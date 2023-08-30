Нашел хорошие накладные Bluetooth-наушники с ANC и супер-быстрой зарядкой. Чем они круче AirPods?

Несмотря на то что ещё несколько лет назад TWS-наушников не существовало как класса, сегодня ими пользуются практически все. Я тоже пытался, но мне как-то не зашло. Скорее всего, сказалась нестандартная форма ушного канала, из которого затычки всё время норовили вывалиться, а вкладыши пропускали слишком много внешних шумов, так что по-настоящему наслаждаться музыкой я не мог даже в относительной тишине. Поэтому единственным типом наушников, которые мне могли подойти, были накладные, и я-таки нашёл отличный вариант, удовлетворяющий всем моим запросам.

Какие накладные наушники выбрать

Выбрать накладные наушники было делом непростым, но soundcore Life Tune сразу понравились мне сочетанием доступности и широкого спектра возможностей, характерных в основном для более дорогих моделей. При цене втрое меньше, чем у каких-нибудь AirPods, они предлагают гораздо-гораздо больше.

Я понимаю, что не очень уместно сравнивать накладные наушники и затычки, но поскольку в моём случае камнем преткновения был именно форм-фактор и удобство использования, то я позволю себе эту небольшую вольность.

Начнём с одёжки: soundcore Life Tune поставляются в транспортировочном боксе на молнии. Зарядить наушники с его помощью, конечно, не получится, но брать их с собой в нём будет очень удобно. Туда же поместятся AUX- и зарядный кабели, которые идут в комплекте.

Первый можно использовать для подключения к источнику звука по проводу, и тогда Life Tune обеспечат вас поддержкой Lossless-звучания, чего нет даже у AirPods Max. А второй позволит не остаться с разряженными «ушами» в самый неподходящий момент. Впрочем, к аспекту зарядки мы ещё вернёмся, и, обещаю, вы по-настоящему удивитесь.

Накладные наушники с мощным аккумулятором

Основной материал, из которого выполнены наушники, — пластик. Металлический — только каркас оголовья, а чашки сделали из качественного кожзама, заполнив их мягкой пенкой, принимающей форму ваших ушей. Такое сочетание делает soundcore Life Tune одновременно и лёгкими, и достаточно удобными, чтобы слушать музыку на протяжении нескольких часов.

Я ехал в них на поезде Москва — Саранск продолжительностью 7,5 часов, лишь прерываясь на небольшие паузы. За это время у меня ни разу не возникло ощущения дискомфорта, а сами наушники из состояния Medium не разрядились даже до значения Low, так что считаю это победой.

Вообще, по части автономности у soundcore Life Tune всё в полном порядке. Наушники живут от одной зарядки до 60 часов с выключенным шумоподавлением и 40 часов — со включенным. И то, и другое — внушительный показатель, который не в силах преодолеть ни одни TWS-наушники.

Да что уж там, даже AirPods Max, которые относятся к тому же сегменту, что и Life Tune, живут в районе 20 часов. И это притом, что наушники Apple не поддерживают супер-быструю зарядку, в отличие от решения soundcore.

Для полной зарядки soundcore Life Tune требуется около 2 часов. За это время ресурс их АКБ восполняется на 100%, и они могут выдать от 40 до 60 часов проигрывания музыки в зависимости от режима использования. Тут всё более-менее стандартно. Но, если у вас нет времени, всего 5 минут, проведённые у розетки, дадут наушникам целых 4 часа работы.

Представляете? Фактически этого времени хватит на целый день, ведь редко кто слушает музыку непрерывно. А, чтобы съездить на работу, а потом обратно, 4 часов будет более чем достаточно.

Как улучшить звук в наушниках soundcore

Но главное в наушниках — это их звук. Только подключив Life Tune к своему Huawei Nova 11 Pro, я особенно не впечатлился. Видимо, обычный звук оправдывался невысокой ценой. Но я знал, что наушники soundcore позволяют настроить эквалайзер.

Достаточно лишь скачать штатное приложение. Правда, на Huawei, если скачать его из Google Play через Gspace, оно не заработает. Поэтому загружайте версию с APKPure — вот она работает исправно и позволяет не только зарегистрироваться, но и настроить всё, как нужно.

Я, откровенно говоря, не меломан, и настраивал эквалайзер просто на слух: дёргал один ползунок и слушал, как меняется звук. Потом тянул другой и слушал снова. И так, пока звучание не стало мне нравиться. Я сделал так, чтобы басы звучали довольно густо, а средние частоты — чуть ближе к высоким.

Беспроводные наушники с хорошим звуком

Мне такое сочетание показалось оптимальным, но у каждого свой вкус, имейте это в в виду, если вам не понравятся мои настройки. Тем более при желании можно сделать сразу несколько пресетов, а потом переключаться между ними под конкретную композицию, если этого требует ваш привередливый слух.

Мне доводилось много раз слышать от обладателей по-настоящему хороших наушников, как сильно они меняют представление о звуке. Так вот я, как правило, довольно осторожно относился к таким заявлениям, считая, что это либо реклама, либо попытка человека оправдать понесённые затраты. Однако с Life Tune я понял, о чём говорили все эти люди.

С наушниками soundcore мне действительно удалось по-новому услышать уже знакомые мне треки. Я слышал инструменты, которые не слышал прежде, и фоновые звуки, о существовании которых даже не подозревал. В общем, сказать, что мне понравилось, значит не сказать ничего.

Накладные наушники с шумоподавлением

Активное шумоподавление — очень важная история для любых наушников. Несмотря на то что сегодня эту технологию предлагают решения почти всех производителей, включая даже самые недорогие, качество подавления шумов сильно отличается от модели к модели. У soundcore Life Tune с этим всё очень здорово.

Наушники оснащены парой встроенных микрофонов, которые распознают окружающие вас звуки и блокируют их. Вы действительно перестаёте слышать внешние шумы, даже если в наушниках ничего не играет. Я тестировал soundcore Life Tune дома, на улице и в транспорте. Но показательным для меня стал один простой эксперимент.

Я стоял на кухне и варил кофе, а поскольку моя кофемашина во время работы выдает не очень приятный и довольно громкий шум, я решил включить ANC и понял, что не слышу вообще ничего: ни звука перемалывания кофе, ни загрузки кофейной таблетки в заварочный блок, ни тем более журчания напитка, льющегося из сопла машины в чашку.

Причём включается режим шумоподавления очень удобно. Достаточно просто приложить палец к тыльной стороне правой чашки и подержать его так в течение полутора секунд. Сенсорная панель распознает прикосновение и активирует шумодав.

Стоит ли покупать наушники soundcore

Кстати, немногие знают, что у активного шумоподавления есть и обратная функция, которая называется Trasparency Mode, или «Прозрачность». Наушники активируют те же самые микрофоны, но уже не подавляют шумы, а, наоборот, пишут их в реальном времени транслируют вам в ухо. Таким образом вы можете слушать всё, что происходит снаружи, даже не отключая воспроизведения музыки.

Вообще, управление наушниками реализовано очень удобно. Я не очень люблю сенсорное управление, и здесь тут всё как надо: физические кнопки увеличения и уменьшения громкости, кнопка постановки воспроизведения на паузу, клавиша включения-выключения и кнопка активации шумоподавления. Она тут нужна для того, чтобы включить его или отключить. А сенсорная панель используется просто для переключения.

Купить soundcore Life Tune

Если говорить начистоту, наушники мне понравились. В первую очередь сочетанием адекватной цены и хорошего звучания, над которым, однако, нужно немного поколдовать. Но, если разобраться, то начинаешь любить soundcore Life Tune и даже немного завидовать самому себе.