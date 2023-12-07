Какой телевизор на Android TV купить? Читатели AndroidInsider.ru назвали самый народный бренд

С уходом популярных мировых брендов с российского рынка их продукция не исчезла из страны полностью. Своевременное разрешение параллельного импорта довольно быстро решило эту проблему, не дав дефициту проявить себя по-настоящему. Тем не менее, отсутствие официальных поставок привело к повышению цен почти на все виды техники, включая смартфоны, компьютеры, стиральные машины и телевизоры. Особенно телевизоры, которые стали стоить прямо-таки непомерно дорого. Но есть в России по-настоящему народный бренд, который не только не собирается никуда уходить, но и предлагает хорошие телевизоры по доступным ценам. Это заметили и наши читатели.

Какой недорогой телевизор на Android TV лучше

Недавно мы решили выяснить, каким телевизорам отдают предпочтение читатели AndroidInsider.ru. Для этого мы провели опрос в нашем телеграм-чате, предложив его участникам на выбор 10 популярных брендов. Результат удивил даже нас. Более 80% участников опроса проголосовали за KIVI, который и занял первое место. Но, как показали комментарии, еще есть те, кто понятия не имеет, что это за телевизоры, что они умеют и в чем превосходят своих конкурентов. Значит, будем разбираться.

Основа любого телевизора — это его матрица. В своих решениях KIVI использует качественные LED-панели с подсветкой типа Direct. Здесь отсутствуют отдельные зоны подсветки, что обеспечивает более равномерный эффект без скачков яркости в разных областях экрана. Независимо от контента, который вы смотрите, картинка будет одинаково яркой и контрастной. Вообще, качество изображения у телевизоров KIVI и правда очень высокое.

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Несмотря на то что компания не использует технологию квантовых точек, черный цвет здесь реально черный. Даже на моем Samsung, который стоит заметно дороже, темные сцены выглядят на так впечатляюще, как здесь. Кореец выдает темно-серый оттенок, а в случае с KIVI складывается ощущение, что он подсвечивается по принципу AMOLED-панелей, которые просто отключают диоды при отображении контента в черном цвете.

Быстрый телевизор на Андроид ТВ с качественным экраном

Для повышения качества изображения телевизоры KIVI используют технологии, которые скорее характерны для более премиального сегмента:

HDR — обеспечивает кинематографический эффект вне зависимости от источника

— обеспечивает кинематографический эффект вне зависимости от источника Super Contrast Control — технология локального контроля контрастности

— технология локального контроля контрастности Ultra Clear — выдает сверхчеткое изображение с максимальной детализацией

— выдает сверхчеткое изображение с максимальной детализацией MEMC — делает смену кадров более плавной, позволяя даже играть на таком ТВ

— делает смену кадров более плавной, позволяя даже играть на таком ТВ Max Vivid — функция оптимизации SDR-контента, усиливающая его яркость для каждого участка видео

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KIVI работает на базе операционной системы Android 11. Обычно телевизоры на этой платформе отличаются некоторой задумчивостью, но KIVI использует мощный процессор, который быстро обрабатывает все сигналы. В результате, какими бы задачами вы его ни нагружали, от будет откликаться мгновенно. Устанавливайте приложения, играйте, смотрите фильмы и сериалы — он не заставит вас нервничать ни на секунду.

Телевизор с хорошим звуком

Звук в телевизорах KIVI — это отдельная история. Во-первых, надо заметить, что бренд не экономит и использует более мощные динамики, чем принято в отрасли. Например, 50-дюймовый KIVI линейки 50U750 оснащается спикерами с выходной мощностью 24 Вт, тогда как конкуренты в лучшем случае довольствуются только 20 Вт. Разница, казалось бы, небольшая, но она дает о себе знать и в качестве звучания, и в его громкости.

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Калибровкой динамиков телевизоров KIVI занимается R&D-отдел японской компании JVC Kenwood. А уж про его достижения в отрасли вы наверняка слышали. На выходе мы получаем реально крутой, насыщенный и чистый звук, которому не нужны усилители в виде саундбаров. Наши авторы неоднократно отмечали это в наших обзорах телевизоров KIVI, так что это не просто выдержка из методички, а мнение, сформированное под впечатлением от использования.

Телевизор на Android TV с удобным управлением

Выглядят телевизоры KIVI объективно дороже, чем стоят на самом деле. Видимо, такой эффект создает безрамочный экран, который встречается в основном в более дорогих моделях. Таким образом картинка будет занимать практически всю площадь дисплея: вы вряд ли разглядите тончайшую рамку по периметру корпуса, которая хоть и присутствует, но в глаза совершенно не бросается.

Для устойчивости телевизора инженеры KIVI используют металлические ножки, которые удерживают его на любой поверхности. Они очень крепкие и надежные, так что переживать за то, что телевизор неожиданно свалится, не приходится. А, если захочется повесить его на стену, в конструкции предусмотрены специальные отверстия для креплений стандарта VESA, так что проблем с этим тоже не будет.

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В комплекте с телевизором KIVI поставляется удобнейший пульт, который отличается компактностью и расширенной функциональностью. Одна из лучших придумок инженеров бренда — это аэромышь. Благодаря ей можно вывести на экран курсор мыши и управлять им, просто водя пультом в воздухе. А, если не хочется заморачиваться, можно активировать голосовое управление и отдавать телевизору вербальные команды через Google Assistant.