Какой мощный вертикальный пылесос купить со скидкой и быстрой доставкой

Не поверите, но я из тех людей, кто любит убираться самостоятельно, не доверяя эту грязную, но серьезную работёнку никакому роботу-пылесосу. Это одновременно и полезно, и отвлекает от плохих мыслей — правду говорят, что физические нагрузки помогают справиться с дурным настроением. К сожалению, обычный пылесос — больше источник грязи, шума и специфического запаха. Кроме того, им еще и довольно непросто управляться: провод вечно мешается, а шланг так и норовит перегнуться, прекратив всасывание пыли. На помощь приходит вертикальный пылесос, но вот же загвоздка: какой лучше выбрать? Похоже, я нашел ответ.

Сейчас на рынке масса вертикальных пылесосов с самыми разными функциями. Но цена для большинства из нас за такой гаджет какая-то неподъёмная — 50 000 рублей и выше. Готовы ли вы платить столько за такой гаджет? Я — нет, поэтому нашел недорогой ручной пылесос на OZON.

Хороший недорогой ручной пылесос

Мы часто упоминаем о том, что Xiaomi делает гаджеты на все случаи жизни. К сожалению, в большинстве случаев они стоят довольно дорого. Однако есть шанс урвать ручной пылесос со скидкой — речь о Redkey F10, который создан для тех, кому хочется хороший гаджет по низкой цене. С виду он выглядит довольно не броско, но весь смысл внутри.

Это вертикальный пылесос с высокой силой всасывания — 23 000 Па без проблем соберет с пола любой мелкий и крупный мусор, шерсть и даже болтики или детали конструктора, поэтому будьте внимательны! Впрочем, проблем с этим возникнуть не должно даже при уборке под диваном: щётка с подсветкой поможет при уборке даже в самых тёмных углах вашей комнаты!

Redkey F10 с быстрой доставкой

Комплект поставки Redkey F10 богат на приятные сюрпризы: в нем вы найдете основную щетку для любого напольного покрытия, насадка для труднодоступных мест, а еще есть гибкая штанга, благодаря которой пылесос станет отличным подарком для бабушек и дедушек, которым физические нагрузки противопоказаны.

Ручной пылесос для дома

Как я уже говорил выше, все самое интересное у Redkey F10 внутри: например, сразу несколько режимов уборки. Если включить максимальную мощность, то аккумулятора на 2500 мА*ч хватит всего на 7-10 минут, а вот в автоматическом — почти на час. Именно им и нужно пользоваться: дело в том, что у Redkey F10 щётка со встроенными датчиками, которая определяет степень загрязнения и автоматически регулирует мощность всасывания, эффективно расходуя заряд батареи. В целом, разрядка не должна вас пугать: у пылесоса сменная батарея, поэтому вы можете быстро сменить ее и продолжить уборку на высокой мощности.

Основной блок, несмотря на свои размеры, не такой уж тяжелый и простой в использовании: пылесосить можно одной рукой, зажав курок. К слову, при помощи насадок вы можете без проблем превратить Redkey F10 в пылесос для автомобиля, чтобы собрать всю пыль с сидений и приборной панели!

Характеристики Redkey F10

Обратите внимание на то, что во время уборки не будет «запаха» пылесоса: все дело в системе фильтрации пылесборника: установлен вертикально и снимать его не придется — просто открываете и сбрасываете мусор. Внутри он защищен двумя HEPA-фильтрами тонкой очистки, поэтому попадание пыли в воздух во время уборки исключено. Пожалуй, это полезная фишка пылесоса Redkey F10 для тех, у кого есть аллергия или маленькие дети дома.

Как купить вертикальный пылесос со скидкой

На мой взгляд, нет никаких оснований отказываться от покупки Redkey F10: большое количество насадок, высокая сила всасывания, неплохая блокировка и приятные сюрпризы вроде щетки с подсветкой и датчиками. Добавьте к этому очень низкую стоимость: обычная цена Redkey F10 — почти 48 000 рублей, но временно ее снизили более чем в три раза. Поэтому вы можете приобрести его всего за 14 790 рублей, получив 1249 бонусов от официального магазина на будущие покупки.

Купить Redkey F10 со скидкой

И это я молчу про оплату OZON Картой: с ней покупка выйдет еще дешевле почти на тысячу рублей. Само собой, есть и быстрая доставка от маркетплейса, так что, никаких месяцев ожидания не будет — пылесос доставят быстро прямо в пункт выдачи или домой. Все еще сомневаетесь? Обратите внимание на большое количество живых отзывов с фотографиями и видео от пользователей: так вы поймете, почему у Redkey F10 такой высокий рейтинг.

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