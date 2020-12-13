OnePlus 9 показали на живых фото. Я разочарован

Обычно, чем ближе презентация нового смартфона, тем больше утечек и ”секретной” информации о нем появляется в Сети. Исключения бывают крайне редко, так как утечки часто являются не случайными и призваны подогреть интерес публики перед выходом новинки. Не стал исключением и OnePlus 9, который постепенно начинает набирать ход. Сейчас у нас появились новые фотографии, на которых показано, как будет выглядеть смартфон. А заодно мы узнали, что будет у него внутри. Многое из сказанного не будет новостью, но внешний вид новинки действительно вызывает интерес, который потом сменяется противоречивыми чувствами. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Фотографии OnePlus 9

Ждать OnePlus 9 нам действительно придется еще несколько месяцев, но он постепенно перестал быть для нас новинкой благодаря (или ”из-за”) многочисленным утечкам. Когда нам показывали корпус устройства несколько недель назад, подлинность фотографий вызывала больше сомнений, чем сейчас. До релиза все ближе и фотографии все более реальные.

Теперь анонимный источник поделился серией изображений фактического опытного образца OnePlus 9 с PhoneArena вместе с некоторыми характеристиками телефона. Опять же можно относиться к этому скептически, но определенная логика есть, и утечка очень похожа на правду. Разочаровывающую, но правду.

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Еще больше о правдивости говорит то, что информация была проверена известным специалистом по OnePlus Максом Ямбором. Это только добавило веса ее достоверности.

Камера OnePlus 9

Смартфон представлен в серо-серебристом цвете с тремя сенсорами камеры сзади и два из них значительно больше третьего. К сожалению, изданию не удалось получить спецификации камер. Предыдущие утечки предполагают, что мы могли бы увидеть основную камеру и дополнительную камеру на 48 МП, третью — монохромную или макросенсор. Вероятность появления макросенсора существенно выше, учитывая любовь компании к таким решениям.

На задней стенке устройства красуется немного непонятный логотип и сразу бросается в глаза то, что он имеет мало отношения в фирменному знаку OnePlus. PhoneArena утверждает, что это специальный логотип OnePlus для прототипов устройств. Поэтому не пугайтесь. Когда смартфон выйдет классическая единичка, которая немного изменилась весной 2020 года, останется на своем месте.

Такие тайные знаки часто используются компаниями для того, чтобы даже если прототип утечет на сторону или засветится в общественном месте, никто не догадался, что это за бренд. Хотя на мой взгляд, намек более чем прозрачный.

OnePlus 9 выйдет раньше чем мы думали. Каким он будет

Спереди камера предполагаемого OnePlus 9 разместилась в отверстии в верхнем левом углу экрана. В утечке упоминается, что размер дисплея составляет 6,55 дюйма. Это подтверждали и предыдущие слухи. Да и в целом, было очень маловероятно, что компания может сделать иначе.

Характеристики OnePlus 9

PhoneArena сообщает, что экран OnePlus 9 будет иметь частоту обновления 120 Гц, поддержку HDR, разрешение Full HD+ и соотношение сторон экрана 20:9.

Что касается производительности, то OnePlus 9, как и ожидалось, получит новый чипсет Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. Работать он будет под управлением Android 11 в сопровождении оболочки Oxygen OS.

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Пока это все, что можно сказать о новом смартфоне, но лично мне хватило и такой информации, чтобы говорить о том, что новинка меня уже немного разочаровала.

Относительным плюсом можно считать то, что нам дали две основные камеры с большим разрешением. Остается надеяться, что вторая будет сверхширокой, а не телевиком. Оба варианта хороши, но если выбирать, я лучше остановлюсь на первом.

Почему меня уже разочаровал OnePlus 9

Что касается дизайна в целом, то OnePlus, похоже, не готовит нам ничего необычного. Все будет не просто традиционно, а в очередной раз повторит то, что мы видели в других смартфонах. Я имею в виду большие ”ноздри” камер. Мне такой дизайн нравится и я громче остальных утверждал, что iPhone 11 в прошлом году предложил интересное решение, но зачем надо продолжать выжимать эту тему.

Это уже повторили некоторые производители и хотелось бы рассчитывать на то, что OnePlus предложит что-то новое, а не скопирует то, что полтора года назад было у Apple и примерно полгода назад (на момент выхода OnePlus 9) было у Samsung.

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Все это немного разочаровывает и лишний раз говорит о том, в каком кризисе находятся производители смартфонов. Они даже не пытаются предложить что-то новое. На фоне этого настоящими подарками является скругления камеры у Samsung Galaxy S21 и квадратные грани, как в прошлом, у iPhone 12. Хоть как-то выделились, даже если не лучшим образом.