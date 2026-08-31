Завтра, 1 сентября в 20:00 по Москве, POCO проведёт глобальную презентацию серии F9. В неё войдут два смартфона, которые я ждал весь август, а про самый навороченный POCO F9 Ultra даже рассказывал отдельно. Компания уже раскрыла почти все характеристики, а узнать нам осталось лишь цены. Рассказываю всё, что знаю, пока не началась презентация.

Где купить и сколько могут стоить

Оба смартфона появятся на AliExpress и Ozon сразу после презентации. Карточки товаров на AliExpress уже созданы — можно добавить в корзину и ждать старта продаж. Цены станут известны 1 сентября в 20:00 по Москве.

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POCO F9 Pro — это младшая модель серии с экраном 6.59 дюйма, батареей 6330 мАч и тройной камерой с 3x перископом. По предварительным данным, на AliExpress базовая версия может стоить заметно дешевле европейской цены — ориентировочно в диапазоне 50-60 тысяч рублей. Точные цифры узнаем завтра.

POCO F9 Pro на AliExpress

На Ozon POCO F9 Pro появится в то же время, то есть после анонса. Цена там обычно на 5-10% выше, зато знакомая система защиты покупателя, кешбэк баллами и возможность быстрой доставки если смартфон окажется на российском складе.

POCO F9 Pro на Ozon

POCO F9 Ultra — флагман серии с экраном 6.85 дюйма на панели M11, батареей 8050 мАч и основной камерой 200 МП. Это принципиально другой уровень — и цена будет соответствующей. По аналогии с F8 Ultra, который стоил около 50 тысяч рублей на старте, F9 Ultra, вероятно, выйдет в диапазоне 60-70 тысяч. Но это предположение — ждём завтра.

POCO F9 Ultra на AliExpress

На Ozon POCO F9 Ultra также появится после старта продаж на AliExpress. Актуальные ссылки и цены опубликуем сразу после презентации в Telegram-канале Сундук Али-Бабы.

POCO F9 Ultra на Ozon

POCO F9 Pro — флагманский процессор и перископ 3x за меньшие деньги

POCO F9 Pro — это смартфон для тех, кому нужен максимум производительности без переплаты за камерную систему Ultra-уровня. Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 — топовый чип 2026 года. Тот же, что стоит в OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 и realme GT 8 Pro. Никаких компромиссов по производительности — флагманский опыт в играх, многозадачности и повседневной работе.

Экран: 6.59 дюйма, QHD+ OLED, 185 Гц — частота обновления, которой нет ни у одного конкурента в этом классе. 120 Гц у флагманов Samsung и OnePlus на этом фоне выглядит вчерашним днём. Батарея 6330 мАч с зарядкой 100 Вт — с нуля до 100% примерно за 40-45 минут.

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Камерная система:

основная 50 МП с OIS;

ультраширик 8 МП;

перископный телевик 50 МП, 3x зум, OIS;

фронтальная 32 МП;

запись видео в 8K.

Дополнительно: Sound by Bose, защита IP69, частота опроса касания 480 Гц. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

POCO F9 Ultra — когда хочется всего и сразу

POCO F9 Ultra — это другой разговор. Здесь POCO собрала максимум, на что способна при текущем уровне технологий. Экран: 6.85 дюйма, AMOLED на панели M11, 185 Гц, яркость 4500 нит при 25% APL и до 10 000 нит локально. M11 — первая в мире панель с новым поколением зелёного OLED-материала, световая эффективность выросла на 20% относительно предшественника.

Батарея: 8050 мАч кремний-углеродная с содержанием кремния 16% (подробнее о технологии читайте отдельно). Это на 1550 мАч больше, чем у POCO F8 Ultra — и это реальные два-три дня использования без поиска розетки. Проводная зарядка 100 Вт плюс беспроводная 50 Вт — у F9 Pro беспроводной зарядки нет, это эксклюзив Ultra.

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Камерная система Ultra — принципиально иная:

основная 200 МП с OIS — против 50 МП у Pro;

ультраширик 50 МП — против 8 МП у Pro;

перископный телевик 50 МП, 5x зум, OIS — против 3x у Pro;

фронтальная 32 МП, запись видео в 8K.

Sound by Bose здесь уже не просто стерео — это 2.1-канальная система с двумя динамиками и отдельным вуфером. IP69, светодиодное кольцо-индикатор вокруг блока камер, частота опроса касания 480 Гц.

Pro или Ultra — как выбрать

Оба смартфона работают на одном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. По производительности разницы нет. Разница — в остальном.

Берите POCO F9 Pro, если:

камерная система с 3x перископом закрывает ваши задачи — для большинства людей это так;

хотите сэкономить — F9 Pro будет заметно дешевле Ultra;

беспроводная зарядка не нужна.

Купить POCO F9 Pro

Берите POCO F9 Ultra, если:

важна основная камера 200 МП и телевик 5x — разница с Pro принципиальная;

нужна максимальная батарея — 8050 мАч против 6330 мАч;

пользуетесь беспроводной зарядкой;

хотите звук 2.1 с вуфером.

Купить POCO F9 Ultra

Точные цены узнаем завтра в 20:00 по Москве. Опубликуем их сразу после презентации. Пока можно добавить понравившуюся модель в корзину — карточки уже активны.