Если у вас есть телефон, вам нужны эти гаджеты

Смартфон есть у каждого современного человека. Существуют небольшие исключения, когда людям больше нравятся кнопочные аппараты, но это редкие случаи и мы не принимаем их во внимание. Любой телефон сам по себе мало что значит. К нему надо докупать аксессуары, чтобы пользоваться им было комфортнее, а порой и просто для того, чтобы им вообще можно было пользоваться. В этой подборке мы собрали несколько аксессуаров разной степени важности, которые могут пригодится всем, у кого есть смартфон. Как обычно, мы тщательно отобрали их на просторах AliExpress и готовы показать вам. Вдруг пригодится.

Подставка под монитор с зарядкой для телефона

Начнем с рабочего места пользователя. Многие из нас проводят достаточное количество времени за рабочим столом. Достаточное оно для того, чтобы пришлось зарядить телефон. Тут на помощь придет подставка под монитор.

Эти технологичные гаджеты с AliExpress достойны вашего внимания.

Она позволяет немного приподнять экран для более комфортного использования и заодно выводит на переднюю панель сразу 4 USB, от которых можно зарядить все ваши портативные устройства (телефон, наушники, планшет и что-нибудь еще). К питанию подставка подключается обычным проводом, вилку которого при заказе можно выбрать под нужный тип розетки.

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Самая универсальная зарядка для телефона

Можно сказать, что это швейцарский нож среди зарядок. Это не только провод, но и три насадки под разные типы разъемов (Lightning, USB Type-С и microUSB). Они крепятся на магнитах, а чтобы точно не потерялись, есть сдвигающаяся крышка, закрывающая их.

Зарядный провод не только универсальный, но и компактный. Его легко можно взять собой. В конце концов, найти адаптер питания или общедоступный USB всегда можно, а вот с кабелями обычно бывают проблемы. Этим устройством вы еще и с друзьями поделиться можете.

А еще у него есть выдвижной крючок, чтобы на него можно было облокотить ваш телефон во время зарядки. Это мастхэв в дороге, когда хочется посмотреть видео в самолете или поезде, а заодно зарядить телефон от Power Bank.

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Внешний аккумулятор для всего

Этот аккумулятор стоит дорого, но во-первых, он выпускается Baseus, во-вторых, имеет емкость 20 000 мАч, а в-третьих, предлагает мощность зарядки до 100 Вт. От такого устройства можно даже заряжать мощные ноутбуки во время работы.

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Посмотрев на такие возможности, понимаешь, почему его цена так высока. Хотя она все равно не на много выше, чем у раскрученных брендов при сопоставимых характеристиках. Конечно, если вы найдет что-то подобное по мощности.

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Удобные ящики для хранения

Сказать, что в эти ящики можно убрать все, будет преувеличением. Но всякая мелочевка, включая зарядку для телефона, в них ляжет как ”тут и было”.

Они небольшие и крепятся к столу с нижней стороны. Система может масштабироваться. То есть ящики можно наращивать сколько угодно раз до тех пор, пока выдержит крепление верхнего. Они совсем небольшие, поэтому кроме мелочевки, в них ничего не уместится, но именно для нее они и созданы. А еще в них можно убирать телефон, чтобы он не отвлекал в рабочее время.

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Умная лампа для рабочего стола

Если не хочется убирать телефон в ящик, можно, наоборот, разместить его на подставке. ”Но почему бы не встроить ее в лампу?” — подумали создатели этого чуда и реализовали задуманное.

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Лампой можно управлять через Bluetooth или сенсорными клавишами на корпусе. Она может складываться и поворачиваться почти как угодно. На выбор доступно несколько типов света (от холодного до теплого) и есть плавная регулировка яркости. Время работы в зависимости от выбранного режима от 3 до 12 часов. Да, она еще и на аккумуляторах.

А еще у нее есть подставка для телефона, благодаря которой она и попала в сегодняшнюю подборку.

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Мощное зарядное устройство

Доверять мощным зарядкам надо осторожно, но есть бренды, которые себя неплохо зарекомендовали. Среди них и Ugreen. Я сам покупал много аксессуаров с этим логотипом и всегда был доволен.

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Этот адаптер питания имеет сразу 4 разъема, среди которых один USB-A и три USB-C. Максимальная мощность на выходе 100 Вт, но если подключить несколько устройств, то она будет делиться на всех. На момент публикации статьи адаптер можно было купить со скидкой, поэтому не упустите его. Тем более, что есть модели под любой тип розетки и даже с кабелем в комплекте.

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Органайзер для кабелей

Когда на столе или в другом месте много зарядных кабелей, которые тянутся от одного блока питания (например, от приведенного выше), у вас есть два выхода. В первом случае просто надо будет смириться с горой беспорядочных проводов, а во втором — купить для них органайзер.

Принцип его работы прост. Надеваем магнит на кабель и цепляем его к приклеенной на торец стола пластине. Итог: на столе порядок, а все кабели под рукой.

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Wi-Fi репитер для дома

Часто можно столкнуться с проблемой, когда дома плохо работает Wi-Fi. Особенно, если он на частоте 2,4 ГГц и у соседей более мощные сети. Помехи настолько снижают скорость, что за несколько метров от роутера она падает в разы. Можно купить новый роутер с поддержкой 5 ГГц или поставить репитер.

Он может работать на скорости до 300 Мб/сек, настраивается через приложение и выглядит довольно неплохо. И да, это Xiaomi — в качестве сомневаться не приходится.

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