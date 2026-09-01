Дождались. 1 сентября 2026 года POCO провела глобальную презентацию серии F9 — и оба смартфона сразу пошли в продажу. Месяц ожиданий, утечек и предположений о ценах, про которые мы рассказывали на протяжении нескольких недель, позади. Рассказываю, что за смартфоны вышли и как между ними выбрать.

Где купить смартфоны в России

Оба смартфона доступны на AliExpress и Ozon, как и другой мощный POCO, который я умудрился забрать по цене менее 35 тысяч рублей. Продажи стартовали сегодня, 1 сентября. Плюс на старте продаж POCO предлагает бесплатную однократную замену повреждённого дисплея в течение первых шести месяцев — акция действует для устройств, купленных с 1 по 23 сентября.

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POCO F9 Pro на AliExpress стоит около 50-55 тысяч рублей — традиционно дешевле европейской цены примерно на треть. Доставка из Китая занимает 10-20 дней. Это самый выгодный вариант, если готовы подождать.

POCO F9 Pro на AliExpress

На Ozon POCO F9 Pro также уже появился — цена там чуть выше, зато привычная система защиты покупателя и возможность быстрой доставки, если товар окажется на российском складе. Актуальные ссылки и цены публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

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POCO F9 Ultra на AliExpress обойдётся ориентировочно в 65-70 тысяч рублей. За эти деньги — флагманский набор который сложно найти у конкурентов в той же цене. Доставка стандартная — из Китая.

POCO F9 Ultra на AliExpress

На Ozon POCO F9 Ultra тоже доступен — немного дороже, чем на AliExpress, зато со всеми плюшками российского маркетплейса. Следить за появлением на Ozon удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что такое POCO F9 Pro — разбираю по-честному

POCO F9 Pro на Ozon

POCO F9 Pro — это Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6.59 дюйма QHD+ OLED на 185 Гц, батарея 6330 мАч с зарядкой 100 Вт, тройная камера с телеобъективом 2.5x, Sound by Bose и IP69. Всё это за 50-55 тысяч рублей — меньше, чем стоит OnePlus 15 или realme GT 8 Pro.

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Мощность процессора идентична Ultra — тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, никаких компромиссов. Разница с Ultra — в батарее, камере и паре деталей. Если коротко: Pro берёшь, когда хочешь флагманский чип и нормальный зум, но не хочешь переплачивать.

Стоит ли доплачивать за Ultra-модель

POCO F9 Ultra на Ozon

POCO F9 Ultra — другой уровень прежде всего по трём параметрам:

Батарея. 8050 мАч против 6330 мАч у Pro. Это полноценные два дня при активном использовании.

8050 мАч против 6330 мАч у Pro. Это полноценные два дня при активном использовании. Камера. Перископ 5x OIS против 2.5x. Ультраширик 50 МП против 8 МП. Это не просто «цифры лучше» — это принципиально другая детализация при зуме и в широком угле.

Перископ 5x OIS против 2.5x. Ультраширик 50 МП против 8 МП. Это не просто «цифры лучше» — это принципиально другая детализация при зуме и в широком угле. Звук. Sound by Bose здесь уже 2.1 с отдельным вуфером — у Pro просто стерео Bose.

Экран тоже другой: 6.9 дюйма на панели M11 первого поколения с яркостью 4500 нит — против 6.59 дюйма у Pro. Есть светодиодное кольцо-индикатор вокруг блока камер — мелочь, но красиво.

Pro или Ultra — как выбрать без лишних сомнений

Разница между смартфонами реальная, и между ними есть два главных отличия.

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Берите POCO F9 Pro, если главное — производительность. Снимаете в основном широким углом и без сильного приближения. Хотите сэкономить 15-20 тысяч рублей без потери в скорости работы — процессор одинаковый.

Купить POCO F9 Pro

Берите POCO F9 Ultra, если снимаете много и хотите настоящий зум. Для вас важна максимальная батарея — два дня вместо полутора. Хотите лучший звук из смартфона без наушников — тогда F9 Ultra, его я бы и сам выбрал.

Купить POCO F9 Ultra

Оба смартфона получат 6 месяцев бесплатной замены экрана при покупке до 23 сентября — это весомый аргумент брать сейчас, а не ждать. На старте POCO традиционно даёт лучшие промо-условия, которые потом исчезают. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.