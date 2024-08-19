Шикарные смарт-часы сливают на AliExpress! Они как Apple Watch, а стоят как Mi Band

АлиЭкспресс регулярно радует нас новыми гаджетами, вот только большая часть из них остается без внимания из-за того, что бренд малоизвестен. Но есть и исключения от известных производителей, которые точно ни в коем случае пропускать нельзя. Так, Blackview выпускает новые смарт-часы с функцией вызовов: за счет этих и других характеристик, а также низкой цены эта модель определенно станет хитом продаж. Ну, а счастливые обладатели навсегда забудут о других более дорогих умных часах, включая Apple Watch. Объясняем, почему у Blackview R60 нет конкурентов и где их купить.

Красивые смарт-часы для мужчин и женщин

Blackview R60 — классные смарт-часы для мужчин и женщин. Тем более, что производитель предлагает устройство сразу в трех цветах — черном, бордовом и розовом. Они выполнены в прямоугольном форм-факторе, который уже не первый год считается наиболее практичным. В основе лежит огромный 1,96-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением и яркостью в 800 нит. Пользоваться таким — одно удовольствие, особенно, в солнечную погоду или при ярком свете.

На дисплей выводится вся информация, начиная с уведомлений и данных тренировок до входящих звонков. И да, смарт-часы Blackview R60 позволяют выполнять вызовы напрямую, не доставая телефон! Премиальности устройству добавляет огромная коллекция из сотни циферблатов, каждый из которых по-своему хорош, а также качественный корпус из алюминия, применяемый в аэрокосмической отрасли. И это только внешний вид!

Смарт-часы с большим экраном

Хорошие смарт-часы для тренировок

Умные часы — неотъемлемый аксессуар для занятий спортом. Так что, если только планируете приобщиться к тренировкам, то обратите внимание на Blackview R60. Они защищены от воды по стандарту IP68 и выдерживают погружение глубиной до 10 метров, что актуально для плавания. Кроме того, как у премиум-вариантов здесь есть функция очистки разъёмов от воды в одно нажатие.

Кроме того, умные часы поддерживают свыше 120 тренировочных режимов, благодаря чему вы сможете увидеть максимально точное количество сожженных калорий и другие показатели. Важно и то, что Blackview R60 позволяют отслеживать самочувствие 24/7: это активность в течение дня, мониторинг пульса и кислорода в крови.

Важно и то, что в смарт-часах Blackview предусмотрен женский календарь с напоминаниями, а также имеется высокоточное отслеживание сна. Вы получаете подробный график, в котором с точностью до минуты отображены фазы сна! При этом информацию можно просмотреть прямо на экране смарт-часов, не доставая смартфон.

Часы с мониторингом сна

Умные часы с мощным аккумулятором

Немаловажно и то, чтобы смарт-часы долго держали заряд. У Blackview R60, как и других гаджетов бренда, с этим нет никаких проблем — они обладают повышенной автономностью. В новую модель встроена самая большая батарея в своем классе — на 800 мА*ч. Благодаря этому умные часы Blackview смогут проработать 10 дней без подзарядки при активном использовании.

А если будете пользоваться ими крайне редко, отключите ряд функций или включите режим энергосбережения, то можете забыть о зарядке на 25 дней! Такой автономностью может похвастаться только фитнес-браслет, но уж точно не премиальные смарт-часы от других производителей!

Blackview R60 с мощной батареей

Какие смарт-часы купить в 2024

Гаджеты от Blackview отличаются защитными свойствами, а новые часы R60 — не исключение. Экран покрыт прочным 2,5D стеклом, устойчивым к царапинам в несколько раз больше по сравнению с аналогами. Вдобавок еще одна полезная фишка Blackview R60 — это голосовой ассистент, вызвать которого можно фразой или нажатием, заодно запустив нужную функцию. Полезных функций здесь — хоть отбавляй, практически на все случаи жизни! Можно смело утверждать, что новые смарт-часы Blackview заменят вам смартфон, а обойдутся заметно дешевле!

Наверняка вы в курсе, что на распродаже АлиЭкспресс сливают за копейки не только уже известные, но и новые гаджеты. Так вот, Blackview R60, сейчас на них действует бешеная скидка! Но она не будет длиться вечно, поэтому рекомендуем купить смарт-часы с мощным аккумулятором как можно скорее!

Blackview R60 дешево

А еще не забудьте заглянуть в официальный магазин Blackview на AliExpress — там сейчас очень аппетитная цена на многие гаджеты. Например, на шикарный противоударный смартфон Blackview BL9000 Pro, которому не страшен даже апокалипсис! Можно заранее купить его к Новому году или просто приобрести подарки для самых близких, включая себя!

Кстати, в первые 2 часа распродажи на многие товары будет действовать самая низкая цена, поэтому времени на раздумья очень мало! Забирайте прямо сейчас, чтобы потом не кусать локти!