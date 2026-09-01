Разброс цен на регистраторы меня всегда сбивал с толку. Откроешь, бывало, маркетплейс и не понимаешь, чем камера за 3 тысячи отличается от точно такой же за 30. Ведь на фото они чаще всего выглядят если не как близнецы, то очень и очень похоже. Однако тупо наугад брать не хочется: всё-таки вещь покупается на годы, и делать ей предстоит очень важное дело. Поэтому я взял десяток видеорегистраторов от самых простых до полноценных комбайнов с радар-детектором и посмотрел, в чем между ними разница и стоит ли овчинка выделки. А если вам сейчас вообще не до регистратора — посмотрите лучше, где выгоднее брать гаджеты, на Ozon или на AliExpress.

70mai A410 — базовая камера без лишнего

Начнем с чего попроще, но адекватного. Это самая простая модель в подборке, и я бы с неё и начинал, если запись нужна просто на всякий случай. Пишет вперёд, вешается на стекло, крутит по кругу, затирая старое. Никаких вторых камер и радаров тут нет, зато и цена честная. Такие вещи я обычно и вылавливаю на маркетплейсах, а лучшие из находок выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы».

Доплачивать тут не за что — это и есть точка отсчёта. Если возиться с настройками и форматами вам неохота, то смотреть выше по цене смысла немного. Всё остальное в подборке — надстройки над вот такой базой, а надстройки нужны не всем.

Цена: 6490 ₽

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INTEGO VX-395DUAL — с фильтром и картой в комплекте

Тут та же простая камера на стекло, что и раньше, только производитель сразу положил в комплект антибликовый CPL-фильтр и карту на 32 ГБ. Фильтр убирает блики от торпедо, а это реально важно в солнечный день, когда лобовое превращается в зеркало. Карта же снимает лишнюю покупку — воткнул и поехал.

Доплата относительно самой базовой модели тут копеечная, и уходит она как раз на этот комплект. Если карту вам всё равно пришлось бы докупать отдельно, разница почти стирается сама собой. Брать имеет смысл тем, кто не хочет собирать регистратор по частям и заодно хочет картинку почище, без бликов. Тут, кстати, интересен другой момент: сейчас этот регик продается со скидкой, поэтому стоит даже дешевле самого дешевого, который выше.

Цена: 4800 ₽

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h2>INTEGO VX-333DUAL — с камерой на салон

Здесь появляется вторая камера, только смотрит она не назад, а в салон. То есть эта модель снимает одновременно и дорогу, и то, что творится внутри машины. Штука узкая, но кому надо — тот знает точно.

Салонная камера — это в первую очередь про такси и работу с пассажирами. Обычному водителю она чаще без надобности, поэтому доплата за неё осмысленна только под конкретную задачу. Если вы не возите чужих людей и не сдаёте машину в аренду, то эти деньги лучше пустить на 4K или GPS — толку будет больше. А вот для работы это как раз то, за что доплачивают осознанно. Хотя сейчас данную модель отдают со скидкой, поэтому налетай.

Цена: 5400 ₽

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INTEGO Argo 4K — когда важны читаемые номера

А вот тут за примерно те же деньги вы получаете уже запись в 4K и Wi-Fi. И это первый заметный шаг вверх: в 4K на записи читаются номера соседних машин, а не только своя полоса. Иногда это решает всё: видно, что в вас въехали, а вот кто именно — уже не разобрать.

Wi-Fi тут про удобство — ролик скидывается на телефон без вытаскивания карты и переходников. Мелочь, но приятная, особенно когда что-то снял и хочешь сразу отправить. Скажу честно: если готовы добавить к базовой модели совсем немного, то доплата за 4K окупается лучше всего. Дальше цена растёт уже за вторые камеры и радары, а это надо не каждому.

Цена: 7137 ₽

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70mai 4K A800SE — крепкий середняк с хорошей картинкой

Тут интереснее: это 4K от 70mai, и по деньгам он встаёт ровно в середину подборки. По сути перед вами добротная камера на стекло с хорошим разрешением, без вторых камер и радара, но с честной записью в 4K. Тот случай, когда платишь за качество картинки, а не за навороты.

Доплата относительно более дешёвого 4K тут скорее за имя и исполнение, чем за новые функции. Если вам важно именно качество съёмки вперёд, а ни салон, ни вид назад не нужны, то на этой модели можно спокойно остановиться. Дальше цена растёт уже за форматы — зеркало, комплект с задней камерой, комбо с радаром, — и каждый из них под своих людей.

Цена: 11 990 ₽

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70mai S410 — зеркало плюс камера заднего вида

Тут меняется сам формат: это зеркало поверх штатного, а в комплекте ещё и камера заднего вида. То есть на стекле у вас ничего лишнего не висит, всё встроено в зеркало, а сзади стоит вторая камера. Для кого-то чистая эстетика, а для кого-то реальное удобство.

Камера назад пишет то, что позади: и удары в припаркованную машину, и споры при движении задним ходом. Некоторые вообще используют её вместо парковочной. Доплата тут уходит именно за зеркальный формат и вторую камеру, поэтому смысл есть, если вам важно писать в обе стороны и не хочется городить конструкцию на лобовом. А если вид назад не нужен — за зеркало переплачивать незачем.

Цена: 10 990 ₽

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INTEGO Kite 2 — с GPS для спорных ситуаций

Здесь ключевое — GPS вместе с Wi-Fi. GPS пишет вашу скорость и координаты прямо в ролик, и это порой важнее самой картинки. Когда вам приписывают лишние километры в час, запись с реальной скоростью бывает единственным аргументом в вашу пользу.

Wi-Fi, как и раньше, про удобство переброски файлов на телефон. Доплата относительно простых моделей идёт как раз за навигационную начинку, и осмысленна она тем, кто много ездит и хочет видеть на записи не только что было, но и с какой скоростью и где. Радара тут нет, поэтому за предупреждениями о камерах — не сюда, это уже комбо выше по цене. А для честной фиксации своих поездок этого набора хватает с запасом.

Цена: 13 975 ₽

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INTEGO VX-1500SW — первое комбо с радаром

А вот тут начинается совсем другая категория: это комбо с радар-детектором. То есть в одном корпусе и запись дороги, и предупреждение о камерах. Одна коробка вместо двух приборов на стекле — уже сам по себе плюс.

Про радар скажу прямо: он предупреждает о камерах, но безнаказанно гонять не даёт и волшебной защитой не является. Пользы ровно столько, чтобы вовремя глянуть на спидометр и не словить штраф по невнимательности. Доплата тут уходит именно за эту функцию, поэтому смысл в ней есть тем, кто много ходит по трассам и хочет заранее знать про камеры. А если вы катаетесь в основном по городу и за скорость не штрафуетесь — радар вам, скорее всего, ни к чему.

Цена: 18 778 ₽

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INTEGO VX-1300S 4K — комбо с картинкой в 4K

Это тот же комбайн с радаром, но запись уже в 4K. То есть к предупреждениям о камерах добавляется читаемая картинка с номерами соседних машин. Логичный шаг для тех, кому надо и то, и другое.

Доплата относительно предыдущего комбо идёт именно за разрешение — сам радар тут работает ровно так же. Брать имеет смысл, если вы уже решили, что комбо с радаром вам нужно, и не хотите жертвовать качеством записи ради экономии. А если картинка для вас вторична и важнее только цена, то предыдущая модель сделает почти то же самое дешевле. Разница тут ровно в 4K, и решать, стоит ли оно того, вам.

Цена: 19 810 ₽

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70mai Omni X800 — поворотная камера и 4K

Самая дорогая модель в подборке, и главная её фишка — поворотная камера с записью в 4K. То есть объектив может разворачиваться, а не смотреть жёстко в одну точку, как обычная камера на стекле. Штука необычная, и стоит соответственно.

За эти деньги вы получаете и качественную картинку, и свободу в том, куда камера смотрит. Доплата относительно всех предыдущих тут ощутимая, и оправдана она скорее для тех, кому важны именно эти возможности, а не для человека, которому нужна просто запись дороги. Если задача базовая — эти двадцать семь тысяч почти целиком уйдут в переплату. А если вам нужна именно камера с поворотом и лучшей съёмкой в подборке — это как раз она.

Цена: 26 990 ₽

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Так что в итоге брать

Короче, если задача одна — иметь запись на случай ДТП, не выдумывайте и берите что-то из самых простых или недорогое 4K. Разница между шестью и семью тысячами тут окупается лучше всего, потому что читаемые номера на записи стоят своих денег, а всё, что дороже, — это надстройки под конкретные задачи.

Салонная камера имеет смысл, если возите пассажиров или сдаёте машину. Зеркало с камерой назад — тем, кто хочет писать в обе стороны. GPS пригодится тем, кто много ездит и хочет фиксировать свою скорость. А комбо с радаром — это для трассовиков. Ну а самый дорогой 70mai с поворотной камерой — уже про удовольствие от техники, а не про необходимость.

Я бы сначала честно ответил себе, что вам реально нужно, а потом сверил цены — иногда разница между моделями меньше, чем кажется. Что ещё стоит поставить в машину, я собираю в канале «Сундук Али-Бабы», а ещё у меня есть подборка вещей с доставкой, без которых я теперь не понимаю, как жил.