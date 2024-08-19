Шикарные смарт-часы сливают на AliExpress! Они как Apple Watch, а стоят как Mi Band

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Иван Герасимов

АлиЭкспресс регулярно радует нас новыми гаджетами, вот только большая часть из них остается без внимания из-за того, что бренд малоизвестен. Но есть и исключения от известных производителей, которые точно ни в коем случае пропускать нельзя. Так, Blackview выпускает новые смарт-часы с функцией вызовов: за счет этих и других характеристик, а также низкой цены эта модель определенно станет хитом продаж. Ну, а счастливые обладатели навсегда забудут о других более дорогих умных часах, включая Apple Watch. Объясняем, почему у Blackview R60 нет конкурентов и где их купить.

Шикарные смарт-часы сливают на AliExpress! Они как Apple Watch, а стоят как Mi Band. Рассказываем, почему стоит купить новые смарт-часы Blackview R60. Фото.

Рассказываем, почему стоит купить новые смарт-часы Blackview R60

Красивые смарт-часы для мужчин и женщин

Blackview R60 — классные смарт-часы для мужчин и женщин. Тем более, что производитель предлагает устройство сразу в трех цветах — черном, бордовом и розовом. Они выполнены в прямоугольном форм-факторе, который уже не первый год считается наиболее практичным. В основе лежит огромный 1,96-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением и яркостью в 800 нит. Пользоваться таким — одно удовольствие, особенно, в солнечную погоду или при ярком свете.

Красивые смарт-часы для мужчин и женщин. Корпус Blackview R60 сделан из прочного алюминия. Фото.

Корпус Blackview R60 сделан из прочного алюминия

На дисплей выводится вся информация, начиная с уведомлений и данных тренировок до входящих звонков. И да, смарт-часы Blackview R60 позволяют выполнять вызовы напрямую, не доставая телефон! Премиальности устройству добавляет огромная коллекция из сотни циферблатов, каждый из которых по-своему хорош, а также качественный корпус из алюминия, применяемый в аэрокосмической отрасли. И это только внешний вид!

Смарт-часы с большим экраном

Хорошие смарт-часы для тренировок

Умные часы — неотъемлемый аксессуар для занятий спортом. Так что, если только планируете приобщиться к тренировкам, то обратите внимание на Blackview R60. Они защищены от воды по стандарту IP68 и выдерживают погружение глубиной до 10 метров, что актуально для плавания. Кроме того, как у премиум-вариантов здесь есть функция очистки разъёмов от воды в одно нажатие.

Хорошие смарт-часы для тренировок. Blackview R60 поддерживают массу тренировочных режимов. Фото.

Blackview R60 поддерживают массу тренировочных режимов

Кроме того, умные часы поддерживают свыше 120 тренировочных режимов, благодаря чему вы сможете увидеть максимально точное количество сожженных калорий и другие показатели. Важно и то, что Blackview R60 позволяют отслеживать самочувствие 24/7: это активность в течение дня, мониторинг пульса и кислорода в крови.

Важно и то, что в смарт-часах Blackview предусмотрен женский календарь с напоминаниями, а также имеется высокоточное отслеживание сна. Вы получаете подробный график, в котором с точностью до минуты отображены фазы сна! При этом информацию можно просмотреть прямо на экране смарт-часов, не доставая смартфон.

Часы с мониторингом сна

Умные часы с мощным аккумулятором

Немаловажно и то, чтобы смарт-часы долго держали заряд. У Blackview R60, как и других гаджетов бренда, с этим нет никаких проблем — они обладают повышенной автономностью. В новую модель встроена самая большая батарея в своем классе — на 800 мА*ч. Благодаря этому умные часы Blackview смогут проработать 10 дней без подзарядки при активном использовании.

Умные часы с мощным аккумулятором. Защита от воды и сумасшедшая автономность — Blackview R60 придутся по вкусу тем, кто не любит заряжать гаджеты! Фото.

Защита от воды и сумасшедшая автономность — Blackview R60 придутся по вкусу тем, кто не любит заряжать гаджеты!

А если будете пользоваться ими крайне редко, отключите ряд функций или включите режим энергосбережения, то можете забыть о зарядке на 25 дней! Такой автономностью может похвастаться только фитнес-браслет, но уж точно не премиальные смарт-часы от других производителей!

Blackview R60 с мощной батареей

Какие смарт-часы купить в 2024

Гаджеты от Blackview отличаются защитными свойствами, а новые часы R60 — не исключение. Экран покрыт прочным 2,5D стеклом, устойчивым к царапинам в несколько раз больше по сравнению с аналогами. Вдобавок еще одна полезная фишка Blackview R60 — это голосовой ассистент, вызвать которого можно фразой или нажатием, заодно запустив нужную функцию. Полезных функций здесь — хоть отбавляй, практически на все случаи жизни! Можно смело утверждать, что новые смарт-часы Blackview заменят вам смартфон, а обойдутся заметно дешевле!

Какие смарт-часы купить в 2024. Blackview R60 отдают с хорошей скидкой — самое время порадовать себя и любимую! Фото.

Blackview R60 отдают с хорошей скидкой — самое время порадовать себя и любимую!

Наверняка вы в курсе, что на распродаже АлиЭкспресс сливают за копейки не только уже известные, но и новые гаджеты. Так вот, Blackview R60, сейчас на них действует бешеная скидка! Но она не будет длиться вечно, поэтому рекомендуем купить смарт-часы с мощным аккумулятором как можно скорее!

Blackview R60 дешево

А еще не забудьте заглянуть в официальный магазин Blackview на AliExpress — там сейчас очень аппетитная цена на многие гаджеты. Например, на шикарный противоударный смартфон Blackview BL9000 Pro, которому не страшен даже апокалипсис! Можно заранее купить его к Новому году или просто приобрести подарки для самых близких, включая себя!

Кстати, в первые 2 часа распродажи на многие товары будет действовать самая низкая цена, поэтому времени на раздумья очень мало! Забирайте прямо сейчас, чтобы потом не кусать локти!

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