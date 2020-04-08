Почему телефоны с каждым годом становятся все больше?

Современные смартфоны становятся все лучше и лучше — это заменители многого. Кроме особенностей дизайна, которые являются чем-то индивидуальным, факт улучшения современных устройств признают все. Помимо того, что они становятся все мощнее, они становятся все больше и тяжелее. В какие-то моменты это даже начинает напрягать. Лично я с ностальгией вспоминаю времена, когда смартфоны были легче. При этом я рад, что они стали более производительными. Мне бы хотелось совместить приятную тяжесть и высокую производительность. Возможно, кто-то сделает что-то подобное, но пока вектор развития говорит сам за себя. До какого момента это будет продолжаться?

Самый большой современный смартфон

Средний размер смартфонов неуклонно растет уже более десяти лет. Особенно это заметно на фоне того, что размер руки современного человека за это время не изменился. Кроме тех, кто был ребенком и вырос. Кстати, расти вместе со смартфонами — это очень удобно.

Смартфоны становятся все больше и производители перестали выпускать модели меньшего размера. Если вам нужен телефон на Android, которым легко управлять одной рукой и который удобно помещается в кармане узких джинсов, то у вас не будет большого выбора. В памяти всплывают несколько моделей. Например, Sony Xperia XZ Compact. Она была очень аккуратной, но ”не зашла” пользователям. Куда больше популярности получил iPhone SE, но он был больше по размеру. Все равно, как показывает статистика, запросы по ”iPhone SE 2” бьют все рекорды.

Сейчас смартфоны имеют ту диагональ экрана, которая раньше была доступна только планшетам. Например, диагональ экрана Samsung Galaxy S20 Ultra составляет 6,9 дюйма.

Да, можно сказать, что им можно пользоваться одной рукой, хотя в этом и надо потренироваться, но он все равно очень тяжелый. Его вес составляет целых 222 грамма. Звучит просто как цифра, но если его положить в карман свободных шорт, то есть риск остаться без них. Особенно, если немного пройтись бодрым шагом.

Утяжеление неизбежно из-за большого количества стекла и металла, примененных в конструкции. А еще из-за большой батареи, которая нужна для того, чтобы прокормить прожорливый экран и мощный процессор этого смартфона.

Почему увеличивается размер смартфонов

Говорить о том, что только Samsung Galaxy S20 Ultra такой большой, не приходится. Даже Apple, которая всегда придерживалась более компактных размеров, еще во времена iPhone 6 начала выпускать ”плюсовые версии”, диагональ экрана которых была на 0,8 дюйма больше экрана базовой версии. С выходом iPhone XS Max и iPhone 11 Pro Max тенденция стала устрашающей. Смартфон стал просто огромным. Если пользуешься смартфоном одной рукой и придерживаешь аппарат мизинцем, это можно сразу заметить. Иногда палец может просто начать болеть. А если надеть на него Smart Battery Case, то можно в подворотне отбиваться от хулиганов.

Из-за того, что производителям не хватало смелости (а может и смекалки) сделать смартфоны большими сразу, мы привыкали к увеличению постепенно — по несколько грамм и долей дюйма в год. Если кто-то достает из кармана огромный телефон и прижимает его к голове, мы больше не вспоминаем шутки о том, что ”купил смартфон Samsung, теперь ветер в лицо не дует”. Когда-то Galaxy Note казался нам чем-то несуразным. Теперь мы так же смотрим на гаджеты, которые тогда казались хорошими по размеру.

Так постепенно мы лишились слова «фаблет», как и нескольких других слов из более ранней эпохи, про которые я рассказывал ранее. Фаблет, или плафон, как его еще называли, был средним звеном между телефонами и планшетами. Теперь значения диагоналей встретились и промежуточного звена уже нет.

Для чего нужен большой телефон

Большие экраны хорошо подходят для некоторых задач. Например, для просмотра видео или игр. Кроме этого, большой размер корпуса позволяет разместить внутри больше полезных элементов. Например, батарею. Правда, еще надо разобраться, что первично. Производители делают чуть больше экран и занимают место в увеличившемся корпусе батареей или добавляют пару миллиметров размеру корпуса для батареи и заодно увеличивают экран.

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Вопрос в том, когда пользователи уже скажут ”Хватит!” и перестанут голосовать рублем за большие устройства. Надежды на это были до выхода в прошлом году Sony Xperia 1, который показал, что расти в высоту можно и дальше. До этого мы думали, что смартфоны могут расти только пропорционально, но оказалось, что нет. Sony даже нашли идеальную ширину смартфона, как они думают. Я не раз слышал от представителей компании, что их исследования привели к идеальной ширине корпуса в 72 мм. От этого они и отталкивались, когда делали флагманы последних лет.

Почему перестали делать маленькие телефоны

Так почему же производители перестали делать небольшие устройства, если на них есть спрос? Многие жалуются на большой размер флагманов. Людям нужен флагман, но небольшой. Пусть он хорошо снимает, быстро работает, но будет компактным — такова логика многих, в основном взрослых, людей, которым не нужен телефон для нахождения 24/7 в социальных сетях и играх.

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Ответ может быть только один. Это невыгодно. Можно сказать, что кто-то все равно купит, но производство смартфона стоит больших денег. Надо его разработать, отнять производственные мощности для того, чтобы его собрать, развести по миру хотя бы пару миллионов штук, чтобы они везде были в наличии. А еще надо обеспечить сервисы запасом запчастей.

При этом не стоит забывать, что маленький смартфон никто не купит за большие деньги. Получается, он должен быть по железу как большой, а по цене на 100-150, а лучше 200-250 долларов дешевле. Это только горе-аналитики считают прибыль компании по формуле ”цена в магазине минус стоимость компонентов”, а потом говорят, что компании имеют с каждой трубки по 400-700 долларов. А ведь его надо довезти, заплатить за магазин, за продавца, за рекламу, за разработку наконец. Крупные компании тратят 7-12 миллиардов долларов в год на разработки и эту сумму надо отбивать. В итоге 100 долларов разницы становятся очень существенным.

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Для любителей чего поменьше есть Pixel серии ”а” и iPhone, который спустя почти два года после презентации входит в десятку самых продаваемых смартфонов. Люди любят компактные устройства и готовы их покупать. Просто их не так много. Если выпустить еще пару компактных моделей, у покупателя станет больше выбора. Но количество их не изменится. Apple и Google хватает спроса, чтобы выпускать компактные смартфоны, но если их будет не двое, а четверо, то производство и продажа ”малышей” станут невыгодными. Не зря же Sony отказалась от своей затеи с линейкой Compact, а Samsung так и не показал преемника Galaxy S10e.

В бюджетниках все немного иначе. Там можно найти компактные смартфона. Ну, а те, кто готов платить 1 000+ долларов, осторожно относится к компактам и хочет как в русской присказке — на все деньги хлеба.