Чем Xiaomi Smart Band 8 Active отличается от обычного Mi Band 8, и какой фитнес-браслет лучше

26 сентября вышла глобальная версия Mi Band 8 — нового поколения фитнес-браслета Xiaomi. Вместе с ним была представлена еще одна модель, чье название дополнили приставкой «Active». До сентябрьской презентации об этом фитнес-браслете ничего не было известно, а потому не понятно, чем Mi Band 8 отличается от Mi Band 8 Active. Давайте вместе ответим на данный вопрос, а также разберемся, какая модель лучше и почему.

Что за Xiaomi Smart Band 8 Active

Фитнес-браслет Mi Band 8 Active совсем не похож на устройство без дополнительной приставки. Если классический Xiaomi Smart Band 8 имеет овальный форм-фактор, то его Active-версия стала прямоугольной и увеличилась в размерах. Значит ли это, что лучше купить Mi Band 8 Active? Совсем нет.

Купить Mi Band 8

Купить Mi Band 8 Active

Xiaomi Smart Band 8 Active — это упрощенная версия фитнес-браслета. Своими характеристиками она почти полностью копирует Redmi Band Pro, представленный в прошлом году. Однако улучшения есть, да и с учетом своей цены Mi Band 8 Active отнюдь не выглядит статистом на фоне Mi Band 8.

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Экраны фитнес-браслетов

Несмотря на то, что диагональ экрана Mi Band 8 составляет 1,62 дюйма, а Mi Band 8 Active — 1,47, площадь дисплея у Active-версии больше. Но с точки зрения характеристик экран младшей версии заметно уступает матрице старшего брата:

Xiaomi Smart Band 8 Active использует менее качественную TFT-матрицу, которая по всем параметрам проигрывает AMOLED;

разрешение экрана Mi Band 8 Active составляет 172х320 пикселей, а классической версии — 190х490;

составляет 172х320 пикселей, а классической версии — 190х490; экран Mi Band 8 поддерживает функцию автояркости, а пиковое значение достигает 600 нит; Active-версия ее не поддерживает и выдает яркость не более 450 нит;

поддерживает функцию автояркости, а пиковое значение достигает 600 нит; Active-версия ее не поддерживает и выдает яркость не более 450 нит; частота обновления экрана младшей версии составляет 30 Гц, а старшей — 60 Гц.

Какие-либо комментарии излишни. Базовый Xiaomi Smart Band 8 имеет намного более продвинутый экран, при этом его полезная площадь меньше, чем у дисплея Mi Band 8 Active. Так что придется искать компромисс между качеством и размером.

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Функции Mi Band 8 и 8 Active

Xiaomi Smart Band 8 и Smart Band 8 Active — классические фитнес-браслеты, которые при всем желании нельзя отнести к категории смарт-часов. Оплачивать покупки ими нельзя, звонки устройства не принимают, да и датчика GPS нет ни в одной из версий. В то же время оба браслета умеют:

определять пульс;

измерять уровень SpO₂;

измерять уровень стресса;

анализировать качество сна;

контролировать менструальные циклы;

отображать уведомления и сбрасывать звонки;

управлять воспроизведением музыки на телефоне.

Казалось бы, с функциональной точки зрения перед нами два равноценных фитнес-браслета. Но есть один нюанс, о котором Xiaomi стыдливо умалчивает. Если браслет Mi Band 8 оснащен 6-осевым датчиком измерения ЧСС, то Active-версия имеет его упрощенный аналог. Поэтому дешевая модель способна определить пульс даже у полотенца. Разумеется, в идеале такого быть не должно.

Из коробки Xiaomi Smart Band 8 способен предложить свыше 200 сменных циферблатов, а Mi Band 8 Active — чуть более 100. Также старшая модель поддерживает больше тренировочных режимов: 150 против 50. Оба браслета защищены от воды по стандарту 5ATM, то есть выдерживают погружение на глубину до 50 метров.

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Последнее, о чем нужно сказать, — время работы фитнес-браслетов. Mi Band 8 имеет встроенный аккумулятор на 190 мАч, а Mi Band 8 Active — на 210 мАч. Но старшая версия дольше держит заряд: 16 дней вместо 14. Также Xiaomi Smart Band 8 быстрее заряжается: 1 час, а не 2.

Mi Band 8 или Mi Band 8 Active — какой фитнес-браслет лучше

Очевидно, что по всем параметрам за исключением размера экрана Mi Band 8 лучше Mi Band 8 Active. Но не будем сбрасывать со счетов цены. Глобальная версия Xiaomi Smart Band 8 на старте продаж стоит ~ 3 250 ₽, а Band 8 Active — менее 1900 ₽. Разница более чем существенная.

Купить Mi Band 8

Купить Mi Band 8 Active

Если вы не пользуетесь фитнес-функциями, а браслет на руке играет исключительно роль аксессуара или устройства для отображения уведомлений, то нет смысла переплачивать за Xiaomi Smart Band 8. При этом, выбрав младшую модель, вы получите более продвинутый аппарат с отличным экраном, дополненным россыпью настраиваемых циферблатов, и точным измерением ЧСС.