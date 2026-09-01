1 сентября вместе с флагманскими POCO F9 Pro и F9 Ultra, про которые я уже рассказывал в отдельном материале, компания тихо анонсировала ещё один смартфон — POCO X8. Я посмотрел на характеристики, взглянул на цену — и пришёл к выводу, который, наверное, не ожидали услышать от человека, регулярно восхваляющего POCO в своих обзорах.

Что это за смартфон и при чём тут REDMI Note 17 Pro 5G

POCO X8 — это не новая разработка. Это REDMI Note 17 Pro 5G, который вышел пятью днями ранее, в новом дизайне и с небольшими изменениями в начинке. Схема хорошо знакомая: Xiaomi регулярно берёт уже существующий смартфон, меняет внешний вид и выпускает под брендом POCO для глобального рынка.

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Что изменили по сравнению с REDMI Note 17 Pro:

убрали eSIM — два физических слота nano-SIM без поддержки eSIM;

— два физических слота nano-SIM без поддержки eSIM; убрали ультраширик 8 МП — на его месте стоит бесполезный 2 МП сенсор глубины;

— на его месте стоит бесполезный 2 МП сенсор глубины; добавили UFS 3.1 для версий 256 ГБ — против UFS 2.2 у REDMI Note 17 Pro.

Итого: потеряли eSIM и нормальный ультраширик, получили чуть более быстрый накопитель. Справедливый обмен? Не очень. Следить за новостями о POCO удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Характеристики POCO X8 — что внутри

По основным параметрам смартфон выглядит убедительно:

Snapdragon 6s Gen 4, 6 нм — субфлагманский чип средней руки;

AMOLED 6.83 дюйма, 2772×1280, 120 Гц, пиковая яркость 3500 нит , ШИМ 3840 Гц, Gorilla Glass Victus 2;

, ШИМ 3840 Гц, Gorilla Glass Victus 2; основная камера 50 МП с OIS — единственная полноценная камера;

батарея 8340 мАч с зарядкой 67 Вт;

с зарядкой 67 Вт; IP66/68/69/69K — четыре степени водозащиты;

NFC, сканер в экране, стереодинамики, ИК-пульт.

Батарея 8340 мАч — главный козырь. Это больше, чем у большинства конкурентов в этой цене. Экран с яркостью 3500 нит читается на солнце без проблем. Четыре степени водозащиты — редкость для этого ценового сегмента. Но есть принципиальный минус: телевика нет, ультраширика нормального нет. Одна камера в 2026 году выглядит странно для среднебюджетника. Особенно на фоне недорогих камерофонов на Android из моей подборки.

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Стоимость смартфона и почему на AliExpress его ещё нет

Официальные цены POCO X8:

6/128 ГБ — $269 (примерно 23 400 рублей);

— $269 (примерно 23 400 рублей); 8/256 ГБ — $299 (примерно 26 000 рублей);

— $299 (примерно 26 000 рублей); 12/256 ГБ — $349 (примерно 30 400 рублей).

На AliExpress POCO X8 на момент публикации ещё не появился. Когда появится — цены там будут ниже официальных долларовых, как это обычно и бывает с POCO. Но давайте честно: даже по будущим ценам на AliExpress этот смартфон выглядит спорно. Обсудить это можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Почему вместо нового смартфона стоит взять POCO X8 Pro

Вот в чём парадокс. Пока POCO X8 ещё едет в продажу, POCO X8 Pro — уже знакомый нам смартфон, лидер продаж на AliExpress во втором квартале 2026 года — продаётся дешевле 30 тысяч рублей прямо сейчас.

Купить POCO X8 Pro

Сравните, что получаете за ту же или меньшую сумму:

Dimensity 8500-Ultra против Snapdragon 6s Gen 4 — разница в производительности принципиальная, около 40%;

хорошая камера с ультрашириком, которого у X8 нет вообще;

зарядка 100 Вт против 67 Вт у X8;

батарея 6500 мАч против 8340 мАч (у X8 она больше, но есть ещё POCO X8 Pro Max с аккумулятором на 8500 мАч).

POCO X8 Pro за те же или меньшие деньги даёт значительно более мощный процессор, нормальную тройную камеру с телевиком и более быструю зарядку. X8 выигрывает только по батарее и водозащите. Если вам принципиально нужна батарея 8340 мАч — подождите появления X8 на AliExpress. Если хотите максимум за свои деньги прямо сейчас — берите POCO X8 Pro без вариантов. Актуальные цены и ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

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