камера без настроек. Nothing Phone (4a) Pro — дизайн и непохожесть. OnePlus 15R — производительность и автономность. Edge 70 Fusion — максимум за минимум денег. Realme 16 Pro — камера на 200 Мп и телеобъектив.

Ни один из них не идеален. Но за 40 000 рублей в 2026 году можно получить устройство, которое три года назад стоило бы вдвое дороже. И это главная хорошая новость для тех, кто не готов отдавать за телефон стоимость подержанного автомобиля.