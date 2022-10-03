Экосистема Google может сделать Android лучше, но не для всех

От снятия показаний ЭКГ до измерения артериального давления — линейка Samsung Galaxy Watch может делать гораздо больше, чем большинство других устройств на Wear OS. Но есть одна большая загвоздка — вы не можете использовать эти функции без смартфона Samsung. Так компания надежно привязывает пользователей к своей экосистеме. Что-то подобное есть у Apple, но там все это осуждают, а тут, вроде как, и нормально. Но сейчас мы не будем вдаваться в подробности сравнения несравнимого, а поговорим о том, что такая практика в будущем может оказаться максимально прогрессивной, а мы получим намного больше ”закрытых островков” в мире Android.

Экосистема Samsung

Возьмем, к примеру, наушники Samsung Buds. Такие функции, как 360 Audio и проприетарный аудиокодек Scalable, являются эксклюзивными для смартфонов Samsung. Список распространяется и на другое программное обеспечение. Например, Samsung Pay больше не работает на Android-смартфонах сторонних производителей, и вы также не можете отследить SmartTag на телефоне, если они не относятся к линейке Galaxy.

Samsung создала настолько привлекательную экосистему Android, что после входа в нее трудно перейти на что-то другое. Действительно, Samsung незаметно построила экосистему, которая побуждает пользователей покупать ее устройства. И хотя южнокорейская компания не так агрессивна в этом отношении, как Apple, она явно движется в том же направлении. Страшнее всего то, что она не просто сама себя так ведет, но и задает тренд рынку, который при первой же возможности подхватит его.

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Google будет как Samsung

Учитывая, насколько целостной стала экосистема Samsung, можно сказать, что она служит надежным примером для Google, которая захочет так же поступить с грядущими Pixel Watch и Pixel Tablet. По крайней мере, частично. Впервые за многие годы у Google есть целый набор устройств, которые приближается к тому, что могут предложить Apple и Samsung. Но в то время, как серия смартфонов Pixel славится своими возможностями обработки изображений, успех будущих новинок полностью зависит от того, сможет ли Google создать целостную экосистему. Пока у нее это получается не очень хорошо.

Работа Samsung над построением экосистемы заняла годы, но теперь эта стратегия приносит дивиденды. Столкнувшись с перспективой потери функциональности, владельцы тех или иных устройств вряд ли перейдут на продукцию другого производителя, не говоря уже о совершенно другой операционной системе. В конце концов, мы видели, как Apple завоевала долю рынка iPhone с помощью iMessage. Пусть в нашей стране это не так актуально, но в США были даже большие скандалы. Там каждый второй телефон выпускается Apple, а среди молодежи этот показатель и вовсе стремится к 100%. В итоге те, у кого Android, подвергаются тому, что уже назвали цифровым буллингом. Но сейчас не об этом.

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Функции, которые Samsung скопировала у Apple

Экосистема Samsung настолько развилась за счет своей частичной закрытости, что вы, по сути, не найдете многих из этих функций больше нигде в пространстве Android. Например, функция «Продолжить приложения» обеспечивает аналогичную Apple функцию Handoff для голосовых вызовов, обмена сообщениями, заметок и вкладок браузера на разных устройствах. У Samsung даже есть собственная версия Universal Control, которая позволяет вам управлять планшетом и телефоном с помощью клавиатуры ноутбука и трекпада. Google следует обратить внимание на растущую глубину интеграции Samsung.

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Однако, если вам не нравится экосистема Galaxy, вы будете рады узнать, что конкуренция не за горами. И совсем скоро Google тоже может предложить что-то подобное, а заодно и расширение функциональности. В частности, такие вещи, как возможность обмениваться буфером между различными устройствами.

Возможности экосистемы выходят за рамки только программных трюков, но у Google есть шансы побороться и в гонке за аппаратное обеспечение. В то время, как Samsung делает ставку на свою ограниченную экосистему SmartThings, Google Home поддерживает практически все бренды умного дома под одной крышей.

Автоматическое управление умным домом

Представьте, если бы ваши смарт-часы могли выключать телевизор и свет, когда обнаруживали, что вы заснули. Samsung уже предлагает такие функции в Galaxy Watch 5, но только если у вас также есть устройство SmartThings. Нет реальной причины, по которой Google не может добавить аналогичную функцию в Pixel Watch, но в еще более расширенном формате. С обширной сетью связанных брендов Google такая функция была бы полезна для гораздо большей аудитории.

В этом направлении Google также может использовать свой опыт машинного обучения, чтобы сделать экосистему Android более индивидуальной и способной к прогнозированию. Мы знаем, что компания экспериментировала с отображением интеллектуальных предложений на экране блокировки Android, но в какой-то момент отказалась от этого. Умные часы с огромным количеством датчиков могут значительно повысить точность прогнозов поведения и запросов пользователей.

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В противном случае даже простое отображение карт лояльности и способов оплаты через Google Wallet на основе вашего текущего местоположения было бы большим преимуществом в плане удобства. Все эти вещи в той или иной мере проверялись в деле. Теперь же Google может собрать их воедино и сделать что-то очень хорошее. Конечно, если не накосячит, как со Stadia.

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