Что смарт-часы и фитнес-браслеты могут рассказать о вашем здоровье, а что — нет

Огромная популярность фитнес-браслетов и смарт-часов обусловлена наличием функций, позволяющих нам следить за своим здоровьем. При этом многие из них работают очень скверно, а некоторые и вовсе являются бутафорией, которая вводит покупателей в заблуждение. Чтобы вы не питали ложных иллюзий и не переплачивали за бесполезные функции, предлагаем разобраться, как браслеты и умные часы контролируют состояние здоровья, а также определить, каким сведениям можно доверять, а каким — нет.

Часы с шагомером и наша активность

Самая банальная функция, которая есть даже на фитнес-браслете за 300 рублей и в смарт-часах из телемагазина, — шагомер. Работает он при помощи информации, получаемой с двух датчиков: акселерометра и гироскопа. Они дешевые, а потому присутствуют на всех носимых аксессуарах. К точности таких измерений придраться сложно.

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Если в приложении для смарт-часов или фитнес-браслета вы добавите информацию о своем поле, росте и весе, то помимо прочего устройство довольно точно будет показывать преодоленное расстояние и количество сожженных калорий. А хорошие модели наподобие Xiaomi Smart Band 7 даже подсчитают индекс PAI, который показывает, достаточно ли активный образ жизни вы ведете.

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Браслеты и часы с измерением пульса

Также в продаже есть огромное количество браслетов с измерением пульса. Однако в случае с этим показателям не стоит доверять устройствам из телемагазинов и аксессуарам, которые продаются в переходах. Такие браслеты подсчитают ЧСС не только у вас, но и у овощей, лежащих на кухне. Поэтому ни о какой точности измерения пульса говорить не приходится.

А вот проверенные модели вроде Amazfit Band 7 определяют пульс на руке довольно точно. С этой целью они используют пару зеленых светодиодов, замеряющих объем крови. Погрешность в движении может составлять 8%, а в покое — 5%.

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Насыщение крови кислородом

В последние годы очень популярной стала функция пульсоксиметра в часах и фитнес-браслетах, которая измеряет насыщение крови кислородом. Подробнее об SpO2 мы рассказывали в отдельном материале, где вы и найдете всю необходимую информацию о принципе работы этой опции.

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Как правило, датчики SpO2 встречаются на моделях, выпущенных после 2020 года, а его относительная точность гарантирована только на фитнес-браслетах и смарт-часах проверенных брендов: Amazfit, Xiaomi, HUAWEI, Samsung и другие. Но даже в таком случае погрешность измерений довольно существенная. Все из-за разного расположения датчиков. Если в медицинских пульсоксиметрах светодиоды и фотодиоды находятся на разных сторонах, то на носимых аксессуарах — располагаются вместе. Плюс ко всему снижает точность наличие волос на руке, а также слабое закрепление ремешка.

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Смарт-часы с ЭКГ

Электрокардиография представляет из себя метод изучения работы сердца путем графического изображения его электрических импульсов. Как правило, подобную процедуру мы проходим в поликлиниках, но существуют умные часы с ЭКГ. Преимущественно это недешевые модели вроде Galaxy Watch4 или HUAWEI GT 3 Pro, а на более доступных устройствах функция является бутафорией.

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Но даже на сравнительно дорогих смарт-часах ЭКГ строится не так, как на профессиональном оборудовании. Поэтому даже сами производители заявляют, что полученные данные нельзя использовать для медицинских целей. В лучшем случае часы помогут отследить динамику и напомнят о необходимости обратиться к врачу.

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Измерение давления смарт-часами

Обычно в магазинах электроники люди просят показать им фитнес-браслет с измерением давления или аналогичные ему смарт-часы, и чаще всего консультанты советуют взять все те же Galaxy Watch4. Эта модель действительно обладает этой функцией, в отличие от ноунейм-браслетов, однако и она имеет существенный недостаток, вызванный отсутствием манжеты. Пользователь вынужден калибровать часы, используя настоящий тонометр, а сами показания порой сильно расходятся с профессиональным прибором.

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Другое дело, когда речь идет о смарт-часах с манжетой, ярким примером которых являются Omron HeartGuide. Но это — еще более дорогое устройство, чья цена может достигать 100 тысяч рублей в зависимости от магазина. Так что лишний раз не питайте ложных иллюзий, если где-то вам предлагают фитнес-браслет с измерением давления за одну-две тысячи рублей.

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Полезные функции смарт-часов и фитнес-браслетов

Подавляющее большинство функций фитнес-браслетов и часов построено на работе искусственного интеллекта, анализирующего информацию, которая была получена с нескольких установленных в устройстве датчиков. Так носимый аксессуар измеряет уровень стресса, а еще анализирует качество сна. И в подобном сценарии на первый план выходят алгоритмы производителя, способные правильно интерпретировать данные. Как показывает практика, лучше всего с этой задачей справляются смарт-часы HUAWEI, HONOR и Samsung.

Фитнес-браслеты Xiaomi тоже могут порадовать такими функциями, но точность их анализа чуточку ниже. Зато Mi Band 7 умеет анализировать тренировки, определяя показатель VO2 max, что будет полезно бегунам. Все подобные опции строятся исключительно на анализе вашего движения и ЧСС, а потому показания носимых аксессуаров не должны ставиться с один ряд с результатами медицинского обследования.