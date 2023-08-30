Нашел хорошие накладные Bluetooth-наушники с ANC и супер-быстрой зарядкой. Чем они круче AirPods?

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Иван Кузнецов

Несмотря на то что ещё несколько лет назад TWS-наушников не существовало как класса, сегодня ими пользуются практически все. Я тоже пытался, но мне как-то не зашло. Скорее всего, сказалась нестандартная форма ушного канала, из которого затычки всё время норовили вывалиться, а вкладыши пропускали слишком много внешних шумов, так что по-настоящему наслаждаться музыкой я не мог даже в относительной тишине. Поэтому единственным типом наушников, которые мне могли подойти, были накладные, и я-таки нашёл отличный вариант, удовлетворяющий всем моим запросам.

Нашел хорошие накладные Bluetooth-наушники с ANC и супер-быстрой зарядкой. Чем они круче AirPods? Это одни из лучших наушников за свои деньги. Фото.

Это одни из лучших наушников за свои деньги

Какие накладные наушники выбрать

Выбрать накладные наушники было делом непростым, но soundcore Life Tune сразу понравились мне сочетанием доступности и широкого спектра возможностей, характерных в основном для более дорогих моделей. При цене втрое меньше, чем у каких-нибудь AirPods, они предлагают гораздо-гораздо больше.

Какие накладные наушники выбрать. В комплекте с наушниками идёт очень удобный футляр, а также два кабеля: AUX и зарядный USB-C. Фото.

В комплекте с наушниками идёт очень удобный футляр, а также два кабеля: AUX и зарядный USB-C

Я понимаю, что не очень уместно сравнивать накладные наушники и затычки, но поскольку в моём случае камнем преткновения был именно форм-фактор и удобство использования, то я позволю себе эту небольшую вольность.

Начнём с одёжки: soundcore Life Tune поставляются в транспортировочном боксе на молнии. Зарядить наушники с его помощью, конечно, не получится, но брать их с собой в нём будет очень удобно. Туда же поместятся AUX- и зарядный кабели, которые идут в комплекте.

Первый можно использовать для подключения к источнику звука по проводу, и тогда Life Tune обеспечат вас поддержкой Lossless-звучания, чего нет даже у AirPods Max. А второй позволит не остаться с разряженными «ушами» в самый неподходящий момент. Впрочем, к аспекту зарядки мы ещё вернёмся, и, обещаю, вы по-настоящему удивитесь.

Накладные наушники с мощным аккумулятором

Основной материал, из которого выполнены наушники, — пластик. Металлический — только каркас оголовья, а чашки сделали из качественного кожзама, заполнив их мягкой пенкой, принимающей форму ваших ушей. Такое сочетание делает soundcore Life Tune одновременно и лёгкими, и достаточно удобными, чтобы слушать музыку на протяжении нескольких часов.

Накладные наушники с мощным аккумулятором. Наушники сделаны из очень качественного пластика, а накладки из кожзама не заставляют уши потеть. Фото.

Наушники сделаны из очень качественного пластика, а накладки из кожзама не заставляют уши потеть

Я ехал в них на поезде Москва — Саранск продолжительностью 7,5 часов, лишь прерываясь на небольшие паузы. За это время у меня ни разу не возникло ощущения дискомфорта, а сами наушники из состояния Medium не разрядились даже до значения Low, так что считаю это победой.

Вообще, по части автономности у soundcore Life Tune всё в полном порядке. Наушники живут от одной зарядки до 60 часов с выключенным шумоподавлением и 40 часов — со включенным. И то, и другое — внушительный показатель, который не в силах преодолеть ни одни TWS-наушники.

Да что уж там, даже AirPods Max, которые относятся к тому же сегменту, что и Life Tune, живут в районе 20 часов. И это притом, что наушники Apple не поддерживают супер-быструю зарядку, в отличие от решения soundcore.

Для полной зарядки soundcore Life Tune требуется около 2 часов. За это время ресурс их АКБ восполняется на 100%, и они могут выдать от 40 до 60 часов проигрывания музыки в зависимости от режима использования. Тут всё более-менее стандартно. Но, если у вас нет времени, всего 5 минут, проведённые у розетки, дадут наушникам целых 4 часа работы.

Представляете? Фактически этого времени хватит на целый день, ведь редко кто слушает музыку непрерывно. А, чтобы съездить на работу, а потом обратно, 4 часов будет более чем достаточно.

Как улучшить звук в наушниках soundcore

Но главное в наушниках — это их звук. Только подключив Life Tune к своему Huawei Nova 11 Pro, я особенно не впечатлился. Видимо, обычный звук оправдывался невысокой ценой. Но я знал, что наушники soundcore позволяют настроить эквалайзер.

Как улучшить звук в наушниках soundcore. Приложение soundcore работает даже на смартфонах Huawei. Просто устанавливать его нужно по-особенному. Фото.

Приложение soundcore работает даже на смартфонах Huawei. Просто устанавливать его нужно по-особенному

Достаточно лишь скачать штатное приложение. Правда, на Huawei, если скачать его из Google Play через Gspace, оно не заработает. Поэтому загружайте версию с APKPure — вот она работает исправно и позволяет не только зарегистрироваться, но и настроить всё, как нужно.

Как улучшить звук в наушниках soundcore. Не знаю, насколько правильно я настроил эквалайзер, но звук мне понравился. Фото.

Не знаю, насколько правильно я настроил эквалайзер, но звук мне понравился

Я, откровенно говоря, не меломан, и настраивал эквалайзер просто на слух: дёргал один ползунок и слушал, как меняется звук. Потом тянул другой и слушал снова. И так, пока звучание не стало мне нравиться. Я сделал так, чтобы басы звучали довольно густо, а средние частоты — чуть ближе к высоким.

Беспроводные наушники с хорошим звуком

Мне такое сочетание показалось оптимальным, но у каждого свой вкус, имейте это в в виду, если вам не понравятся мои настройки. Тем более при желании можно сделать сразу несколько пресетов, а потом переключаться между ними под конкретную композицию, если этого требует ваш привередливый слух.

Мне доводилось много раз слышать от обладателей по-настоящему хороших наушников, как сильно они меняют представление о звуке. Так вот я, как правило, довольно осторожно относился к таким заявлениям, считая, что это либо реклама, либо попытка человека оправдать понесённые затраты. Однако с Life Tune я понял, о чём говорили все эти люди.

С наушниками soundcore мне действительно удалось по-новому услышать уже знакомые мне треки. Я слышал инструменты, которые не слышал прежде, и фоновые звуки, о существовании которых даже не подозревал. В общем, сказать, что мне понравилось, значит не сказать ничего.

Накладные наушники с шумоподавлением

Накладные наушники с шумоподавлением. Переключаться между ANC и Прозрачностью можно нажатием на сенсорную панель на правом наушнике. Фото.

Переключаться между ANC и Прозрачностью можно нажатием на сенсорную панель на правом наушнике

Активное шумоподавление — очень важная история для любых наушников. Несмотря на то что сегодня эту технологию предлагают решения почти всех производителей, включая даже самые недорогие, качество подавления шумов сильно отличается от модели к модели. У soundcore Life Tune с этим всё очень здорово.

Наушники оснащены парой встроенных микрофонов, которые распознают окружающие вас звуки и блокируют их. Вы действительно перестаёте слышать внешние шумы, даже если в наушниках ничего не играет. Я тестировал soundcore Life Tune дома, на улице и в транспорте. Но показательным для меня стал один простой эксперимент.

Я стоял на кухне и варил кофе, а поскольку моя кофемашина во время работы выдает не очень приятный и довольно громкий шум, я решил включить ANC и понял, что не слышу вообще ничего: ни звука перемалывания кофе, ни загрузки кофейной таблетки в заварочный блок, ни тем более журчания напитка, льющегося из сопла машины в чашку.

Причём включается режим шумоподавления очень удобно. Достаточно просто приложить палец к тыльной стороне правой чашки и подержать его так в течение полутора секунд. Сенсорная панель распознает прикосновение и активирует шумодав.

Стоит ли покупать наушники soundcore

Стоит ли покупать наушники soundcore. Все остальные клавиши управления воспроизведением — физические. Фото.

Все остальные клавиши управления воспроизведением — физические

Кстати, немногие знают, что у активного шумоподавления есть и обратная функция, которая называется Trasparency Mode, или «Прозрачность». Наушники активируют те же самые микрофоны, но уже не подавляют шумы, а, наоборот, пишут их в реальном времени транслируют вам в ухо. Таким образом вы можете слушать всё, что происходит снаружи, даже не отключая воспроизведения музыки.

Вообще, управление наушниками реализовано очень удобно. Я не очень люблю сенсорное управление, и здесь тут всё как надо: физические кнопки увеличения и уменьшения громкости, кнопка постановки воспроизведения на паузу, клавиша включения-выключения и кнопка активации шумоподавления. Она тут нужна для того, чтобы включить его или отключить. А сенсорная панель используется просто для переключения.

Купить soundcore Life Tune

Если говорить начистоту, наушники мне понравились. В первую очередь сочетанием адекватной цены и хорошего звучания, над которым, однако, нужно немного поколдовать. Но, если разобраться, то начинаешь любить soundcore Life Tune и даже немного завидовать самому себе.

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