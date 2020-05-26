Почему софт в телефоне намного важнее железа

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Артем Сутягин 2

Когда на презентации нового смартфона рассказывают о том, какой он хороший, редко упоминают о том, какой софт в нем есть. Если об этом и говорят, то буквально вскользь, упоминая, что такое вообще есть и компания может это показать. Самый большой упор всегда делается на цифры. Их куда проще правильно преподнести и создать впечатление, что с этим смартфоном действительно все хорошо. Так уж устроен наш мир, полный математики, в нем все должно быть подчинено логике. Но мне кажется, что в мире есть вещи, которые куда важнее цифр, для большинства людей вообще ничего не значащих. Их нельзя описать, но именно они дают нам то, что мы получаем в итоге.

Что важнее всего.в смартфоне.

Смартфон с хорошими характеристиками

Многие пользователи часто спорят о том или ином параметре своего смартфона или того смартфона, который они планируют купить. Так часто бывает в компании друзей, на специализированных форумах или у нас в Telegram-чате. Все из-за того, что сравнение одного смартфона с другим намного проще, если ты знаешь, сколько баллов он набрал в Antutu, сколько у него оперативки и какого разрешения снимки он делает. Именно так мы и определяем, какой смартфон хороший, а какой нет.

Получается, что смартфон с хорошими характеристиками это тот, у которого все по максимуму. Даже вечное противостояние между iOS и Android сводится к тому, что в iPhone всего 3 ГБ оперативки и 10х-zoom, а у Samsung Galaxy S20 Ultra — 12 ГБ и 100x соответственно. Значит, первый — барахло, а второй — самый лучший смартфон. Потом начинается, что у Galaxy S20 Ultra камера не ловит фокус, а в тестах производительности не набирает больше очков, чем iPhone, но это уже не важно — цифра есть цифра.

Это просто два хороших смартфона. Каждый по-своему.

Что важно при выборе телефона

Конечно, спеки важны, и иногда они действительно раскрывают картину, но не со всех сторон. Лично для меня есть нечто, что стоит выше всего этого. Что-то, что еще больше влияет на решение, какие телефоны мне интересны. Программное обеспечение!

Всякий раз, когда вы что-то делаете на своем телефоне, вы взаимодействуете с его программным обеспечением. От проверки уведомлений до навигации по домашним экранам и использования приложений. В основе всего этого лежит программное обеспечение вашего телефона, которое позволяет устройствам работать так, как они работают. Кроме того, оно также определяет, как выглядят различные элементы вашего телефона, к каким функциям вы можете иметь или не иметь доступ. А еще, как быстро (или медленно) вы получаете обновления.

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У некоторых смартфонов нет сверхширокой камеры, а время автономной работы в лучшем случае посредственное, но пользоваться ими одно удовольствие. Например, с этой точки зрения мне нравятся Google Pixel. Все в них как-то по уму и для людей. Многие критикуют Android, но, наверное, они не видели такой Android. А еще пользователи Pixel первыми получают обновления, что тоже очень круто.

Точно так же, именно из-за программного обеспечения меня не очень радуют флагманские модели Samsung Galaxy S или Note. Это телефоны, которые, как правило, наполнены техническими характеристиками самого высокого уровня, о которых вы только можете подумать, но поскольку мне лично не нравится One UI, я никогда серьезно не задумываюсь об их покупке.

Этот смартфон лучше многих из-за его ПО.

В отличие от дисплея или процессора, которые служат одной основной цели и могут быть объективно оценены, программное обеспечение для телефона — это очень сложная вещь, которую не так просто сравнить напрямую. Snapdragon 865 объективно лучше, чем 665. Точно так же, как батарея емкостью 5000 мАч больше, чем батарея емкостью 4000 мАч — эти два аргумента не обсуждаются. Однако, разные смартфоны с таким железом могут восприниматься людьми по-разному. Отсюда и идут споры, в которых каждый думает, что он прав, но среди них нет того, кто прав.

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Я также думаю, что именно поэтому программное обеспечение играет такую ​​большую роль в принятии решения о покупке телефона, даже если вы не осознаете этого. Если вы пользовались телефоном Samsung в течение многих лет, вы, вероятно, очень хорошо знакомы с программным обеспечением Samsung. Google Pixel или Huawei будут лучше снимать фото или видео, но вы не захотите отказываться от привычного интерфейса в пользу чуть лучшей камеры.

Неважно, являетесь ли вы поклонником One UI, OxygenOS, голого Android или вообще iOS — все они хороши, но хороши именно для вас. Все они имеют различные плюсы и минусы, преимущества друг перед другом, но нельзя сказать, что одно определенно лучше, чем другое для всех пользователей. В любом случае, программное обеспечение на смартфоне играет куда большую роль, чем то, сколько мегапикселей у него в камере.

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Дисплей вашего телефона, процессор и другие элементы необходимы и очень интересны для обсуждения, но если у вас нет хорошего программного обеспечения и вы не наслаждаетесь тем самым user experience изо дня в день, ценность железок равна нулю.

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2 комментария Оставить свой

  1. Андрей

    Если бы софт действительно был важнее железа, то все смартфоны стоили бы примерно одинаковы.

    • Артем Сутягин

      Нет. Все равно были бы более производительные и дорогие устройства. Просто не только оно определяет удовольствие от использования..

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