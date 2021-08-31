Samsung Cloud скоро удалит ваши данные. Как их скачать

Samsung Cloud не является самым популярным способом резервного хранения данных. Тем не менее, многие пользователи предпочитают выбрать именно его. Компания уже некоторое время свертывает свой облачный сервис хранения данных и уже лишила службу некоторых функций. Теперь она готовится к новому решительному шагу — в следующем месяце она прекратит поддержку резервной загрузки данных. Samsung уже предупредила пользователей Cloud в электронных письмах, что пользоваться продуктом осталось недолго. Вот, что надо знать об этой ситуации и о том, что как себя в ней вести. В частности, как скачать данные, чтобы они не потерялись.

Синхронихация с Samsung Cloud

Начиная с 30 сентября, ”Синхронизация галереи и хранилища на Диске для Моих файлов больше не будут поддерживаться Samsung Cloud, и ваши данные будут удалены”, — говорится в письме, которое Samsung разослала пользователям из разных стран. В нем так же содержится график прекращения поддержки службы. Он показывает, какие функции уже были отключены в течение прошлого года, а какие будут отключены в ближайшее время.

Дата, на которую сейчас стоит ориентироваться, это 30 сентября. В этот деть произойдет ”окончательное прекращение поддержки функций”.

Как превратить Telegram в безлимитное облачное хранилище.

Когда перестанет работать Samsung Cloud

Обратите внимание, что крайний срок может варьироваться в зависимости от региона или группы пользователей. Samsung ранее обозначила два отдельных крайних срока для двух групп: 30 сентября для группы 1 и 30 ноября для группы 2. Но, к сожалению, не ясно, какой регион или страна попадает в какую группу.

Вы можете увидеть, находитесь ли вы в группе 1 или 2 на веб-сайте Samsung Cloud. Но если у вас есть важные фотографии и видео, хранящиеся в Samsung Cloud, вам следует загрузить их на свое устройство как можно раньше. Если вы являетесь пользователем Samsung Cloud, но пока не получили никаких уведомлений, проверьте спам или немного подождите. Возможно, письмо придет чуть позже.

Как скачать данные из облачного хранилища Samsung Cloud

Когда Samsung впервые объявила о постепенном свертывании Samsung Cloud, она предложила пользователям возможность перенести свои данные в Microsoft OneDrive. Но теперь поддержка пользователей группы 1 закончилась, поэтому осталась единственная возможность — загрузить данные локально. К счастью, процесс не слишком сложный.

Продажи складных смартфонов Samsung бьют все рекорды. Кому они вообще нужны?

Самый простой способ загрузить ваши облачные данные Samsung — сделать это со смартфона Galaxy. Перейдите в ”Настройки”, далее откройте раздел ”Учетные записи и резервное копирование” и найдите Samsung Cloud. После того, как вы нажмете на этот пункт, кнопка ”Загрузить мои данные” вверху позволит вам осуществить загрузку. Конечно, этот вариант сработает только в том случае, если у вас достаточно места во встроенной памяти.

Если памяти недостаточно, надо будет пойти немного другим путем и скачать данные Samsung Cloud на компьютер. Для этого посетите официальный веб-сайт Samsung Cloud и перейдите в галерею, чтобы загрузить свои данные.

Если вы пользуетесь сервисом для того, чтобы хранить в нем синхронизированные данные из контактов, календаря, заметок, документов и прочего, переживать вам особо не стоит. Компания пока не планирует полностью закрывать сервис. Это скорее большая оптимизация, чем ликвидация.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Samsung Cloud закрывается?

Вы по-прежнему сможете синхронизировать телефон с Samsung Cloud, но не сможете делать резервную копию данных. Для этого теперь придется пользоваться другими ресурсами. Например, Google Диском, который будет работать очень нативно, но будет платным, если у вас больше 15 ГБ данных. Если вы не хотите платить, есть так же Яндекс Диск, который позволяет хранить неограниченное количество данных. Раньше так же поступала Google, но несколько месяцев назад отменила бесплатное хранение даже оптимизированных фотографий и видео.

В любом случае, резервными хранилищами пользоваться надо. Только так можно обезопасить свои данные. Даже если они есть на компьютере, пусть они на всякий случай хранятся еще и в облаке.