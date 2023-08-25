Эти смарт-часы с GPS лучше, чем фитнес-браслет. Они долго живут от зарядки и измеряют кислород в крови

Летняя распродажа АлиЭкспресс в 2023 году охватила массу гаджетов — это поистине идеальный момент, чтобы закупиться со скидками тем, что давно было «на карандаше». Если смартфоны и другую крупную технику для дома вы уже заказали, задумайтесь о более мелких носимых устройствах — сейчас как раз можно купить смарт-часы со скидкой! Бренд Mibro распродает свои топовые модели по очень аппетитным ценам, но что самое главное — они совместимы со смартфонами на любых ОС, будь то iOS или Android.

Прямо сейчас проходит распродажа Mibro — компании, которая специализируется на выпуске наушников и других носимых устройств. В частности, в линейке есть смарт-часы с любыми характеристиками, например, с большим экраном или мощной батареей, которая держит заряд несколько недель!

Хорошие смарт-часы с ответом на звонки

Первый гаджет, на который стоит обратить внимание — Mibro A2. Это круглые смарт-часы в классическом форм-факторе с ярким HD-экраном на 1,39 дюйма, чего достаточно многим из нас для проверки уведомлений. Он также имеет довольно высокую плотность пикселей — 391 ppi, благодаря чему изображение не будет зернистым.

Одна из главных фишек Mibro A2 — поддержка Bluetooth-звонков: когда гаджет синхронизирован со смартфоном, вы можете ответить на входящий вызов прямо с запястья! Для этого в смарт-часы встроен микрофон, благодаря которому никто и в жизни не догадается, что вы отвечаете не со смартфона. Ну, а для бесперебойного подключения используется Bluetooth 5.3, который вдобавок экономит заряд батареи.

При этом у Mibro A2 нет проблем с автономностью: часы работают до 10 дней со включенным мониторингом самочувствия (есть даже измерение кислорода в крови), а если их отключить — все 50! Смарт-часы Mibro A2 имеют приятный дизайн, поэтому носить их можно с любым нарядом. Прямо сейчас их отдают всего за 36 долларов, а с промокодом MIBRO828 получится еще больше сэкономить на покупке.

Mibro A2 дешево

Какие смарт-часы с большим экраном купить

В линейке Mibro также есть смарт-часы с большим экраном — речь о модели Mibro С3, в которую установлен 1,85-дюймовый дисплей с поддержкой 60 Гц! Чтобы вы понимали, среди смарт-часов такой показатель — большая редкость! Благодаря ему меню и другие элементы экрана пролистываются очень быстро, не оставляя за собой специфического шлейфа.

Часы выполнены в прямоугольной форме, поэтому внешне их можно перепутать с другими популярными устройствами, которые стоят в разы дороже. Mibro С3 имеют защиту от воды 2 АТМ, поэтому можно не бояться за их сохранность, если забыли снять гаджет с руки перед посещением душа.

Для отслеживания самочувствия в них используется датчик сердечного ритма, кислорода в крови и даже сенсор для определения уровня стресса! По умолчанию в смарт-часы встроено 70 спортивных режимов, включая специфические вроде гольфа, скейтбординга и роликовых коньков. Ну, а для того, чтобы не отвлекаться во время тренировки, в Mibro С3 предусмотрены Bluetooth-вызовы, чтобы отвечать на звонки без смартфона!

Несмотря на обилие функций, при активном использовании батареи хватит на 10 дней без подзарядки, а при отключении ряда функций этот показатель увеличится в несколько раз. Купить их можно менее чем за 40 долларов, но только в рамках распродажи Mibro на АлиЭкспресс. Не забудьте использовать промокод MIBRO828, который сделает покупку еще выгоднее!

Купить Mibro C3

Смарт-часы с навигацией GPS

Характеристики предыдущих моделей впечатляют, не правда ли? Но если вам их недостаточно, присмотритесь к Mibro GS — это флагманские часы бренда. В них установлен AMOLED-экран на 1,43 дюйма, а также двухъяденый процессор для повышенный производительности. Благодаря такой начинке Mibro GS вкупе с модулем Bluetooth 5.1, могут проработать в обычном режиме до 24 дней, а при отключении большинства функций — сразу до 100! Только представьте, как повезет владельцу, которому не нужно будет заряжать гаджет больше трех месяцев!

В Mibro GS сделан акцент не только на производительности, но и на спортивной составляющей: в часы встроен GPS-модуль, благодаря которому можно просматривать маршрут и определять местоположение на карте независимо от телефона! К тому же, внутри вас ждет более 70 спортивных режимов для отслеживания физической активности. Все функции по наблюдению за здоровьем можно включить на постоянной основе, чтобы проходить обследование, пока занимаетесь своими делами.

Mibro GS выглядят и стильно, и брутально одновременно благодаря окантовке вокруг экрана, которая еще и выступает над ним, защищая от ударов. Понравились? Купить смарт-часы с GPS можно со скидкой — за 69.99 долларов, а если добавить к ним промокод MIBRO828, то цена будет еще выгоднее!

Купить Mibro GS

Все три предложения невероятны выгодны — осталось лишь решить, какие смарт-часы Mibro больше подходят вам. Но лучше поторопиться, так как уже 27 августа цены вернутся на прежний уровень.