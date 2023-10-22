10 смарт-часов с хорошей батареей, которые очень долго держат заряд

Автономность смарт-часов — предмет постоянных споров среди любителей носимой электроники. Владельцы Apple Watch уверены, что 18 часов работы — это норм, в то время как поклонники техники других брендов не готовы размениваться на величины менее 7 дней. В любом случае автономность играет важную роль, ведь никто не хочет, чтобы его аксессуар разрядился в неподходящий момент. Если вы из числа таких людей, то обязательно присмотритесь к смарт-часам с хорошим аккумулятором.

Дешевые смарт-часы Haylou

Желающим сэкономить отлично подойдут умные часы Haylou LS02. Стоимость данной модели в российской рознице составляет менее 2 тысяч рублей, и за такую скромную сумму они дают покупателю полный набор необходимых функций: пульсометр, анализ качества сна, 12 спортивных режимов и многое другое. Разумеется, Haylou LS02 — это смарт-часы с большой автономностью. Даже с круглосуточным измерением пульса они работают 20 дней, а без него и вовсе способны продержаться целый месяц.

Цена: от 1 550 ₽

Время работы: 20-30 дней

Купить Haylou LS02

Если вы на дух не переносите модели в форм-факторе Apple Watch, то купите Haylou RT LS05S. Это круглые смарт-часы, предлагающие те же функции, что и Haylou LS02. Стоимость данной модели чуть выше, но зато обещана автономность на уровне 20 дней при обычном использовании.

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Недорогие смарт-часы DIZO Watch Pro

DIZO — суббренд известной в России компании realme, выпускающий недорогие смарт-часы и другую технику. То есть, в отличие от Haylou LS02, мы имеем дело с устройствами более высокого качества. И, если вам нужны умные часы с хорошей автономностью, купите DIZO Watch Pro. Стоят они менее 4 тысяч рублей, но при этом оснащены GPS-модулем и умеют измерять сатурацию. Имея под капотом солидный набор датчиков, DIZO Watch Pro работают 2 недели без остановки.

Цена: от 3 850 ₽

Время работы: 14 дней

Купить DIZO Watch Pro

Помимо хорошей автономности и большого набора датчиков умные часы DIZO предлагают 90 спортивных режимов, функции взаимодействия со смартфоном (управление камерой, отображение уведомлений и так далее), а также свыше 100 уникальных циферблатов.

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Mibro Watch GS — часы с большим аккумулятором

Тем, кто не готов идти на компромиссы, нужны часы с большой батареей, а именно Mibro Watch GS. Эта модель оснащена аккумулятором аж на 460 мАч, и, в отличие от ранее рассмотренных устройств, предлагает качественный AMOLED-экран с отличной яркостью и частотой обновления 60 Гц. Круто? Не то слово! Но еще круче тот факт, что от одного заряда Mibro Watch GS работают 100 дней в режиме ожидания и 24 дня при активном использовании.

Цена: от 5 500 ₽

Время работы: 24-100 дней

Купить Mibro Watch GS

Сумасшедшая автономность умных часов сочетается с GPS-дачиком, который помогает анализировать беговые тренировки, и мониторингом уровня сатурации. Словом, производитель позаботился обо всем самом важном, но в то же время сохранил демократичный ценник.

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Умные часы Redmi Watch 3 с функцией звонка

Смарт-часы Redmi Watch 3 не претендуют на звание самой автономной модели. Они работают 12 дней в стандартном режиме использования, что далеко не рекорд, однако именно это устройство сочетает в себе баланс времени работы, качества исполнения и функциональных возможностей. Redmi Watch 3 представляют собой часы, принимающие звонки, ведь они оснащены микрофоном и динамиком. Также данная модель радует ярким и насыщенным AMOLED-экраном, GPS-датчиком и огромным количеством классных циферблатов.

Цена: от 7 200 ₽

Время работы: 12 дней

Купить Redmi Watch 3

Если цена Redmi Watch 3 кажется вам слишком высокой, то вы можете сэкономить, купив Redmi Watch 3 Active. От старшей модели она отличается менее качественным TFT-экраном и отсутствием поддержки GPS. Одновременно с этим Redmi Watch 3 Active продолжают оставаться смарт-часами с функцией звонка.

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Крутые смарт-часы Xiaomi Watch S1

Также солидной автономностью могут порадовать Xiaomi Watch S1 — круглые смарт-часы премиального класса. Их корпус выполнен из нержавеющей стали, а 1,43-дюймовый AMOLED-экран бережно накрыт сапфировым стеклом. Время автономной работы достигает 24 дней в режиме экономии энергии, но за все это придется заплатить минимум 15 тысяч рублей.

Цена: от 15 990 ₽

Время работы: 12-24 дня

Купить Xiaomi Watch S1

Альтернативы у этой модели, конечно же, есть. К примеру, вы можете купить Xiaomi Watch S1 Active — сравнительно недорогие умные часы, чья цена зачастую опускается ниже отметки в 10 тысяч рублей. Они предлагают ту же автономность и аналогичный набор функций, вот только их корпус выполнен из пластика.

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Какие смарт-часы Amazfit купить

Среди умных часов Amazfit есть настоящий король автономности. Это Amazfit T-Rex 2 в защищенном корпусе, внутри которого прячется аккумулятор на 500 мАч. Такого объема достаточно для 24 дней работы при обычном использовании и 45 дней в режиме экономии энергии. Техническое оснащение смарт-часов с большой батареей тоже на высшем уровне: сочный AMOLED-экран, GPS, измерение Sp02.

Цена: от 17 990 ₽

Время работы: 24-45 дней

Купить Amazfit T-Rex 2

Для любителей более компактных моделей предусмотрена альтернатива в лице Amazfit GTR 4. Это классные смарт-часы, умеющие и звонки принимать, и своей функциональностью радовать. Но автономность здесь похуже: от 14 до 24 дней в зависимости от режима использования.