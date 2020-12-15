Какая технология станет ключевой в смартфонах 2021 года

В развитии любых технологий есть моменты, когда что-то замедляется. Так получилось и в случае со смартфонами. Вспомните, как несколько лет назад нам со сцены каждый год отчитывались о двукратном росте производительности. Теперь 20-30% уже является хорошим результатом. И так со всем, за исключением, пожалуй, складных и скручивающихся экранов. Впрочем, пока рано об этом говорить, так как технологию сложно назвать массовой и удавшейся. Очередным трендом развития в новом году могут стать электрохромные технологии. С ними мы в первый раз познакомились уже почти год назад, но с большой долей вероятности именно сейчас можно сказать, что время пришло.

Какими смартфоны будут выпускать в 2021 году

В январе этого года на выставке CES 2020 OnePlus анонсировала смартфон Concept One, который оснащен задней стеклянной панелью с электрохромной технологией. Так можно скрывать камеры на корпусе смартфона и сделать так, чтобы он менял цвет, почти не тратя на это драгоценную энергию аккумулятора. Сейчас именно OnePlus и OPPO больше всего работают над этой технологией, хотя остальные производители тоже не забывают об этом и держат в уме то, что на этом можно заработать. А значит, надо не упустить момент.

Есть признаки того, что в следующем году эта технология может стать новым трендом в сфере мобильных телефонов. Согласно известному источнику Digital Chat Station, электрохромная технология, впервые представленная в Concept One, будет использоваться на многих телефонах в следующем году. Источник сообщает, что производители мобильных телефонов, такие, как Vivo, Xiaomi, Meizu и Nubia работают над смартфонами, которые будут использовать электрохромную технологию. Сообщается, что тестирование этой технологии уже началось.

Что такое электрохромное стекло

В электрохромной технологии используется невидимый сплав, называемый оксидом вольфрама. Когда оксид вольфрама наносится на стекло, поверхность может проводить электричество, а прошедший заряд может изменять состав молекул этого стекла, тем самым создавая множество самых разных цветов.

Эта технология позволяет пользователям настраивать цвет задней крышки их телефонов. Первое, что приходит в голову, это внешний вид и то, что так можно просто разнообразить свое устройство. Можно просто выбирать цвет, получать его с обновлениями или даже покупать со смартфона. Звучит интересно, но есть у такой технологии и еще одно интересное применение.

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Цвет задней панели с электрохромным покрытием позволит менять цвет задней стенки в зависимости от того, что происходит со смартфоном. Так он сможет сигнализировать, что кто-то звонит, садится аккумулятор или есть непрочитанные сообщение. Это уже интереснее и отлично заменит надоевшие и несовременные светодиодные точки на передних панелях смартфонов.

Технически пока принцип электрохромных панелей сложен, он оказывает минимальное влияние на заряд батареи телефона. У OnePlus Concept One электрохромная задняя панель контролируется и потребляет всего 2-3 мАч за один час. Это та величина, которой можно пренебречь, даже если смартфон просто лежит в режиме ожидания.

Конечно, применение таких элементов может увеличить стоимость смартфонов и их ремонта, но при нынешних ценах лишние 50 долларов к цене флагмана мало что изменят, и многие пользователи будут готовы заплатить за что-то интересное. Только надо понимать, что придется отказаться от пластиковых корпусов, за которые так ”топит” в последнее время Samsung. Судя по вашим комментариям к статье о Galaxy S21, вам решение Samsung пришлось по душе, но пластик не совместим с электрохромным покрытием.

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Где используются электрохромные стекла

Стоит отметить, что какой-то фантастики и излишней футуристичности в технологии нет. Она уже нашла свое применение в авиации, офисных зданиях и даже в автомобилях. Теперь, похоже, пришло время смартфонов.

Мне было бы интересно на это посмотреть, как на что-то новое и действительно технологичное. Возможно, это только мишура и обертка, но она точно не будет лишней. Тем более, если она уже применяется и наработок в этой сфере хватает. Нужно только, чтобы кто-то решился и применил это не в одной модели, а в целой линейке. Желательно, чтобы это был кто-то из большой тройки производителей.

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Только так можно хоть как-то разорвать порочный круг застоя современных мобильных технологий. Еще раз: складные смартфоны стоят дорого и пока больше похожи на концепт, не пригодный для ежедневного использования. Ну, а изменение цвета смартфона это действительно круто.