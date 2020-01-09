Galaxy Fold стал, пожалуй, самым проблемным смартфоном Samsung со времён Galaxy Note 7. Конечно, складной аппарат не имел склонности к самовозгоранию (хотя кто его знает?), но и без того доставил своему производителю достаточно неприятностей. Сначала криворукие блогеры – кто их только к технике допустил – умудрились содрать защитную плёнку, которую вообще нельзя было снимать. Потом инженеры разломали складной механизм в два раза быстрее, чем следовало. Ну, а напоследок кто-то из руководства компании, очевидно, желая блеснуть интеллектом, заявил, что Samsung продала целый миллион Galaxy Fold, что оказалось неправдой. Но где же правда?

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Несмотря на то что Galaxy Fold присутствует в продаже уже более двух месяцев, Samsung исправно делает вид, что не считает, сколько на самом деле смартфонов было продано за это время. Во всяком случае, генеральный директор мобильного подразделения компании Донг-Чжин Кох заявил, что Samsung удалось продать от 400 до 500 тысяч Galaxy Fold. Казалось бы, ну и что тут такого, может быть, корейцы и правда, не считают? Но поверить в то, что руководство компании не располагает точной информацией и поэтому вешает нам лапшу на уши, называя цифры с погрешностью в 20%, невозможно.

«Я думаю, что мы продали где-то 400-500 тысяч Galaxy Fold за всё время», — признался Донг-Чжин Кох в интервью корейскому агентству Рёнхап.

Почему Samsung молчит

Такое может произойти только в трёх случаях. Первый – Samsung совершенно плевать, как продаётся Galaxy Fold. Но мы наверняка знаем, что это не так. Ведь вряд ли компания будет так относиться к продукту, на создание которого потратила не меньше пяти лет, а потом была вынуждена в срочном порядке переделывать его прямо перед стартом продаж. Второй случай, когда генеральный директор может оставаться в неведении, — это его полная некомпетентность. Но это явно не так. Ведь именно Донг-Чжин Кох исправно управляет компанией уже много лет и под его руководством её выручка растёт год от года.

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Значит, остаётся третий вариант – самый стыдный. Несомненно, Донг-Чжин Кох говорит неправду о том, что не знает, сколько в действительности было продано Galaxy Fold. Он делает это осознанно, потому что Samsung пообещала до конца 2019 года продать полмиллиона складных смартфонов. А раз обещание было дано, значит, о его исполнении нужно отчитаться, что топ-менеджер и делает, правда, в несколько завуалированной форме. Он не признаёт, что Samsung не сдержала своего слова, но как бы оставляет себе место для манёвра, утверждая, что итоговая цифра вполне может соответствовать первоначально запланированной. А может и не соответствовать. Но об этом лучше не думать, решил Кох.

Сколько было продано Galaxy Fold

Даже если Samsung продала 400 тысяч Galaxy Fold, а не 500, как было обещано первоначально, это всё равно отличная цифра. Всё-таки суметь привлечь такую аудиторию к настолько нетривиальному с точки зрения исполнения и цены аппарату – дорогого стоит. Но корейцам это удалось. Именно поэтому выглядит странным, что они стесняются признаться в том, что они не справились с первоначально заданной планкой и не смогли продать столько смартфонов, сколько хотели. Ведь ни Huawei, ни Motorola, скорее всего, такие цифры даже не снились. Но Samsung, как всегда, сама загнала себя в угол, в котором к тому же умудрилась ещё и заблудиться.