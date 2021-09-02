Как умные часы определяют сон

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Иван Герасимов 0

Смарт-часы и фитнес-браслеты давно перестали быть дорогими бесполезными игрушками. Самый сносный фитнес-браслет со всеми основными фишками от Xiaomi стоит в районе двух тысяч рублей, бюджетные умные часы от этого же производителя, за которые не будет стыдно, обойдется на полторы-две тысячи рублей больше. Есть ли смысл их прикупить? Конечно, да. Если вы не следите за своим самочувствием, этот гаджет сможет вас увлечь. Чего он только ни умеет: подсчет сожженых калорий, пройденное расстояние, отображение пульса во время тренировок, отслеживание сна. Кстати, а каким образом такая маленькая штучка следит за вашим сном? Насколько можно верить этим данным? Сейчас расскажем поподробнее.

Рассказываем, как ваши смарт-часы отслеживают сон

Зачем отслеживать фазы сна

Современные фитнес-браслеты и смарт-часы умны не только на словах, но и на деле: куча датчиков следят за вашим самочувствием. Чего стоит только датчик стресса, который активно начали внедрять в устройства? К сожалению, датчика сна не существует, но его заменяет акселерометр — этот сенсор позволяет наблюдать за сном, реагируя на изменение положения тела. При засыпании активность человека снижается — устройство понимает, что началось время сна.

Умные часы отслеживают сон гораздо точнее фитнес-браслетов

А с помощью пульсометра оно определяет фазу сна, в которой вы находитесь. Работают и дополнительные примочки, например, датчик кислорода в крови — с его помощью данные о вашем сне становятся намного точнее, ведь при глубокой фазе частота сердечных сокращений уменьшается, а в быструю фазу — повышается вместе с кислородом в крови.

Думаете, это низкая оценка? Маловато. Но спать я стал заметно лучше

Существует две фазы сна: медленная и быстрая. В медленной фазе происходит физиологический отдых и перезагрузка вашей памяти. В медленной фазе дыхание становится редким, а мышцы расслаблены. Быстрый сон отличается тем, что активность мозга в это время ничем не отличается от состояния во время бодрствования. Считается, что фаза быстрого сна полезна для запоминания информации и закрепления полученных навыков. В фазе быстрого сна ваши глазные яблоки продолжают двигаться, а температура тела и сердечный ритм постоянно меняются. А вы следите за своим сном с помощью умных часов? Расскажите в нашем Telegram-чате, что изменилось?

Как умные часы отслеживают сон

Качество сна отслеживает само устройство, передавая данные в специальное приложение, которое формирует отчет о собранных данных в понятный график. Важно включить в настройках функцию мониторинга сна, которая по умолчанию может быть отключена. Интересно, что тот же Mi Band 4 умеет определять дневной сон, но не фиксирует его в приложении. В последних версиях эту фишку наконец добавили — теперь вы будете знать, насколько хорошо поспали днем.

Данные, полученные с часов или браслета, помогают выработать привычку вовремя ложиться спать

Умные часы отслеживают качество сна в разы лучше фитнес-браслетов, используя встроенные микрофоны и дополнительные датчики. Фиксируются все звуки, которые исходят от спящего человека. Пожалуй, одна из немногих причин, когда есть польза от слежки гаджетов за нами! На основе этого алгоритмы определяют время и фазу вашего сна. Пульсометр контролирует количество сердечных сокращений, а акселерометр — ваши движения. На основе этих двух датчиков фиксируется момент выхода из фазы глубокого сна.

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Умный будильник в смарт-часах

Шутки-шутками, но будильник в любом фитнес-браслете в принципе умнее любого будильника в телефоне, хотя бы потому, что не надрывается как сумасшедший, а приятно вибрирует на руке. А теперь серьезно. Умный будильник в таком гаджете выполняет интересную функцию — он будит вас не в любое время, когда вам кажется, что вы заснули десять минут назад, аккуратно выводя из фазы быстрого сна, когда ваш организм больше всего готов проснуться. После пробуждения вы будете чувствовать себя прекрасно, а бодрости хватит надолго.

Умный будильник работает эффективнее обычного

Специалисты рекомендуют устанавливать умный будильник с получасовым диапазоном, чтобы наручный гаджет смог определить самое удачное время для пробуждения. А какие датчики есть в смартфоне? Читайте об этом в нашем Яндекс.Дзен!

Сколько должен длиться глубокий сон

Умные часы помогают правильно отслеживать чередование фаз и продолжительность глубокого сна. Объясняем, почему это важно. За день человек не только устает физически, но и умственно, получая огромное количество информации. Именно в период глубокого сна происходит восстановление нервной системы и работоспособности, которой хватит на следующий рабочий день. Именно в фазе глубокого сна человек может полностью отдохнуть и перезагрузиться.

В фазе глубокого сна ваш организм накапливает энергию, которая пригодится на следующий день

Чтобы увеличить фазу глубокого сна, нужен максимальный комфорт: закройте шторы, уберите все гаджеты, устройтесь поудобнее в постели, предварительно проветрив помещение. Ориентируйтесь на график сна в приложении: оценка качества сна подскажет, в какое время лучше отходить ко сну именно в вашем случае.

Данные со смарт-часов и умных браслетов помогают выбрать идеальное время для сна. В приложении можно ознакомиться с рекомендациями, сравнить свой сон в прошлом месяце, подсчитать среднее время сна за месяц или год. Устройства точны не на 100%, но данным скорее можно верить, чем нет. Во всяком случае, с их помощью можно улучшить свой сон, чтобы стать чуть продуктивнее.

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