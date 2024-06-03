Какой пылесос купить для дома в 2024 году: обзор лучших моделей от 5 тысяч рублей

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Герман Вологжанин

1 июня на AliExpress стартовала большая распродажа «Месяц красных цен», которая, несмотря на свое название, завершится уже в пятницу. Мы традиционно делаем подборки товаров в честь подобных акций, и герои сегодняшнего топа — лучшие пылесосы для дома. Для него были отобраны 3 самые интересные модели по, наверное, самой низкой цене в 2024 году: всего от 5 тысяч рублей. Так какой пылесос лучше купить?

Какой пылесос купить для дома в 2024 году: обзор лучших моделей от 5 тысяч рублей. 3 лучших пылесоса для самых разных задач. Фото.

3 лучших пылесоса для самых разных задач

Dreame H12 Pro — вертикальный пылесос с влажной уборкой

Зайдем с козырей и, возможно, лучшего пылесоса с влажной уборкой — Dreame H12 Pro. Это модель 2023 года, которая уже не первый месяц разрывает топы на AliExpress, собирая исключительно положительные отзывы.

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Dreame H12 Pro обладает большой силой всасывания вплоть до 16 кПа, причем она регулируется автоматически в зависимости от характера загрязнения. Еще одна фишка этой модели — валик без бортиков, помогающий выполнять эффективную уборку вдоль стен и плинтусов.

Dreame H12 Pro — вертикальный пылесос с влажной уборкой. Эффективный пылесос для сухой и влажной уборки. Фото.

Эффективный пылесос для сухой и влажной уборки

Цена: от 33 684 ₽

Купить Dreame H12 Pro

Также пылесос оснащен большими резервуарами для чистой (900 мл) и грязной (700 мл) воды, что вкупе с емким аккумулятором на 4000 мАч позволяет убрать большую площадь за 35 минут автономной работы.

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А после выполнения влажной уборки Dreame H12 Pro можно поставить на станцию самоочистки, которая не только приведет валик в исходное положение, но и высушит его за счет подачи воздуха температурой 55°С.

Dreame L10s Pro — робот-пылесос для сухой и влажной уборки

Если вы ищете пылесос для сухой и влажной уборки, но при этом не хотите возиться с ним сами, лучшим вариантом на сегодня станет Dreame L10s Pro. Это робот-пылесос для дома, оснащенный двумя вращающимися швабрами, которые не только эффективно очищают пол, но и автоматически поднимаются, когда прибор перемещается на ковер.

Dreame L10s Pro — робот-пылесос для сухой и влажной уборки. Умный пылесос с мощными швабрами для мытья пола. Фото.

Умный пылесос с мощными швабрами для мытья пола

Цена: от 24 548 ₽

Купить Dreame L10s Pro

Как и положено одному из лучших роботов-пылесосов 2024 года, Dreame L10s Pro обладает большой силой всасывания до 5300 мАч и датчиками 3D-сканирования, которые помогают ему составить точную карту помещения и своевременно обходить препятствия, встречающиеся на пути.

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Гибко настраивать уборку можно через фирменное приложение Dreame, а для запуска робота-пылесоса достаточно воспользоваться голосовой командой при помощи Google Ассистента на смартфоне или другом умном устройстве.

Недорогой беспроводной пылесос Dreame Trouver J10

А что, если вам не нужна влажная уборка, а необходим исключительно недорогой беспроводной пылесос? Специально под такие запросы совсем недавно на AliExpress появилась Dreame Trouver J10 — одна из самых доступных моделей от проверенного бренда.

Недорогой беспроводной пылесос Dreame Trouver J10. Самый доступный пылесос Dreame в 2024 году. Фото.

Самый доступный пылесос Dreame в 2024 году

Цена: от 4 791 ₽

Купить Dreame Trouver J10

Будучи пылесосом до 5000 рублей, Dreame Trouver J10 имеет несколько интересных фишек. Во-первых, он очень легкий. Во-вторых, пылесос комплектуется гибкой трубкой, позволяющей забраться в самые укромные места. Наконец, турбощетка пылесоса дополнена подсветкой, а в коробке помимо нее лежит еще несколько насадок в том числе для щелей.

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От одного заряда пылесос Dreame Trouver J10 работает до 35 минут, а сила всасывания достигает 8 кПа. Скромно, но зато реально дешево и вполне достаточно для эффективной уборки твердых поверхностей.

Какой пылесос лучше купить в 2024 году

Что мы имеем в итоге? Если вы не хотите тратить много денег и просто желаете получить надежный беспроводной пылесос для дома, то лучшим вариантом станет Dreame Trouver J10. Хочется чего-то помощнее и, чтобы и пыль убрать, и пол отмыть? Тогда стоит присмотреться к Dreame H12 Pro. Нет желания заниматься уборкой, но вы любите чистоту? Dreame L10s Pro и точка!

Какой пылесос лучше купить в 2024 году. Среди пылесосов Dreame есть что выбрать. Фото.

Среди пылесосов Dreame есть что выбрать

Эти и другие пылесосы с AliExpress доставляются из Москвы, поэтому нет никаких таможенных платежей, а ожидание товара составляет всего несколько дней. Учтите, что скидки действуют только до 7 июня, а для получения максимальной выгоды нужно обязательно взять купон продавца на странице понравившегося пылесоса.

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