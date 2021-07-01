Наверное, это самый красивый бюджетный телефон

Некоторое время назад мы уже писали статью о телефонах Tecno и обзоры на некоторые модели бренда. Я не могу сказать, что это лучшие смартфоны современности, которые рвут всех в своей ценовой категории. Они действительно предлагают более мощные процессоры и бОльшие объемы памяти, чем конкуренты, но главное даже не это. Кроме набора характеристик, они предлагают какой-то свой уникальный стиль. Есть в них что-то такое, что сразу узнаешь, когда берешь новый телефон бренда. Это касается буквально всего — от текстуры корпуса до внешнего вида фирменной оболочки HiOS. У меня нет цели расхвалить эти смартфоны, тем более, что у них хватает минусов. Я говорю лишь о том, чего нет у многих флагманов — уникальности. Сейчас у меня оказался новый Tecno Pova 2 и я хочу поделиться тем, что я о нем думаю.

Обзор Tecno Pova 2

Немного забегая вперед, скажу, что когда я взял телефон в руки, я сильно удивился тому, сколько он весит. Чуть ниже расскажу, почему у меня сложилось такое впечатление, а пока рассмотрим все по порядку.

Что в комплекте Tecno Pova 2

Смартфон Tecno Pova 2

Адаптер питания (максимально 18 Вт)

Кабель USB на USB Type-C

Силиконовый чехол

Пленка на экран

Инструкция, гарантия и документация

Все самое необходимое уже положили в комплект, и это хорошо, так как для недорогих телефонов часто является большой проблемой найти чехол. Приходится заказывать его на AliExpress и долго ждать. Тут же все в комплекте и пользоваться можно, что называется, из коробки.

Небольшие вопросы у меня только к пленке на экран. Мне бы больше хотелось, чтобы ее приклеили на заводе руками или специальным станком, а не предлагали мне проверять мои навыки. Даже если она не нужна и хочется пользоваться без нее, мне проще оторвать ее, чем приклеить в случае необходимости. Возможно, это придирка, но не обратить внимание на это я не мог.

Как выглядит Tecno Pova 2

Выглядит новый смартфон фантастически. При том совершенно без преувеличения. Я сейчас не говорю о размерах или форме корпуса — об этом поговорим ниже — я имею в виду то, как выглядит задняя стенка. Согласитесь, что это самый большой элемент телефона из тех, что нельзя кастомизировать программно, как, например, экран.

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Да, можно натянуть на корпус чехол, но то, что под ним, все равно должно быть красивым. Именно поэтому ”задник” новинки получил такой стильный узор в виде то ли карбона, то ли какой-то сотовой структуры, рассеченной пополам глянцевой полосой.

Отпечатки пальцев на корпусе остаются, но не сильные и почти не портят его внешний вид. Сказать этого о чехле я не могу — на нем отпечатки куда более заметны. Зато его можно считать брендированным аксессуаром, так как на нем нанесен логотип английского футбольного клуба Manchester City, с которым компания работает довольно давно.

Боковой сканер отпечатков и разблокировка по лицу

Сканер отпечатков пальцев находится сбоку и за это хочется сказать отдельное спасибо. То ли закончилось действие какого-то патента, то ли все просто научились делать сканер в кнопке питания, но это действительно удобное решение. Правда, чаще оно встречается в более дорогих моделях и наличие его в бюджетном смартфоне вызывает уважение.

Чтобы разблокировать телефон, не надо нажимать на кнопку питания — достаточно просто коснуться сканера. Скорость разблокировки такая, что даже если захочешь нажать кнопку, попросту не успеешь этого сделать — смартфон уже откроет основной экран.

Разблокировка по лицу тоже есть, а скорость ее срабатывания находится чуть выше среднего значения среди недорогих устройств. Сами понимаете, уровень безопасности проверить не получится, но я думаю, что он достаточный.

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Телефон с большим аккумулятором

В начале я сказал, что Tecno Pova 2 показался мне тяжелым. Когда я первый раз взял его в руки, я даже не знал, что у него внутри аккумулятор на 7 000 мАч. Это настолько много, что я просто не смог проверить его максимальное время автономной работы. Я пользовался им два дня в среднем режиме и к вечеру второго дня у меня оставалось примерно 20% заряда или чуть больше.

С такими показателями с ним можно даже уезжать куда-то на выходные и не брать с собой зарядку. С другой стороны, смартфон получил разъем USB Type-C, который наконец-то начал появляться буквально везде и найти зарядку в случае необходимости не будет большой проблемой.

Как снимает Tecno Pova 2

Самое интересное в любом телефоне, особенно недорогом, — как он снимает. Tecno Pova 2 получил сразу 4 модуля камеры на задней стенке. Основной имеет разрешение 48 Мп и делает довольно неплохие снимки. Автоматическое определение баланса белого иногда немного ошибается, но большой проблемой назвать это сложно. Тем более, смещение происходит в сторону теплых оттенков, а мне это нравится.

Максимальное разрешение достигается только в специальном режиме. При этом даже при увеличении картинка получается довольно хорошей. То есть это не просто обещание сделать снимок с большим разрешением, а реальный результат.

Примеры съемки на камеру Tecno Pova 2:

В паре с основным сенсором работают еще два по 2 МП каждый. Они нужны для съемки с увеличением 2x и для макросъемки — сверхширика нет. Из-за небольшого разрешения подробно расписывать их характеристики не стоит. Просто посмотрите примеры фото. Больше внимания привлекает AI-модуль который автоматически определяет сцену и подгоняет настройки под нее. Если зафиксирована какая-то из запрограммированных сцен, в верхней части экрана появится соответствующее уведомление.

Пример макро на камеру Tecno Pova 2:

Штатное приложение камеры предлагает большое количество настроек и функций. В частности есть встроенное приложение Google Lens, разные фильтры и даже режим коротких роликов. Можно снимать видео по 15 секунд, которые будет удобно публиковать в сторис Instagram. Можно даже будет включить один из эффектов, чтобы сделать ролик еще более ярким.

Про видео сказать особо нечего. Что основная, что фронтальная камера снимают примерно на одном уровне со смартфонами из этой же ценовой категории. Чудес ждать не стоит, а максимальное разрешение видео будет 2K и на основную, и на фронтальную камеру.



Пример съемки на фронталку Tecno Pova 2:

Фронталка тоже снимает без чудес, но позволяет делать снимки с разрешением 8 Мп. Больше всего мне понравилось, что улучшалки вынесены в отдельный режим ”Красота” и не надо каждый раз отключать их. Просто посмотрите примеры и все станет понятно.

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Производительность Tecno Pova 2

Производитель отдельным пунктом на коробке показывает, что его смартфон работает на процессоре Helio G85. Называть его ультимативным сложно, но свои функции он точно выполняет. Даже требовательные современные игры работают на этом смартфоне более-менее прилично. О чем-то более простом и говорить не приходится — частоты кадров хватает с головой.

Если вы не фанат игр вроде Genshin Impact или не требуете максималок от Call Of Duty, то производительности Tecno Pova 2 вам хватит. Он даже не будет очень сильно греться, что лично меня немного удивило.



Оперативной памяти на выбор вам никто не предложит — только 4 ГБ. Зато объем постоянной можно выбрать из двух вариантов — 64 ГБ и 128 ГБ. Слот для карты памяти есть. При этом он не комбинированный и позволяет устанавливать карту microSD без ущерба второй СИМ-карте.

Работает смартфон под управлением Android 11 с фирменной оболочкой HiOS 7.6, которая имеет ряд своих особенностей. Например, она предлагает алфавитный поиск приложений, боковое меню и дополнительный экран с информацией и лентами. Правда, некоторые вещи, например, то, как нарисованы три элемента управления Android, мне не очень нравятся. Я долго привыкал к ним, а в итоге перешел на жесты.

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Телефон с большим экраном

Можно смело сказать, что экран у Tecno Pova 2 просто огромный. Конечно, из-за этого увеличиваются габариты и вес, но 6,9 дюймов это просто космос, если вы любите смотреть видео. Я, например, смотрел на нем многие матчи чемпионата Европы по футболу, включая богатый на голы поединок Хорватия — Испания, а так же ГП Штирии Формулы-1. И в том, и в другом случае я получил удовольствие, которого не получал на своем основном 6,1-дюймовом смартфоне.

Пускай отверстие под камеру и кажется крупным на фоне флагманов, но оно не мешает наслаждаться качеством экрана. Его разрешение FillHD+, а яркость такая, что даже в солнечные дни, которых в Москве хватало, пользоваться им было очень комфортно. Единственная претензия, что при разблокировке автоматический режим всегда выставлял яркость подсветки на минимум, но через секунду поднимал ее. В итоге я вообще отключил ее.

Стоит ли покупать Tecno Pova 2

Если вы выбираете недорогой телефон и хотите чего-то большого и с хорошей батареей, с ходу посоветовать что-то еще для вас будет сложно. Tecno Pova 2 предлагает качественный экран, огромный аккумулятор, хорошую игровую производительность для своего класса и очень интересный дизайн.

Достойный основной модуль камеры и наличие NFC только дополняют приятное впечатление. Жаль только, что вместо сверхширика производитель выбрал макрообъектив. Но я рассуждаю с точки зрения моих предпочтений. Возможно, вам он действительно нужен.

Мне кажется, смартфон гармонично вписывается в свою ценовую категорию и действительно стоит своих денег — меньше 14 000 рублей. Особенно приятно то, что в комплекте есть все необходимое, включая чехол, пленку и адаптер питания мощностью 18 Вт для быстрой зарядки.

Стоит ли покупать этот смартфон? Думаю, да, если описанные в обзоре минусы не сильно расстраивают вас. Как у любого другого бюджетника у него хватает и плюсов, и минусов, многие их которых проявляются только через месяцы использования. Но пока мне показалось, что в Tecno Pova 2 их соотношение довольно выгодное для такой цены.

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