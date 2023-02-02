Galaxy S23 против Google Pixel 7 — сравниваем два лучших телефона на Android

Samsung и Google выпускают одни из лучших телефонов на Android каждый год. Этот дуэт не боится расширять границы операционной системы и в значительной степени подталкивают других с каждым годом улучшать телефоны. Google Pixel 7 был запущен за несколько месяцев до Galaxy S23, но пусть это вас не сбивает с толку, ведь оба устройства красиво оформлены и оснащены множеством функций. Выбрать лучший смартфон из двух каждый должен для себя сам. Мы же приведем объективное сравнение и поделимся своим мнением о новинках. Хотя по-настоящему новый телефон только Galaxy S23.

Сколько стоят Galaxy S23 и Pixel 7

И Samsung Galaxy S23, и Google Pixel 7 широко доступны по всему миру, но оба официально не продаются в России. Впрочем, едва ли будет проблемой купить их, ведь они есть во многих магазинах по параллельному импорту. В мире Samsung Galaxy S23 оценивается в 800 долларов (примерно 56 000 рублей по курсу) за модель на 128 ГБ и 850 долларов (примерно 59 600 рублей по курсу) за модель на 256 ГБ. Google Pixel 7 стоит 599 долларов (примерно 42 000 рублей по курсу) за версию на 128 ГБ и 699 долларов (примерно 49 000 рублей по курсу) за версию на 256 ГБ.

Самый красивый телефон

В последние годы Samsung в своей линейке Galaxy предлагала скорее эволюционные, чем революционные улучшения. Galaxy S23 продолжает эту тенденцию. В передней части устройства преобладает дисплей, за исключением очень тонких рамок и селфи-камеры в отверстии. S23 покрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2 и сверхпрочным алюминием, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться о его долговечности. Задняя часть плоская и чистая, за исключением трех выступающих объективов камеры, которые на этот раз не объединены в один модуль. Качелька громкости и кнопка питания находятся на правой стороне устройства.

Samsung выпустила Galaxy S23 и распрощалась с процессорами Exynos. В чём подвох?

Pixel 7 отличается более резким дизайном по сравнению с Galaxy S23. Дисплей покрывает большую часть передней панели, но у Pixel 7 есть небольшой подбородок вдоль нижней панели. Зато камера так же находится в отверстии. Если перевернуть устройство, дизайн станет уникальным. Начиная с Pixel 6, Google внедрила в свои конструкции матовую алюминиевую горизонтальную планку для камеры, и эта планка творит чудеса, обеспечивая устойчивость вашего устройства на плоской поверхности. Покрытый стеклом Gorilla Glass Victus и алюминием Pixel 7 также имеет качельку регулировки громкости и кнопку питания на правой стороне.

Galaxy S23 имеет размеры 146,3 на 70,9 на 7,6 мм и весит 168 г. Pixel 7 немного больше и тяжелее: 155,6 на 73,2 на 8,7 мм и 197 г. Оба устройства имеют рейтинг IP 68. Что касается цвета, то Galaxy S23 выпускается в фантомно-черном, кремовом, зеленом и лавандовом цветах. Pixel 7 доступен в цветах лемонграсса, снега и обсидиана.

Какой дисплей лучше

Что касается дисплеев, то Samsung и Google предлагают очень похожие характеристики. Galaxy S23 может похвастаться 6,1-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FHD+ (2340 x 1080), плотностью пикселей 425 пикселей на дюйм и соотношением сторон 19,5:9. Его дисплей имеет адаптивную частоту обновления 120 Гц и высокую яркость в 1750 нит.

Pixel 7 оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ (2400 x 1080) с плотностью 416 пикселей на дюйм и соотношением сторон 20:9. Но максимальная частота обновления тут всего 90 Гц, а яркость лишь 1400 нит. Впрочем, последнее можно заметить только на ярком солнце при прямом сравнении.

Оба устройства оснащены встроенными в экран датчиками отпечатков пальцев. Samsung использует ультразвуковой, а Google — оптический. Google хоть и оптимизировала свой датчик, но он работает все равно чуть медленнее решения от Samsung.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Какой телефон работает быстрее

Samsung использует новейший и лучший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с некоторыми дополнительными настройками, сделанными Samsung. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти. Интересно, что все телефоны, вне зависимости от рынка, будут работать именно на Snapdragon 8 Gen 2 — Exynos в этом гуду S-серия не получит.

Pixel 7 использует собственный чипсет Google Tensor G2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Он поставляется с объемом памяти 128 ГБ или 256 ГБ. Тут есть свои преимущества. Пусть у данного процессора нет столько грубой силы, зато он отлично оптимизирован под единственный смартфон, для которого выпускается.

Сравнение камер Samsung и Google

Galaxy S23 имеет очень мощную тройную камеру, состоящую из 50 Мп основного объектива с апертурой f/1,8, 12 Мп сверхширокоугольного объектива с апертурой f/2,2 и 10 Мп объектива с апертурой f/2,4. Он может записывать 8K со скоростью 30 кадров в секунду, 4K со скоростью 60 кадров в секунду и 1080p со скоростью 120 кадров в секунду. Спереди вы получаете 12 Мп широкоугольный объектив для селфи с апертурой f/2.2, способный записывать 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Google упаковала в Pixel 7 камеру на 50 Мп основным объективом с апертурой f/1,85 и 12 Мп сверхшириком с апертурой f/2,2. Он может записывать видео 4K и 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Фронтальная камера оснащена 10,8-Мп сенсором с апертурой f/2,2 и способна записывать видео в формате 4K и 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду.

Оба устройства предлагают отличные камеры. Тройная камера Galaxy S23 на бумаге выглядит лучше, чем двойная камера Pixel 7, но в реальных условиях обе они вас полностью устроят. Программная обработка Google всегда выделялась на фоне остальных и могла вытягивать даже из морально устаревшего трехлетнего сенсора фантастические снимки.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Смартфоны на Android 13

Samsung Galaxy S23 получил Android 13 из коробки с встроенным пользовательским интерфейсом Samsung One UI 5.1. Программное обеспечение Samsung в свое время вызывало немало споров, но теперь это один из самых эффективных скинов для Android. Samsung имеет тенденцию включать функции в свой One UI до того, как Android официально примет их. Кроме того, Samsung предлагает лучшее в отрасли четырехлетнее обновление программного обеспечения ОС Android и пять лет исправления критических ошибок.

Pixel 7 работает под управлением Android 13 и отлично оптимизирован для использования чипа Tensor G2 и Android в целом. Google делает большую ставку на ИИ, обработка которого во многом производится внутри телефона и есть буквально во всех уголках операционной системы. Вы могли бы подумать, что Pixel 7 предложит лучшую поддержку программного обеспечения так как его делает Google, которая и создает Android, но вы ошибетесь. К сожалению, Google предлагает только три года обновления ОС и пять лет критических обновлений. Зато Pixel получает новый Android, в первый день и включен в программу бета-тестирования, а владельцам Samsung приходится ждать несколько месяцев.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Какой телефон надо реже заряжать

Ни одно из устройств не впечатляет своим временем автономной работы. Samsung Galaxy S23 имеет аккумулятор емкостью 3900 мАч, которого должно хватить на целый день умеренного использования. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. У Samsung даже есть обратная беспроводная зарядка под названием Wireless PowerShare. Так вы можете заряжать другое устройство от задней панели устройства Galaxy. Правда, потери будут такими, что лучше пользоваться этим только в крайнем случае или только, скажем, для подзарядки наушников, когда они неожиданно сядут.

Pixel 7 имеет более емкую батарею на 4355 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт через порт USB-C или беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. Pixel 7 должен работать дольше и даже в активном режиме выдерживать день. Впрочем, большая автономность никогда не была сильной стороной Samsung. Достаточно вспомнить, как быстро садятся складные модели бренда.

Что купить — Pixel 7 или Galaxy S23

Оба телефона превосходны и являются одними из лучших на Android, которые вы можете получить. Samsung Galaxy S23 — это полный пакет. Он предлагает быстрый процессор Snapdragon 8 Gen 2, красивый дисплей, отличные камеры и годы поддержки. Однако он немного страдает с точки зрения времени автономной работы и стоит дороже оппонента. Если вам нравится играть в новейшие и лучшие игры с самыми высокими настройками, вам следует не поскупиться именно на Galaxy S23.

Чем отличаются Google Play и Samsung Galaxy Storeе и какой из них лучш.

Google Pixel 7 предлагает мощный чип Tensor G2, отличный дисплей, шикарные камеры и приличное время автономной работы. Но он предоставляет немного меньше обновлений программного обеспечения, чем Galaxy S23, и общий дизайн может показаться слегка устаревшим спереди и слишком смелым сзади. Хотя лично мне его неформатность и узнаваемость нравятся. Тем не менее, оба телефона прекрасны и служат разным целям.

Samsung Galaxy S23 предназначен для бескомпромиссных людей, которые хотят получить наилучшее устройство со всеми новейшими функциями, не думая о том, сколько стоит его телефон. При этом он предлагает довольно редкий сейчас компактный формат. Google Pixel 7 стоит дешевле почти на 15 000 рублей по курсу и предназначен практически для всех остальных, и его просто нельзя игнорировать из-за сочетания характеристик/цены/качества. Оба телефона хороши — выбирайте любой. Но теперь вы знаете, на что обратить внимание.